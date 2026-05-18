Дивовижна й легендарна Хмельниччина

Місто Хмельницький знають усі, зокрема завдяки розташованому тут одному із найбільших речових ринків в Україні. Та не ринком єдиним. Хмельниччина — колиска історії, легенд та віковічних традицій. Що приховує край, що носить ім’я славнозвісного гетьмана?

Хвилинка історії

Історія міста починається з мальовничого села Плоскирів, що виникло наприкінці XIV століття на березі річки Плоскої. Налічувало воно всього лише сім хат, мешканці яких переважно займалися сільським господарством. Двісті років потому край поступово розвивається та навіть отримує привілеї, як-от проведення в місті двох щорічних ярмарок. Озеро розділило село на дві частини: на одній із них побудували дерев’яний замок, оточений валами й частоколами. Та після татарської навали Плоскирів рознесли вщент. Наприкінці XVIII століття тут розродилося містечко, яке тридцять років потому знищила пожежа. Упродовж наступних двох століть місто активно розбудовують: з’являються будинки, фабрики, військові казарми й полігони… 1892-го року в місті відкрився театр. Пізніше будуються й заводи.

Після Другої світової війни Проскурів перейменували у Хмельницький, на честь відомого гетьмана українського козацтва. Місто швидко отримало статус центру міжнародної торгівлі, адже розташувалося на перехресті важливих торговельних шляхів.

Тут народилися золотий голос України Олександр Пономарьов, поети Павло Гірник та Андрій Антоновський, співачка Наталя Валевська і шоумен Олександр Педан.

Як доїхати?

Приблизно за 11€ зі столиці (автовокзал «Центральний») можна доїхати автобусом. Від 7€ до 21€, залежно від класу, коштуватиме квиток на прямі поїзди з Києва до Хмельницького.

Де зупинитися?

У готелі. Вибір готелів тут доволі широкий. Ціни на економ номери стартують від 15€ за ніч на двох. Ціна за номери вищої категорії складатиме від 25€ до 55€ ніч/двох. У гостелі. Від 8€ до 22€ коштує місце за ніч у хмельницьких гостелах.

В апартаментах. Квартир для оренди у Хмельницькому вдосталь. Є і варіанти для тих, хто сумує за старим радянським колоритом — такі обійдуться близько в 7€. А є й сучасні європейські апартаменти зі свіженьким ремонтом від 12€ до 34€ за ніч.

На що подивитися?

Традиційно туристи перш за все відвідують знаменитий Кам’янець-Подільський — одне із найстаріших і найгарніших міст України. Тут розташована стара фортеця, відома з XIV століття як частина оборонної системи міста Кам’янець — колишньої столиці князівства Подільського. До того ж, фортеця є одним із семи чудес України, а також включена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Аналогів Кам’янець-Подільській фортеці ви не знайдете ніде в Європі.

Поблизу села Завалля розташувалася відома печера Атлантида — єдина в Україні трирівнева горизонтальна печера, відомості про яку аналізують у міжнародних працях. Легенда свідчить: у верхній частині схилу, над печерою колись стояла невеличка церква. Одного разу вона провалилася під землю в карстове провалля, через що і прозвали місцевість Заваллям. Стіни печери складаються з кришталевих утворень, тому у світі її прозвали мінералогічним музеєм.

Затоплене місто. Бакотський Михайлівський печерний монастир вважається найстарішим у Подністров’ї. Місцеві кажуть, що колись у ньому знайшли притулок ченці й простолюд, які рятувалися від татарського війська. Коли їх все-таки знайшли — пообіцяли свободу, якщо ті зречуться від віри в Христа. Та ніхто не вийшов — тоді загарбники замурували вхід до печери, через що всі люди загинули. У XV столітті велика скеля обвалилася та поховала частину монастиря під завалами. Та і це ще не все. 1981 року внаслідок будівництва Новодністровської ГЕС місцевість повністю затопило водою — лише в одному місці збереглися залишки монастиря, поховання ченців і покинутих фруктових садів. Кажуть, у вересні крізь прозорі води Дністра можна побачити дно Сарматського моря, яке вирувало тут мільйони років тому.

У селі Клепачі на музей перетворили дерев’яного вітряка. А все тому, що на Хмельниччині їх усього два. Місцеві вважають клепачівський вітряк своїм оберегом, мовляв, збирає руйнівні вітри довкола себе, зберігаючи цілісність сільських хат. З’явився він ще 1864 року за поміщиків Вакшемських. Наразі вітряк стоїть на гальмах, але всі деталі справні — хоч зараз намеле кілограмів зі сто борошна.

І це далеко не все. Насправді Хмельниччина приготувала для вас набагато більше дивовижних місць, які варто побачити кожному. Старовинні фортеці, дерев’яні та кам’яні церкви, моторошні легенди тощо — справжнє багатство цього неймовірного краю.

Олег Булах

Головне фото: zhar.org.ua