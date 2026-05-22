Швейцарія. Від шумного та енергійного Цюріха до південного гірського регіону з дивовижною річкою Тун.

Швейцарія – мініатюрна, але неймовірно розвинена країна. Вона відома політичною нейтральністю, стабільною економікою та дуже високим рівнем життя. Цікаво, що Швейцарія не має офіційної столиці у звичному розумінні: Берн є так званим «федеральним містом» і де-факто політичною столицею, у той час, як Цюрих – найбільше місто країни й економічний центр, а Женева – міжнародний дипломатичний хаб з численними штаб-квартирами організацій ООН та інших інституцій.

Багатомовність є суттю швейцарської ідентичності. У країні чотири офіційні мови: німецька, французька, італійська та ретороманська Німецька (і її діалекти) є найпоширенішою, але в кожному канто­ні зберігаються власні мовні та культурні традиції.

Федеральна структура та автономія територіальної одиниці

Швейцарія – федеративна держава, що складається з 26 кантонів. Кожен суб’єкт федерації фактично є «державою в мініатюрі»: має власний герб, прапор, конституцію та законодавство. Вони дуже автономні: самостійно встановлюють податки, керують системою освіти, соціальними службами, поліцією тощо.

Наприклад, кожен суб’єкт федерації навіть мають різну кількість представників у верхній палаті парламенту (дві або одна позиція у палаті). Така структура пояснює різноманітність місцевих правил і звичаїв – від системи оподаткування до місцевих законів.

Крім федерального уряду, у столицях розташовані основні урядові інституції. Берн, хоч і невеликий за населенням, є столицею Швейцарії (уряду). Цюрих і Женева ж концентрують міжнародний бізнес, фінанси та дипломатію. Незалежність і нейтралітет Швейцарії підтримуються і на зовнішньополітичному рівні: країна не є членом ЄС і не належить до НАТО, зберігаючи власну політику нейтралітету. Водночас Швейцарія підтримує близькі економічні зв’язки з ЄС через більш ніж сотню двосторонніх договорів. Ця політика надає країні високої автономії у міжнародних справах, але ставить її перед викликами щодо участі в європейських ринках і питань безпеки.

Швейцарія — країна невелика за розмірами, але надзвичайно різноманітна. Країна не має виходу до моря, проте займає серце Європи та межує одразу з п’ятьма державами: Німеччиною, Францією, Італією, Австрією й Ліхтенштейном. Понад 60 % території вкрито Альпами, тому тут безліч тунелів, гірських доріг і мальовничих залізничних маршрутів. Решта ландшафтів — це рівнини та передгір’я Юрських Альп , де розташовані великі міста й озера. Клімат різко змінюється залежно від висоти: у горах можливий сніг навіть улітку, тоді як у низинах — м’які температури та комфортні умови для життя.

Повсякденне життя швейцарців тримається на дисципліні, охайності та організованості. Громадський транспорт курсує за хвилинами, міста надзвичайно чисті, а рівень безпеки один із найвищих у світі. Проте комфорт супроводжується суворими вимогами до пунктуальності та дотримання правил. У невеликих гірських селах, як-от Коріппо чи Лаутербруннен, життя спокійне, але має свої труднощі: магазини не працюють у неділю, а сезонність впливає на зайнятість місцевих жителів.

Економіка і рівень життя

Швейцарія відома своєю потужною економікою, тут розвинені банківські справи – це основний дохід, як підкреслює Швейцарська банківська асоціація у своєму звіті за 2025 рік фінансова галузь «є наріжним каменем економіки з глобальним впливом», адже забезпечує понад 9 % ВВП країни та сотні тисяч робочих місць ( Swiss Bankers Association, 2025 ). Швейцарії фармацевтика, високі технології та туризм. Заробітні плати в країні є одними з найвищих у світі. Так, згідно з даними Федерального офісу статистики, середня зарплата (для повної ставки) становить близько CHF 6 788 на місяць – це приблизно 7 538 доларів США.

Утім високі зарплати компенсуються надзвичайно високими витратами. Житло, продукти харчування, транспорт і медицина – усе це коштує дорожче, ніж у більшості інших країн. Наприклад, Expatica зазначає, що такі міста, як Цюрих чи Женева, стабільно входять у топ найдорожчих у світі: витрати на житло, продукти та послуги тут значно вищі за середні міжнародні. Типові тарифи на житло в Цюриху підтверджують це. Невелика студія може обходитися близько CHF 2000 на місяць (без комунальних) – це 2 520 доларів США, а готельний номер у центрі чи під час пікового сезону – у кілька тисяч франків за добу. Податкова система у Швейцарії прозора, але складна через федералізм: кожен кантон сам встановлює ставки. У середньому податки та соціальні внески забирають від 10% до 30% заробітку, залежно від кантону та міста. Таким чином, навіть маючи високу зарплату, потрібно враховувати значні витрати й податки – «комфорт життя» тут коштує дорого.

