Вінниця — маленька Європа над Бугом

Якщо вам хочеться відчути себе в одному з містечок Європи, то сміливо вирушайте до Вінниці — мальовничого міста над Бугом у центрі України.

Що відвідати у Вінниці?

Старе місто. Якщо у Вінниці ви вперше, то після прибуття рушайте до центра міста дивитися на місцевий «Біг Бен» — водонапірну вежу на Європейській площі, яка не змінювала свого вигляду вже понад сотню років. Сьогодні у вежі розташована частина експозиції музею Меморіалу революційної та бойової слави. У серці Вінниці можна прогулятися центральним парком ім. Горького, де можна побачити місто в мініатюрі та зайти до одного з найстаріших планетаріїв в Україні. Не менш цікавим об‘єктом старого міста є старовинні мури які збереглися ще з XII століття і чудово вписались у сучасну вінницьку архітектуру.

Єрусалимка. Коли захочеться подивитись на щось атмосферне, рекомендуємо з’їздити до старовинного району, де свого часу був центральний ринок міста та квартал єврейський ремісників. Саме тут, на вулиці Володарського, розташувався найстаріший будинок міста.

Музей-садиба Пирогова. Місце, яке однозначно варте вашої уваги. Протягом 20 років там жив і працював відомий хірург та вчений Микола Іванович Пирогов. На території є будинок вченого, аптека, яка стала музеєм, ландшафтний парк та церква-некрополь. Серед музейних експонатів вам продемонструють справжню операційну з інструментами, якими працював лікар, та навіть забальзамоване за бажанням дружини тіло самого Пирогова, — одне з найстаріших забальзамованих тіл у світі.

Вінницькі музеї. Вінниця не бідна на музейне життя. До списку must-visit варто додати інтерактивний музей науки, перший у світі музей української марки, музей «Автомотовелофоторадіо» з постійною експозицією раритетного транспорту, а також музей вінницького трамваю. Не потрібно оминати популярний краєзнавчий музей з унікальними предметами скіфського періоду та художній обласний музей Вінниці.

Знаменитий фонтан «Roshen». Наскільки б це місце не було банальним, але найбільший у світі світломузичний фонтан на відкритій водоймі побачити варто. Тож, якщо ви приїхали до Вінниці у теплу пору року, спробуйте виділити один вечір, щоб подивитись на феєричне шоу води.

Де заночувати?

Якщо ви приїхали до міста не на один день, то рекомендуємо вам залишитись в одному з цих місць:

1. Готель «Франція» в самому центрі міста — для поціновувачів розкішного відпочинку. Від 1600 гривень за ніч.

2. Готель «Aristokrat» у вишуканому європейському стилі розмістився поблизу славнозвісного фонтану «Roshen». Ціна за ніч — 1070 грн у стандартному номері.

3. Готель «Добродія», що розташувався поблизу музею-садиби Пирогова, пропонує свої номери від 400 грн за ніч.

Що поїсти?

Екзотичну кухню у Вінниці знайти важко, але кілька цікавих закладів харчування все ж можна зустріти.

Кафе-музей «Пан Заваркін і син» точно здивує усіх своїх відвідувачів. У цьому закладі поєдналось чимало дивних речей в одному місці: тут вам і мистецький салон, і крамниця колоніальних товарів і навіть музей-туалет. Інтер‘єр закладу відображає вітальню кінця ХІХ — початку XX століття. Коли будете пити тут каву, зверніть увагу на вінтажний посуд, фортепіано та колекцію старовинних годинників.

Кондитерська «Any bakery» зі світлим квітковим інтер’єром. Цей заклад може стати хорошим місцем для сніданку. Чудова раф-кава та дуже смачні десерти. До того ж усі страви та напої для вас приготують лише з натуральних продуктів.

Паб «Кінь у протигазі» має неймовірну атмосферу. Заклад позиціонує себе як історичний, присвячений подіям, коли Вінниця ставала столицею УНР кілька разів. Тут офіціанти ходять вбрані у форму того часу, на дзеркалах сліди від куль, а в меню, на диво, пропонують сучасну кухню.

Вінниця — невелике, але дуже атмосферне місто. Сюди можна приїхати як на день, так і залишитись на тиждень. Це місто неодноразово очолювало рейтинг найзручніших для проживання міст України, тому тут просто комфортно перебувати. А тепер ви ще й знаєте на що тут подивитися!

Ілля Мандрикін

Головне фото: naparisi.com