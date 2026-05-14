Чикаго туристичне: 10 місць, куди варто завітати

Чикаго — одне з найбільших, найкрасивіших і найвідоміших міст США, яке одночасно асоціюється зі славнозвісною піцою-пирогом, сильними вітрами, зухвалими гангстерами, запаморочливими висотами та дивовижними пам’ятками. Відвідати всі цікаві місця за один день точно не вийде, адже Чикаго — неосяжний мегаполіс, однак рекомендуємо почати подорож із цих неймовірних локацій!

Вежа Вілліса та Скайдек

Не секрет, що Чикаго славиться своїми хмарочосами. Певно, найбільш відомий серед них — вежа Вілліса. Її популярність пов’язана зі Скайдеком — оглядовим майданчиком на 103-му поверсі. Однак особливість цього місця не тільки у висоті, адже Скайдек — це повністю скляний балкон, тобто перед очима відкривається все, що відбувається над головою, з двох боків і під ногами. Може навіть виникнути відчуття, що ви от-от провалитеся, тож не переймайтеся, якщо спочатку стояти там буде страшно.

Узагалі вежа Вілліса, що раніше називалася вежею Сірз, — це один із найвищих хмарочосів США. Його висота складає 442 метри, але якщо ще зважити на шпилі, то число збільшиться до поважних 527 метрів. До 1998 року ця будова вважалася найвищою у світі.

Неві-пірс

Прогулянка пірсом — обов’язковий пункт під час перебування в Чикаго, адже там ви зможете насолодитися жвавою атмосферою міста та краєвидом на озеро Мічиган. Серед основних принад: красивий ботанічний сад, парки, концертні майданчики, багато ресторанів та магазинів, а також найрізноманітніші фестивалі, що їх проводять упродовж року. Якщо ж ви ще захочете побачити Чикаго з іншого боку, то завжди можна замовити круїз.

Чудова Миля

Чудова Миля на Мічиган-авеню — найтуристичніше місце в Чикаго, а також одне з найкрасивіших у США. Тут ви відшукаєте не тільки багато готелів, ресторанів чи брендових магазинів, а й побачите знані місця, як-от вежа Трибьюн чи центр Джона Генкока.

Оглядовий майданчик «360 Чикаго»

Оглядовий майданчик розташований на 94 поверсі хмарочоса Джона Генкока, будівля якого вирізняється серед інших споруд Чикаго: вона виконана з використанням так званої трубчастої системи й оздоблена алюмінієвими та сталевими панелями.

Особливістю «360 Чикаго» є «Tilt» — спеціальний майданчик, який поступово нахиляє відвідувачів під 30-градусним кутом. І це все на 310-метровій висоті! Незабутні відчуття забезпечені.

Окрім цього, у центрі Джона Генкока також є найрізноманітніші магазини, офіси та навіть квартири, а на 44 поверсі — найвищий басейн у США.

Букінгемський фонтан

Чикаго не було б таким грандіозним містом без ще одного префіксу «най-», адже Букінгемський фонтан — один із найбільших у світі. На споруду, створену в стилі ар-деко ще в 1927 році, можна подивитися й нині: фонтан, розміщений у Гранд-парку, функціонує з травня до середини жовтня.

Мілленіум-парк

Розташований у центрі Чикаго Мілленіум-парк є складником величезного Гранд-парку. Та чому варто звернути особливу увагу на меншу локацію? Усе просто: це саме там стоїть відома на весь світ 110-тонна скульптура «Хмарна брама», що так нагадує краплину ртуті. Тож не проґавте нагоду побачити в її дзеркальній поверхні з нержавілої сталі відображення міста та всіх, хто проходить повз.

Чиказький художній інститут

Чиказький художній інститут є одним із найбільших художніх музеїв США. До його колекції увійшли найрізноманітніші витвори мистецтва, що були створені протягом останніх кількох тисячоліть існування людства.

Нині число експонатів сягає приблизно 300 тисяч одиниць, та все-таки Чиказький художній інститут відомий саме завдяки великій колекції імпресіоністських та модерністських картин. Тож якщо ви давно мріяли побачити оригінальні «Водяні лілії» Клода Моне, «Недільний день на острові Гранд-Жатт» Жоржа Сера, «Американську готику» Гранта Вуда чи «Опівнічників» Едварда Гоппера, то обов’язково завітайте до музею.

Музей науки та промисловості

Цікавитеся науковим та технологічним прогресом? Тоді вам точно сюди. Тут є постійні та тимчасові виставки, а на експонати можна не тільки подивитися, а й помацати їх. Серед інших принад музею: копія вугільної шахти в справжню величину, німецький підводний човен часів Другої світової та командний модуль «Аполлон-8», на якому в 1968 американці вперше опинилися на орбіті Місяця.

Музей природної історії імені Філда

Хочете дізнатися більше про геологію, ботаніку, зоологію чи антропологію? У жодному разі не оминіть Музей природної історії, багатомільйонна колекція якого просто не може не вразити. Постійні виставки, присвячені Стародавньому Єгипту та культурам Північної, Центральної й Південної Америки, чи тимчасові експозиції, що чергуються впродовж року, — кожен безперечно відшукає щось цікаве для себе.

Зірка музею — найповніший скелет тиранозавра на ім’я Сью, що грайливо усміхається до відвідувачів. Не проґавте можливість постояти поряд із нею та вчергове подякувати вищим силам, що це прадавнє громаддя — навіки застигла історія.

Акваріум Шедда

Акваріум Шедда, розташований на березі озера Мічиган, неподалік від Музею природної історії імені Філда, — публічний океанаріум, що його відкрили в 1930 році. Риби, морські ссавці, рептилії, амфібії й навіть комахи — загалом у закладі представлено 1500 різних видів серед приблизно 32 тисяч мешканців. На початку ХХІ століття це місце було найпопулярнішим у США.

Роксоляна Орищин

