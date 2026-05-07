Азорські острови – квітучий оазис посеред океану

Якщо ви хочете відпочити на краю світу, то Азорські острови – це точно для вас! Хоча Азори є автономним регіоном Португалії, знаходяться вони дуже далеко від Європи і дуже близько до Північної Америки.

У самому центрі Атлантичного океану розташований зелений вулканічний архіпелаг, погода на якому тепла навіть взимку. А все завдяки теплій течії Гольфстрім, яка проходить зовсім поруч з островами. Саме тому сюди можна їхати не лише влітку, але й в холодну пору року.

Азорські острови – унікальне місце, розташоване практично на краю світу. Цікаво було б і просто опинитися тут… Але що можна подивитися на Азорах?

Гора на острові Піку

Одне з місць на Азорських островах, яке не можна залишити без уваги — найвища гора Португалії, висотою 2 351 м. Вона знаходиться на острові Піко. Це другий за величиною острів архіпелагу.

Побувати на горі Піку — це відмінний вибір для тих, хто любить пригоди і захоплюючі краєвиди.

Однак тут не все так просто. Для сходження на гору потрібно бути в хорошій фізичній формі і краще не займатися дайвінгом за 24 години до початку підйому на гору. Вас не мають лякати 3-4 години ходьби, бо маршрут складає 7,5 кілометрів.

Також вам потрібно буде зайти в Каза да Монтані. Основна його мета — підтримати тих, хто хоче піднятися на гору.

Фурнаш на острові Сао-Мігель

Ще одне унікальне місце для відвідування на Азорських островах — Фурнаш на острові Сао-Мігель.

Спочатку може здатися, що посеред долини стоїть величезний киплячий котел, з якого клубками валить пар. У цьому місці земна кора дуже тонка і вулканічна магма підходить близько до поверхні. Десятки гейзерів і киплячих джерел в одному місці — видовище дивовижне. Гарячі джерела, гейзери і лікувальні вулканічні грязі — це всього лише деякі з багатьох природних особливостей цього незабутнього райського куточку.

Місцеві жителі — народ вигадливий та підприємливий. Просто спостерігати за киплячою землею їм набридло, тому вони вирішили, що потрібно отримувати з цього вигоду. І так вони придумали вулканічну їжу. Її особливість у тому, що приготована вона не в духовці або в печі, а в спеціальному бетонному колодязі, який, у свою чергу, розташований всередині гейзера. Страви викладають у каструлю, закривають, засипають землею і залишають на ніч в гейзері.

Печера Алгар-ду-Карвай на острові Терсейра

Ця печера на острові Терсейра вважається регіональним природним пам’ятником, зайшовши в який, люди можуть випробувати занурення вглиб землі.

Сталактити і сталагміти печери надають цьому місцю унікальний і чарівний вигляд, який разом з лагуною зроблять спогади незабутнім.

Також це місце приваблює інтерес не тільки туристів, а й геологів і спелеологів з усього світу.

До речі, квитки до печери можна придбати на місці, бронювання не потрібно (крім туристичних агентств).

“Мотузкова” корида на острові Терсейра

Що ж таке «мотузкова» корида? Під час цього типу кориди біжать чотири бика, утримувані мотузками двома групами з чотирьох чоловіків. Вони контролюють швидкість бика, забезпечуючи безпеку учасників. Маршрут, за яким йде бик, заздалегідь запланований і його довжина становить в основному 500 метрів.

Рекомендується спостерігати за коридою в безпечному місці. Власники будинків поблизу зазвичай погоджуються на перегляд кориди зі своїх домівок, якщо їх про це попросити. Крім того, важливо пам’ятати, що спостереження кориди на шляху биків може бути небезпечним. Але якщо ви все-таки зважилися на це, дуже важливо не наближатися до бика, не дратувати його, і перебувати близько до місць, куди ви можете легко від нього сховатися.

Описувати красу та унікальність Азорських островів можна дуже довго, але ще краще там побувати і побачити все власними очима. Тому як тільки епідеміологічна ситуація дозволятиме, гайда туди!

