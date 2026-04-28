Найстаріша республіка світу — Сан-Марино

Окрім Ватикану, у територіальних межах Італії знаходиться ще одна карликова держава, яка претендує на звання найстарішої республіки у світі. Офіційна назва цього демократичного диво-краю — Найясніша республіка Сан-Марино.

Коротко про Сан-Марино

Сан-Марино входить до переліку найрозвинутіших та найбагатших країн світу: тут низький рівень безробіття, немає державного боргу, а економіка спирається на фінанси, промисловість та сфери послуг і туризму. Головами держави тут є два капітани-регенти, які обираються кожні півроку. Офіційною валютою є євро, хоча Сан-Марино не входить до Європейського союзу. Проте країна має членство у Раді Європі та в Організації Об’єднаних Націй. Туризм займає майже половину ВВП, тому тут є безліч місць, які буд цікаво відвідати гостям держави.

Монте-Титано

Найвища точка Сан-Марино, яка знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Саме вона разом з трьома середньовічними вежами зображується на прапорі та гербі держави. Ці вежі символізують незалежність Сан-Марино, волелюбність її мешканців, історичну та культурну спадщину нації. Сама історія держави розпочалася з цих гір, коли у 8 столітті тут був збудований перший монастир. Саме ізоляція допомогала Сан-Марино протягом століть зберігати свою автономію.

Музей тортур

Тематичний музей присвячений найстрашнішим та найжорстокішим методам тортур, які активно використовували у період Середньовіччя. Тут демонструються як і пристрої для допиту підозрюваних у насильницьких злочинах, так і для єретиків під час гоніння інквізицією.

Музей має понад сотню експонатів. Серед них можна побачити як всесвітньовідомі «іспанські чобітки», «залізну діву», «грушу», «стілець інквізитора», «пояс вірності», так і менш відомі: «виделку єретика» та пристрої для зняття шкіри. Тут немає аудіогіда, тому на вході дають брошуру з описом експонатів, проте у відгуках часто зауважують, що російською перекладали неякісно, за допомогою гугл-перекладача, тому рекомендується взяти інформаційний буклет іншими іноземними мовами. Квиток кошутє 8 євро, а групою — 4 євро.

Музей курйозів

Відомий своєю колекцією надзвичайних речей з усього світу. Тут можна побачити найбільше яйце доісторичної птиці, пастку для бліх, найдовші цвяхи, воскові фігури найвищої та найповнішої людини, а також людини з найдовшими нігтями. Музей має три поверхи, проте сам він достатньо невеликий. Повне проходження усієї експозиції займе менше години. Це класичний музей без аудіовізуального супроводження. Тут також немає аудіогіда, але є інформаційні брошури на англійській, італійській, французькій та німецькій мовах.

Ціна квитка — 8 євро.

Базиліка Сан-Марино

Головний храм країни присвячений святому покровителю Марину. Він був звичайним каменярем, який втік з острова Раб через переслідування християн. Святий Марин жив відлюдником на горі Монте-Титано. За легендою, його останні слова були: «Relinquo vos liberos ab utroque homine», тобто «Залишаю вас вільними й від одного чоловіка, й від іншого». Санмаринці переклали ці слова як заповіт, який засвідчує їхню незалежність як від Папи Римського, так і від імператорів Священної Римської імперії. Сама базиліка Сан-Марино виконана у стилі неокласицизму, а над колонами написано «DIVO MARINO PATRONO ETLIBERTATIS AUCTORI SEN. P.Q.» (з латині — «Святому Марину, покровителю, який приніс свободу. Сенат і народ»). Цей храм побудований замість старовинної церкви, яка стояла тут з 4 століття. У 2008 році базиліка Сан-Марино разом з історичним центром міста увійшли до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Дні Середньовіччя

Місто Сан-Марино й у звичайний час наче зійшло з середньовічних картин, але в середині літа тут проводиться фестиваль, коли місцеві надягають аутентичні костюми, а на ринках замість сувенірів починають навчати гончарству. Тут проводяться карнавали, святкові вистави й процесії. І, звісно, проходять лицарські поєдинки зі змаганнями лучників і арбалетників, які показують свої вміння і борються за звання найвправнішого та наймайстернішого. Туристи з усього світу приїздять до Сан-Марино, щоб відчути справжній середньовічний дух пригод.

Як дістатися

Аеропорту на території держави немає, найближчий знаходиться в італійському місті Ріміні, але туристи часто використовують аеропорти Болоньї та Анкони. Залізничного сполучення між Сан-Марино та Італією теж немає, тому що його винищили під час Другої світової війни. Тож найлегший шлях дістатися до столиці — орендувати автомобіль, найдешевший — скористатися громадським транспортом. Автобус Bonelli 72 щоденно їздить з Ріміні до Сан-Марино кожні три години. Розклад можна подивитися на офіційному сайті транспортної компанії. Білети купуються у самому автобусі. Ціна квитка становить до 5 євро.

Сан-Марино маленька, але горда країна, яка зберігає свою культуру та звичаї. Тут знайдеться цікавинка навіть для найвибагливішого туриста. А поціновувачі європейського Середньовіччя та знавці історії точно не можуть проігнорувати візит у цей куочок Європи.

Юлія Конончук

Головне фото: meetings-conventions.com