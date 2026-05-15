Луксор — давній музей просто неба

Красою Луксора захоплювалися ще за тисячу років до нашої ери. І нині це архаїчне місто, цей всесвітній центр археології вражає відвідувачів неймовірною кількістю стародавніх пам’яток. Тож безсумнівно варто познайомитися з ним поближче!



Невелике містечко на берегах Нілу, розташоване за 640 км на південь від Каїра, колись було славнозвісною столицею Стародавнього Єгипту. Ще за тих часів Луксор поділили на дві частини: східну й західну або, як їх ще називають, «місто живих» і «місто мертвих». На території Східного Луксора проживали фараони, там розташовували культові споруди, присвячені богу Амону, а на території Західного — гробниці та похоронні храми.

Почесний статус «перлини Єгипту» Луксор зберіг і донині: щодня сюди звідусіль прибуває безліч туристичних автобусів і круїзних суден.

Де зупинитися в Луксорі?

Mercure Luxor Karnak

У цьому розкішному готелі поблизу Нілу до послуг гостей пропонують елегантні номери в мавританському стилі з краєвидом на навколишні сади. У «Mercure Luxor Karnak» є два басейни: великий, де можна освіжитися після спекотного пустельного сонця, та маленький із гіркою, що потішить дітей. Ціна — від 22$ за ніч.

Iberotel Luxor

Особливостями цього чотиризіркового готелю є басейн поблизу Нілу та приголомшливий краєвид на Фіванські пагорби, яким гості можуть насолодися з балконів у своїх номерах. Додатковий плюс — вдале розташування: піша прогулянка від «Iberotel Luxor» до Луксорського храму займає лише 10 хвилин. Ціна за ніч — від 28$.

Steigenberger Resort Achti

Курортний готель «Steigenberger Achti» розташований на березі річки Ніл, за три кілометри від центру. З його тераси можна насолодитися краєвидом на пишні тропічні сади. Там також є ресторани «AlKarnak», де подають різноманітні страви, і «Niño» — заклад для поціновувачів італійської кухні.

На що подивитися?

Оскільки місто розташоване обабіч Нілу, найкраще поділити тур визначними місцями на два забіги: спочатку правим берегом («місто живих»), а потім лівим («місто мертвих»).

«Місто живих»

Карнак — найбільший храмовий комплекс Стародавнього Єгипту — більше схожий на окреме місто, ніж на пам’ятку. Він складається з чотирьох основних частин, з яких лише найбільша наразі відкрита для туристів. Споруджувати його почали приблизно в ХХ столітті до нашої ери. Згодом кожен фараон добудовував свою частину — саме тому Карнакський храм став настільки великим, складним і різноманітним.

Луксорський храм був зведений в ХІІ столітті до нашої ери під час правління одного з наймогутніших і найвідоміших фараонів — Рамзеса II. Він безпосередньо пов’язаний із Карнакським храмовим комплексом: у давнину ці дві пам’ятки з’єднувала алея з 365-ма сфінксами. До наших днів від неї збереглися тільки три 20-метрові колоси на честь Рамзеса II і його першої дружини Нефертарі, але алею поступово відновлюють.

«Місто мертвих»

У Східному Луксорі розташовується славетна Долина царів — місце поховання фараонів (наприклад, Тутанхамона і Тутмоса) та великих феодалів Стародавнього Єгипту. Приблизно 40 вирубаних у скелях гробниць ховаються від допитливого погляду живих, безмовно охороняючи таємниці історії.

Більшість царських усипальниць прикрашені релігійними текстами та зображеннями, а найстаріші з них — сценами із заупокійної книги «Амдуат» («Те, що в підземному світі»), які описують нічну 12-годинну подорож бога сонця. Окрім цього, у Долині є чимало графіті, що їх написали стародавні туристи. Дослідники знайшли понад дві тисячі грецьких і латинських екземплярів «гробничного мистецтва», найперші з яких датуються 278 роком до нашої ери.

На жаль, туристи можуть потрапити тільки до 18 з гробниць. Однак тут також не всім щастить: дуже часто навіть їх зачиняють на реставраційні роботи.

Де поїсти?

Кулінарне розмаїття в Луксорі не настільки велике, як, наприклад, в Каїрі, та все одно ви не залишитеся голодними.

Одним із найкращих ресторанів уважають «1886», який розташовується практично в самому серці міста. Інтер’єр закладу відповідає назві, тому тут панує унікальна історична атмосфера. Зазвичай у ресторані подають страви середземноморської та французької кухонь. Однак зверніть увагу: в «1886» обов’язковий дрес-код та бронь столика.

«Gerda» — відомий ресторан серед європейських мандрівників, господарі якого — німецько-єгипетська пара. Заклад загалом орієнтується на місцеву кухню, хоча там є і європейські страви.

Луксор — найбільший у світі музей просто неба, який зберігає незліченну кількість легенд та таємниць. Навіть протягом тижневої екскурсії неможливо оглянути всі його визначні пам’ятки, тому готуйтеся повернутися сюди знову!

Марина Брутян

Головне фото: neferdegypte.com