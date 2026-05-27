Приховані перлини паризького Діснейленду

Ті, хто були хоч раз в Діснейленді, знають, наскільки прекрасне це місце для дітей і дорослих. Та все ж є один великий мінус — черги! На жаль, на них ми витрачаємо більше часу, ніж на власне розваги. Однак навіть у цієї проблеми є розв’язання: чому б не спробувати вирушити на пошуки не таких популярних серед туристів, але не менш привабливих локацій паризького Діснейленду?

Діснейленд у Парижі — велетенська територія, де розташовані найрізноманітніші атракціони, розкішні палаци та інші туристичні принади. Та годі було й сумніватися, що він обмежується тільки грандіозними подіями та будовами: у парку розваг ховаються й невеликі ділянки, що їх часто не помічають за натовпом, який прямує до відомих об’єктів. Тож нумо дізнаватися про ці таємні перлини!

Дракон під замком

Складно знайти людину, яка жодного разу хоча б мимоволі не бачила фотографій із замком Приспаної красуні. Та чи ви знали, що під казковою спорудою ховається здоровезний дракон? А це, між іншим, одна з тих прихованих перлин, яку чомусь багато хто оминає! Створіння можна почути, коли ви переходитимете із замку до «Країни фантазій», а якщо ще зазирнете за ґратчасті двері, то вам навіть вдасться побачити голову крилатого змія.

Та далі тільки цікавіше, адже до дракона легко підійти поближче! Для цього потрібно пройти ледь помітною стежкою, що власне й спускається до печери вогнедишного звіра. Деякі відвідувачі думають, що він — Малефісента, оскільки замок належить Приспаній красуні, однак насправді його створювали як дракона Мерліна.

Балкон у замку Приспаної красуні

Хоча немало людей і справді використовують замок Приспаної красуні лишень для того, щоб перейти з головної вулиці до «Країни фантазій», варто все ж трошки затриматися в цій локації. Не поспішайте бігти далі, а сміливіше підіймайтеся сходами на балкон. Там на вас чекатиме казкова картина: чарівні вітражі, які розповідають історію принцеси.

Печери у шафці Деві Джонса

Не хочете підійматися нагору? Втомилися від фантастичних будинків титулованих осіб? Є пропозиція: чому б просто не навідатися в підземелля? Нічого кримінального, просто можна вирушити досліджувати незліченні печери неподалік від справжнісінького піратського корабля! Хто знає, можливо, вам навіть вдасться надибати якісь скарби.

Кладовище неподалік «Будинку з привидами»

«Будинок із привидами» — популярний об’єкт, який доволі складно проґавити. Однак не полінуйтеся обійти навколо нього — стежина приведе вас до кладовища, де на надгробках написано чимало потішних епітафій. Та все ж головна принада тієї місцини — величенький будинок. Станьте коло нього й прислухайтеся — в один момент ви точно розчуєте чиєсь серцебиття!

Чудеса Аладдіна

Навпроти прегарно оздобленого кафе «Agrabah» (обов’язково туди завітайте) розташовується великий, але не дуже виразний вхід до приміщення з чудесами Аладдіна. Одне чарівне слово — і перед вами відчиняться двері до неймовірного світу пригод!

Це невеличкий атракціон-перехід вабить своєю строкатістю. Там є малюнки та тематичні експозиції, які допоможуть вам дізнатися про історію персонажів з однойменного мультфільму (до речі, пояснення під картинками написані французькою й англійською). Окрім того, є шанс, що буде небагато відвідувачів — певно, це місце дуже секретне — і ви зможете повністю насолодитися тамтешньою атмосферою.

Легенди Дикого Заходу

Коли ви увійдете до «Прикордонних земель», знайдіть хвилинку, щоб піднятися сходами, що поруч зі знаком «Легенд Дикого Заходу». Нагорі ви зможете дізнатися багато цікавинок про насичену історію тієї епохи, наприклад, про постать Баффало Білла чи про часи золотої лихоманки.

Дзеркала в магазині «Disney & Co»

Так-так, усі ми знаємо, навіщо потрібні магазини. Однак і без того яскравий процес покупок можна зробити ще веселішим. Для цього лишень треба підійти до старого дзеркала в «Disney & Co» — повірте, там є, чим зайнятися.

Хоча Діснейленд — не найдешевше задоволення (ціна одного квитка для дорослого може сягати 119 €), він у будь-якому разі залишається чарівним місцем, яке варто відвідати хоча б раз у житті незалежно від віку!

Ольга Синявська

Головне фото: mandry.media