“Негідний” Шарм: як без гіда вижити у Шарм-еш-Шейху

Єгипет – найулюбленіша країна для відвідування українськими туристами. Ні, це не чергова стаття про Шарм, в якому вже відпочивав кожен середньостатичний українець. Це стаття про Шарм, який бачили тільки одиниці. Без готелів, без гідів, без all-inclusive.

Де ночувати?

Люди, які платять тисячі доларів за путівку у Шарм, напевне, не повірять мені, коли я скажу, що одна ніч в готелі може обійтися всього в 15 доларів. І це ціна кімнати на двох людей. Ще й із сніданком. Деякі з таких готелів розташовані на другій лінії, деякі на третій. Звичайно, готелі з прямим виходом до моря будуть дорожчими. Але в Шармі є багато громадських готелів, в яких за 5 доларів можна засмагати весь день. Якщо брати до уваги співвідношення ціни та якості, то багатьом людям подобається готель Delta Sharm Resort. Він близько розташований і до SOHO Square, і до Naama Bay – головних площ міста.

Де поїсти?

Шарм-еш-Шейх – місто, в якому є одні з найкращих ресторанів єгипетської кухні у всій країні. То чому б не побалувати себе кебабом, кофтою, реяшем, нефою чи тарабом? Ці страви допоможуть вам відчути аромат справжнього Єгипту. Найкращі м’ясні страви для вас приготують у ресторані El Masrien, що в районі Old Market. Якщо ж єгипетська кухня вам не сподобається чи набридне, то в Шармі є кілька Макдональдсів (в районі Naama Bay та Il Mercato), KFC, PizzaHut (Naama Bay). Але особливу увагу варто звернути на ресторан морепродуктів Fares – найсмачніше місце у всьому місті!

Тут можна спробувати різні види місцевих риб, омарів, а також скуштувати суп з креветок. Будьте готові попрощатися не з одним десятком доларів. Але повірте, воно того варте. Ресторанів Fares кілька: один в районі Old Market, другий в Naama Bay.

Що робити?

Однією з причин, чому люди повертаються до Шарм-еш-Шейху – це його дивовижні місця для дайвінгу. Рифи Тирана та Рас-Мохаммада відомі як два найкращих місця для дайвінгу у світі, до яких звичайним туристам можна дістатися на човні.

Багато хто бачив залишки потонулого корабля із свого готелю. Це британський корабель SS Thistlegorm, який був потоплений німецькою авіацією під час Другої світової війни. Так от, цей корабель є одним з найулюбленіших спотів для дайверів з усього світу. І всього за 10 доларів зануритися під човен і побачити найдивовижніших риб Червоного моря можете і ви.

Шарм також відомий своїм нічним життям. У місті є з два десятки нічних клубів, які працюють кожну ніч до ранку. Серед найкращих я б виділив Hard Rock Cafe в районі Nabq і Pacha у Naama Bay. Вхід в ці клуби зазвичай вартує 10 доларів. Проте тут багато чого залежить від вашого вигляду, від того, як ви говорите з людиною, яка продає квитки. Навіть від того, чи є у вас браслет від готелю на руці чи ні. Хто знає єгиптян і їхню хитрість, той зрозуміє, про що я. Хто не знає, то будьте обережні.

Це кафе. Чому я виніс його в окремий розділ? Бо тут казково-ароматно-західносонячно-кавово-пустельно затишно. Тут можна замовити кальян, закуски і різні напої. Farsha побудували в скалі на березі моря. Хіба цього вже недостатньо, щоб відвідати це місце і подивитися тут на захід сонця? Дизайн кафе виконали у національних мотивах, проте стримано, без фанатизму. І ще тут живуть коти. Farsha Cafe розташоване у районі Hadaba, а під кафе є громадський пляж Gold Beach, на якому можна позасмагати і дочекатися того самого заходу сонця.

На що подивитися?

Якщо ви захочете зануритися у місцеву культуру з головою, то ви обов’язково повинні відвідати мечеть Al-Mustafa, що в Old Market. Її унікальний стиль та вражаюча архітектура роблять мечеть приголомшливою як ззовні, так і зсередини. Поруч з мечеттю відчуваєш дихання Близького Сходу, відчуття, яке важко описати, але яке безперечно потрібно відчути на собі.

Heavenly Cathedral, що у районі Hay el Noor – також чудове місце. Не дарма у 2010 році її визнали однією з 10 найгарніших церков у світі. Собор розмальований чудовими фресками біблійних сцен, таких як “Створення” та “Вихід”. Підготуйтеся до того, що ви будете приголомшені, коли піднімете голову вгору. Там на вас злісно буде чекати сцена із Апокаліпсу, яким його передрікав святий Іоан.

SOHO Square є центром для шопінгу та нічного життя Шарму. Це невелика площа, на якій розкидані магазини з дорогим одягом, нічні клуби, елітні ресторани та навіть каток. Якщо інша велика площа Naama Bay є більш єгипетською, то в SOHO Square відчуваєш себе десь в сучасному європейському місті.

Поради

Якщо ви не плануєте покидати Сінайський півострів під час своєї поїздки, то не купляйте візу в аеропорті. Так ви зекономите 25 доларів. Також ніколи не купляйте нічого в готельних магазинах – там все дуже дорого і не завжди якісне.

Туристів завжди обманюють в маршрутках – маленьких синіх бусах. Куди б ви не їхали, не платіть водію більше 5 фунтів – він ніколи не дасть вам решти. Якщо почне обурюватися, то праворуч на лобовому склі у кожній такій маршрутці написано “FARE”, тобто плата за проїзд. Покажіть водію на цей знак і він заспокоїться. І остання порада – ніколи не забувайте про сонцезахисний крем.

Вже нікого не здивуєш словами “я відпочивав у Шарм-еш-Шейху”. Але якщо ви скажете “я відпочивав у Шарм-еш-Шейху без туроператора, без гіда, без шведського стола і без всіх інших зручностей”, вами будуть захоплюватися. Або покрутять пальцем біля скроні. Яка вам буде до того різниця, якщо ви провели найнезабутніший відпочинок у своєму житті? Отож, вперед! У Шармі є на що подивитися.

Назарій Малачинський

Головне фото: 112.ua