Інфраструктура та інновації

Швейцарську інфраструктуру часто називають зразком якості та пунктуальності. Мережа доріг, тунелів і залізниць тут розвинена надзвичайно – навіть віддалені гірські села мають регулярне транспортне сполучення. Швейцарці люблять казати, що їхня країна – «держава поїздів»: залізничні колії вздовж гірського рельєфу розташовані практично скрізь. Дійсно, залізничні потяги тут ходять майже без запізнень, а вокзали та розклад ідеально скоординовані.

Досягнення інженерної думки Швейцарії відображені й в інноваціях. Саме тут було запатентовано липучку «Velcro» і прозору плівку «целофан», створено культуру масового виробництва молочного шоколаду, вперше подрібнені мюслі вийшли на ринок ХХ століття, виготовлено популярний швейцарський ніж і запатентовано сотні сортів сиру. Справді, за оцінками експертів, у Швейцарії щорічно виробляють понад 500 видів сиру. Інженерно-технічна культура цієї країни традиційно асоціюється з якістю та точністю – від елітних годинників і банківських технологій до кухонних приладів і харчових продуктів.

Цюрих як зразок комфорту і викликів

Найбільше місто Швейцарії – Цюрих – це економічна «столиця». Сучасне місто з потужним фінансовим сектором, численними стартапами та міжнародними компаніями. Проте йому приписують репутацію одного з найдорожчих для життя міст у світі. Житло тут – доволі серйозний виклик. Готель чи квартирка через Airbnb у центрі в сезон може дати про себе знати подібною сумою за декілька днів проживання.

У Цюриху дуже розвинута мережа супермаркетів та магазинів. Для економії місцеві жителі часто користуються дискаунтами типу Lidl чи Aldi. Водночас у великих супермаркетах багато готової їжі на винос – салатів, супів та м’ясних страв, – адже швейцарці цінують зручність і охоче купують «готові обіди». У кафе-кав’ярнях ціни теж високі: стандартне лате може коштувати близько CHF 5–6 – це 7 доларів США. Сервіс у закладах помірно швидкий, і асортимент, скажімо, випічки чи чаю значно вужчий, ніж в Україні. Зверніть увагу, що в Цюриху (як і в цілому в німецькомовній частині Швейцарії) найпоширеніша мова – німецька з діалектами, і хоча англійська тут непогано зрозуміла, знання кількох базових фраз німецькою значно полегшить спілкування.

Атмосфера у вихідні дні в Цюриху може здаватися тихішою: багато людей середнього віку та пенсіонери люблять проводити ранкові години в кав’ярнях на набережній Цюрихського озера, а молодь традиційно вирушає за місто на природу – у гори чи до озер – щоб відпочити на свіжому повітрі.

Подорож на поїзді з України

Наша власна поїздка до Цюриха проходила цікавим маршрутом: спочатку з Києва (столиця України) через Перемишль (Польща), потім поїздом до Берліна, а далі швидкісним ICE до Цюриха. Така подорож зайняла майже добу. Обираючи шестимісне купе у нічному потязі, що не дозволяє поспати, тому що було замало місця. Хоч на літаку летіти швидше, але поїзд дає можливість милуватися краєвидами різних країн і економити на дорозі – зате це довше й вимагає терпіння.

У Швейцарії майже всі потяги ходять за розкладом, тому пересадки зазвичай відбуваються гладко. Більшість залізничних станцій оснащена камерами схову, безкоштовним Wi-Fi та автоматами поїздок, з’єднаними з банківськими картами чи SwissPass. Рекомендуємо мати мобільний додаток SBB Mobile – офіційного залізничного перевізника – для купівлі квитків та планування маршруту.

Альпійські озера та кантони в Берні: Тун, Лаутербруннен, Спіц, Інтерлакен

Після міст центральної Швейцарії настав час виїхати в Альпи. Зміна середовища від шумного Цюриха до тихого озера Тун і гірських долин була дуже контрастною і захопливою.

