Швеція: короткий екскурс для любителів Скандинавії

Перше, що спадає на думку при згадці скандинавських країн – це мальовнича природа, автентична культура та захоплюючі споконвічні традиції. Але що ж насправді чекає на Вас у серці стародавнього королівства Швеції?

Швеція – одна з найбільших країн Європи. За площею її можна порівняти з Іспанією, Тайландом або ж американським штатом Каліфорнія. Проте густота населення країни – невелика, усього 10 млн людей. Люди тут нікуди не поспішають, автомобілі не зупиняються у заторах на кілька годин, а міське життя повністю відповідає стандартам шведського лагому (швед. lagom – достатній. Концепція життя, філософія гармонії, яка ґрунтується на балансі лише найнеобхіднішого).

Як пересуватися містом?

У самому ж місті можна пересуватися швидкісним метрополітеном або ж зручними автобусами. У Швеції майже неможливо знайти ділянку, де не була б прокладена велодоріжка. Тож якщо Вам до душі активний спосіб життя, можете сміливо орендувати велосипед та почуватися у повній безпеці.

Ті, хто бажає користуватися громадським транспортом, можуть придбати багаторазову картку-проїздний, аби трішки зекономити. До речі, шведський метрополітен – це справжній витвір мистецтва. У ньому можна легко загубитися, але де Ви ще побачите справжню підземну галерею?

Куди піти?

Швеція славиться своєю багатою культурою та історією. У Стокгольмі просто неможливо оминути музей Väsa (Веса), всередині якого Ви знайдете величезний реконструйований корабель, кілька поверхів інсталяцій та навіть мінікінозал. Чудова можливість зблизька подивитися на величезне судно, яке колись трагічно затонуло у гавані Стокгольма.

Національний музей Швеції відкриває чудовий світ образотворчого мистецтва. Тут Ви побачите сотні скульптур, художніх полотен, прикрас та предметів побуту.

Також варто відвідати музей, присвячений всесвітньо відомим поп-виконавцям – ABBA. Тут можна знайти безліч цікавих експозицій, які буде цікаво оглянути не тільки фанатам творчості знаменитої шведської четвірки, але і тим, хто цікавиться 70-ми роками і залюбки зануриться на кілька годин у минуле. Сценічні костюми, музичні інструменти, особисті речі та інтерактивні інсталяції радо чекають на відвідувачів з усього світу.

Наступне і найцікавіше місце – Скансен. Це етнографічний комплекс, музей просто неба (ще називають музеєм-селом), що розташований на острові Юргорден. Сьогодні музей Скансен налічує близько 150 будинків і садиб, що датуються XVIII-XX століттям. У них повністю збережена побутова обстановка та скандинавська етнічність. Тут можна відчути, як у Швеції жили люди різних соціальних верств протягом певного історичного періоду. Наглядачі будинків, одягнені у відповідні історичні костюми, виконують роль і акторів, і екскурсоводів: вони можуть провести по дому, розповісти про експонати та навіть продемонструвати певний процес виробництва (ткацтво, друкарство тощо).

Що скуштувати?

Особливо гарно у Стокгольмі у різдвяний період. Тоді можна відвідати колоритні скандинавські ярмарки, потанцювати зі шведами під народні пісні та випити традиційного гльогу (glög – шведський глінтвейн з горішками та цукатами).

Ось невеличкий перелік популярних страв, які теж варто скуштувати:

Köttbullar (фрикадельки/тюфтельки) – подрібнене або рублене м’ясо, сформоване у маленькі кульки. Здебільшого подаються з картопляним пюре та брусничним варенням.

Кroppkakor (кропкакор) – так звані пельмені. Однак вони відрізняються оригінальним рецептом тіста з відвареної картоплі, борошна і яєчних жовтків. Для начинки використовують обсмажені цибулю, сало та шинку. Подають до столу кропкакор із розтопленим маслом, вершками або брусничним джемом.

Knäckebröd (хрусткий хлібець) – це плоскої форми сухий вид крекеру, який роблять із житнього борошна. Крекер є світлим та довго зберігає свіжість.

Lussekatt (люссекат) – випічка, прикрашена родзинками. Це традиційний шведський кондитерський виріб у формі латинської літери «S», що запам’ятовується своїм жовтим кольором завдяки додаванню у тісто шафрану.

Ну і, звичайно, широко відомі шведські солодощі – цукерки з локриці. Мають незвичайний смак та вигляд. Прирівняні до сувенірів, які потрібно обов’язково привезти зі Швеції. Знайти їх можна у будь-якому продуктовому магазині.

Швеція – дуже колоритна та цікава країна. Тож після зняття карантинних обмежень і відкриття кордонів, замовляйте квитки та välkommna till Sverige!

Валерія Пастушенко

Головне фото: nordictravel.ua