Македонія та її перлина на березі озера

Охрід — місто на березі мальовничого озера, оточене суворими горами і нагріте яскравим сонцем. Краса прозорої гладі озера у поєднанні з цікавою архітектурою вражає. Там можна і поплавати, і погуляти старими вуличками: піднятися на стіни фортеці, заглянути в старовинні церкви і монастирі.

Охрід – це невелике місто на східному березі Охрідського озера в Північній Македонії. Воно розташоване на схід від Тирани, столиці Албанії, і на північний захід від Скоп’є, столиці Македонії. По одній з легенд назва міста має слов’янське походження і означає «на гряді», тобто «на горі». Населення за даними Вікіпедії там становить 55 тисяч жителів. У 1979-1980 роках місто та однойменне озеро були внесені у список об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Де зупинитися?

Місто поділене на дві частини:

«стару», тобто історичну. Вона розташована на схилі пагорба, є туристичним центром і приваблює безліч туристів.

«нову» з сучасною інфраструктурою та будівлями.

Якщо ви звикли жити в традиційних готелях, то нова частина міста для цього підійде краще. Тут розташовані сучасні готелі та пансіонати.

А якщо вам більше по душі автентичність та колорит, то ми радимо вам зупинитися саме в Старому місті.

Крім готелів у Охріді є безліч хостелів та кемпінгів. Житло також можна орендувати у місцевих жителів. Ціна таких будиночків знижуватиметься по мірі віддалення від центру.

Охрід – це місто, яким можна захоплюватися не один день. Там ви точно знайдете місця, які зачарують ваше серце.

Озеро Охрід

Озеро Охрід — найглибше на Балканах. Воно утворилося ще до льодовикового періоду і має свою унікальну екосистему. Подібних йому озер на планеті мало. Схожі на нього тільки Байкал і Танганьїка.

Озеро оточене дивовижним ланцюгом гір із засніженими вершинами, а глибина прозорості води більша за 20 метрів! Протилежного берега озера часто не видно і тоді воно схоже на справжнісіньке море. Ну хіба не казка?

Старе місто

Варто відвідати і Старе місто. Воно розташоване в самому центрі Охріда, біля підніжжя і по схилу гір. Локація відразу запам’ятовується невеличкими білими будиночками з дахами із черепиці, численними церквами та затишними звивистими вуличками. Чарують око стіни будинків та плоти, повиті зеленню, багато яток торговців з прикрасами із перламутру, катери та човни, довгі пірси і причали, кам’янисті пляжі.

Самуїлова фортеця

Ще одне місце, яке точно варте уваги. Звідти відкривається панорамний краєвид на все місто і Охридське озеро. А історія цього місця така: ще в X столітті Болгарський цар Самуїл побудував там свою резиденцію, а сам Охрід тоді став столицею Болгарського царства. Від старих стін лишилося небагато, але зараз фортецю активно реконструюють.

Церква Іоанна Богослова в Канео

Саме цю церкву зображують в путівниках по Македонії. Вона збудована в період між XIII і XIV століттями нашої ери. Всередині можна зустріти фрески цього ж періоду.

Грецький амфітеатр

Ну і звичайно — Грецький амфітеатр! Він був споруджений греками ще в 2000-х роках до нашої ери, і це одна з найстаріших будівель міста. Колись там проходили театралізовані вистави, а після завоювання міста римлянами амфітеатр був перебудований для гладіаторських боїв. Сьогодні там відзначають різні свята та проводять літні фестивалі. Це місце приваблює своєю величністю та античною загадковістю. І щось у цьому є…

Охрід — оригінальне та прекрасне місце для того, щоб відпочити від шуму великих міст. Високі скелясті гори охороняють місто від метушні сучасного світу. І коли ти потрапляєш туди, ніби переносишся у інший світ. Заспокоює тиха водяна гладь блакитного озера, чисте повітря і вічні пейзажі. Вирушайте в Охрід та знаходьте свій спокій і натхнення!

Олександра Савран

Головне фото: balkantravelservices.com