Ми зупинилися в невеликому готелі-апарт-бутику «Rooms at HAUSE am See» в містечку Оберхофен, прямо на березі озера Тун з видом на гори. Готель пропонує сніданки, а решту часу ви самі організовуєте харчування – зручно для туристів, що люблять брати ситуацію у свої руки. Ціни в готелі і ресторанчику високі, але мальовничий вид з вікна стає частиною винагороди. На озері є рибальська місцина, а поруч – руїни замку в Оберхофені.

Транспортна система регіону зонова: квиток дорожчає за кількістю подоланих зон. В літній сезон у туристичних регіонах вартість проїзду може бути вищою. Для прикладу, залізничний квиток туди-назад Тун–Лаутербруннен на двох (з урахуванням регіональних знижок і податків) коштував нам приблизно CHF 86 – це 96 доларів США.

Долина Лаутербруннен. Це справді казкова долина, відома своїми сотнями водоспадів. Туристичні путівники називають Лаутербруннен «долиною 72 водоспадів». Головною визначною пам’яткою є водоспади Трюммельбах (Trümmelbach) – це система водоспадів, що проходять під землею всередині скелі. Десять льодовикових каскадів пропускають до 20 000 літрів води на секунду, роблячи Трюммельбах найбільшими підземними водоспадами Європи. За один день ми прогулювалися цією долиною, милуючись гігантськими потоками води й пишнотою альпійської природи. Екскурсія до каскадів платна близько 15 СНF – це 19 доларів США, але враження того варті – адже це рідкісна можливість побачити потужну стихію зсередини гори.

Спіц (Spiez). Це невелике містечко біля південного берега Тунського озера відоме в першу чергу прекрасним замком Спіц. Тут проживання було незвичне: забронювали вагончик на колесах (ніби маленький котедж) за 20 хвилин ходьби від озера. Магазин за півгодини пішки, тож у п’ятницю ввечері краще закупити все необхідне, адже більшість крамниць у суботу ввечері зачинені, а в неділю взагалі нічого не працює. Незаперечні плюси такого проживання – максимальне занурення в природу й спокій, мінімум містечкової метушні. Від пекельної літньої спеки (до +30 °C) у вагончику врятовував портативний вентилятор, а для приготування їжі треба дуже обережно користувати газову плиту. На озері можна було орендувати SUP-дошку (серф) – година катання коштувала CHF 20 – це 24 долара США.

Недалеко від Спіца знаходитися Інтерлакен – місто між двома озерами (Тунським і Sрienz), назва якого буквально означає «між озерами». Крижана льодовикова вода, що стікає в озера, тримає їхню температуру близько +13 °C навіть влітку. Звідси добре видно засніжені вершини Юнгфрау-Алею. Інтерлакен – гарне місце для короткої прогулянки: зручно пообідати в одній із численних закладів і помилуватися видом на озера та гори.

Повсякденні правила і закони

Попри високий рівень життя, Швейцарія зберігає сувору побутову дисципліну. У більшості кантонів діють закони так званих «тихих годин»: після 22:00 і до 6:00 шум у житлових районах суворо обмежений, а вдень, між 12:00 і 13:00, мешканці намагаються уникати гучних робіт. Навіть на вулицях у цей час не прийнято голосно розмовляти чи слухати музику. У неділю та державні свята — працюють лише туристичні крамниці або заклади на вокзалах.

Такі правила не сприймаються як обмеження — радше як прояв взаємної поваги. Швейцарці ретельно дотримуються етикету співжиття: не вмикають пральні машини пізно ввечері, не користуються дрелем у вихідні, а перед будь-яким гучним ремонтом попереджають сусідів. Саме завдяки цьому в країні панує спокій, порядок і довіра між людьми. Окремої уваги заслуговує й питання громадянства. Отримати паспорт Швейцарії або навіть дозвіл на постійне проживання досить складно. За законом, іноземець повинен прожити в країні щонайменше десять років (останні три — безперервно) і довести інтеграцію в місцеву спільноту. Такий тривалий процес робить Швейцарію вибором для тих, хто справді готовий стати частиною її культури.

Швейцарія — це країна, де гармонійно поєднуються високі технології, природа й людська дисципліна. Її унікальність полягає в тому, що серед мальовничих Альп та дзеркальних озер народилася культура точності, порядку й взаємної поваги. Саме завдяки цим рисам Швейцарія стала символом стабільності, нейтралітету й довіри у світі. Подорожуючи нею, розумієш: справжній комфорт — це не розкіш, а результат продуманості, праці та поваги до правил. І, можливо, саме тому ця маленька країна посідає таке велике місце на карті Європи та у серцях тих, хто хоч раз побував серед її гір і озер.

Юлія Яців

