Відень — місто, в яке хочеться повертатися

Якщо хочеться вирватися зі звичного життя в абсолютно новий дивовижний світ, вам точно варто відвідати Відень. Архітектура, вуличні кафе, історичні пам’ятки, палаци й собори назавжди закохають вас у це місто та подарують бажання повернутися ще не один раз.

Відень — столиця і найбільше місто Австрії, розташоване в північно-східній частині країни. Це мегаполіс з неповторним шармом, енергією та атмосферою, історичний центр якого входить до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо ви, як і багато туристів з усього світу, мрієте відвідати Відень, проте не знаєте, з чого почати, наш матеріал стане вам у пригоді.

Як дістатися й де жити?

Оскільки Відень — дуже популярний туристичний напрямок, квитки туди можна знайти на сайтах лоукостерів. Таким чином подорож буде вигідною та комфортною. Знайдіть дати, квитки на які коштують найменше, та купуйте їх скоріше. Дістатися від аеропорту до центру міста можна спеціальними електричками. Інформація про них, а також консультанти компаній-представників є в аеропорту. Дізнайтесь ціну квитка та оберіть найбільш вигідний для вас варіант.

Для того, аби знайти житло у Відні, рекомендуємо скористатися послугами Booking.com. Жити у центрі зовсім необов’язково. У Відні дуже розгалужена й зрозуміла карта метрополітену, тому дістатися до всіх головних точок буде легко. Під час власної подорожі ми з подругою жили на останній станції метро Ottakring та доїжджали до центру міста за 20-25 хвилин. Готель там коштував 40 євро на добу, а умови були дуже непогані. Поїздки на метро навіть глибше занурять вас в атмосферу міста й дозволять відчути себе жителем Відня.

З чого почати?

Знайомство з Віднем найкраще почати з прогулянки центром. Приїжджайте до Собору Святого Стефана — головного символу міста. Готичний собор вражає зовні — герби на даху, неф висотою 110 метрів, прикраси по периметру стін. Обов’язково зазирніть всередину, роздивіться ікони та інтер’єр собору, прочитайте про його історію.

Звідси прямуйте до Чумного стовпа на вулиці Грабен. Цей монумент збудований на честь перемоги над чумою у 1693 році. Виконаний він у стилі бароко та присвячений Святій Трійці та Діві Марії. Стовп оточений мармуровими та позолоченими скульптурами янголів та Святих.

Якщо ви продовжите прогулянку вулицею Грабен, то з правого боку побачите церкву Святого Петра у стилі бароко. Вона вражає своїм багатством всередині, тому рекомендуємо туди зайти. До речі, вхід, як і в Собор Святого Стефана, вільний.

Повернувши на вулицю Тухлаубен, а потім на Хоер Маркт, ви побачите десятиметровий Анкерний годинник. Виглядає споруда як арка між двома будівлями. Його ще називають «годинником, що танцює», бо фігурки на ньому рухаються під музику. Символізує він швидкоплинність часу.

Вже трохи втомилися від прогулянки?

Час перепочити за стаканчиком кави. Зробити це радимо у кав’ярні Fenster cafe, яку у Відні колись відкрив українець. Каву подають з невеликого віконця у будинку. У меню є кілька незвичайних варіантів: лате з печивом орео, капучино у вафельному ріжку тощо.

А якщо захочете поїсти, замовте у будь-якому кафе Віденський шніцель або струдель на десерт. Гарантуємо, вам сподобається!

Продовжимо!

Крізь палацовий комплекс Хофбург прогуляйтеся до площі Марії Терезії. На ній навпроти один одного розташовуються дві найбільших музейних будівлі міста у стилі необароко — Музей історії мистецтв та Музей природознавства. Посеред площі — найбільший пам’ятник Габсбургам, а саме ерцгерцогині Марії Терезії.

Далі радимо прогулятися до будівлі Парламенту та Віденської ратуші, роздивитись Бургтеатр та Церкву Обітниці. Якщо у вас залишаться сили й бажання, прямуйте до барокової церкви Карлскірхе (особливо прекрасна вона увечері). Неподалік церкви ви побачите відому на весь світ Віденську оперу.

Час трохи розважитися

Якщо ж після прогулянок містом вам захочеться чогось більш екстремального, радимо відвідати парк атракціонів Пратер. Там у вас буде можливість покататися на найвищій у світі ланцюговій каруселі! Незабутні враження гарантовані.

Поряд з Пратером знаходиться Віденський економічний університет. Він є сучасним урбан-об’єктом, зовнішній вигляд його вражає. Проєкти кампусів університету розробляли різні архітектурні бюро, тому всі вони дуже різні, але по-своєму цікаві.

Якщо вам подобаються тварини, відвідайте Віденський зоопарк. Вони живуть там у дуже гарних умовах: великі вольєри та постійний догляд. Справжній спа-курорт для тварин! У зоопарку представлені фламінго, пінгвіни, білі ведмеді, бегемоти та інші. Поряд з зоопарком знаходиться величезний парк Шенбрунн, у якому, повірте, варто прогулятися.

Не забудьте про Хундертвассера!

У Відні залишив свій слід архітектор Фриденсрайх Хундертвассер. Найвідомішим його творінням є Будинок Хундертвассера. Він має цікаву горбисту поверхню, а на даху будинку ростуть трава й чагарники. Вікна яскраві, різнокольорові. Словом, Будинок Хундертвассера неодмінно вам запам’ятається.

Приблизно за 400 метрів від нього знаходиться аналогічний за оформленням Будинок мистецтв — галерея Кунстхаус, виконана за проєктом Хундертвассера. А після 1988 року за його ж проєктом було збудовано фасад і димову трубу теплоелектроцентралі Шпіттелау у Відні, де спалюють відсортовані побутові відходи.

Ми впевнені, Відень закохає вас у себе на все життя та обов’язково змусить повернутися. Сплануйте свою подорож уважно й роздивіться місто з різних боків!

Аліна Манжос

Головне фото: censor.net