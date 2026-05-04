Черкаси: Шевченковий край на березі Дніпра

Перед гостями міста постає питання: чи можна вважати Черкаси туристичною локацією та чи варто взагалі сюди їхати? Більшість вважає, що окрім Дніпра, причин сюди їхати нема. Але ж як можна залишати без уваги місто, де хотів увіковічити себе Тарас Шевченко? Де Дніпро і кручі, де лани широкополі, де серце української культури. Тож, вашій увазі представляємо «5 причин чому усе ж таки варто завітати до Черкас».



Черкаси – невеличке містечко розташоване на правому березі Кременчуцького водосховища. Населення міста становить близько 280 000 осіб. В’їзд у Черкаси вважається найкрасивішим в Україні, адже проходить через живописну міст-дамбу. Таким чином, наближаючись до міста, можна з обох боків спостерігати прекрасні краєвиди широкого Дніпра.

Вічна пам’ятка Шевченкового заповіту

У місті Канів, Черкаської області, був похований видатний український письменник та художник Тарас Григорович Шевченко. У середині XIX ст., відвідавши ці місця, митець захотів придбати тут ділянку для будівництва садиби, проте його планам не судилося здійснитися. Хоча Канів – не Черкаси, вся Черкащина може з гордістю вважатись серцем та душею українського класика. Саме у цьому краю, він залишився навічно.

‘’Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.’’

Щоб заглибитись в українську культуру обов’язково варто відвідати Тарасову (Чернечу) гору. На могилі був насипаний курган і встановлено хрест. У колишньому будинку доглядача могили Івана Ядловського був відкритий музей “Тарасова світлиця”. У 1925-му році було створено Шевченківський національний заповідник, а в 1939-му – встановлено найбільший в Україні пам’ятник Тарасу Шевченку. У 2010-му році, після багаторічної реставрації, відкрив свої двері літературно-меморіальний музей письменника.

Найвища в Україні церква

Свя́то-Миха́йлівський кафедральний собор – один з найкрасивіших храмів Черкас та головний кафедральний собор Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Це найвищий православний храм України. Будівля простягається Угору аж на 72 метри! Знайти його можна у Соборному парку, за адресою вул. Надпільна, 212.

Один з найкрасивіших РАГСів України

Так, одружуватися в Черкасах можна справді розкішно. Черкаський РАГС у стилі неоренесансу було зведено у 1892 році. Знаходиться він за адресою вул. Небесної сотні, 3.

Черкаський зоопарк

В Черкасах є дійсно чудовий зоопарк, який може на рівних конкурувати з Київським. Він був заснований 1 травня 1979 року на базі зоокуточка станції юних натуралістів. Тоді його територія становила 3,7 гектарів. До моменту відкриття колекція налічувала 86 видів тварин. Нещодавно в зоопарку з’явилася одна з кращих в Україні експозицій “Земля ведмедів і вовків”.

Вартість вхідних квитків варіюється в залежності від днів тижня та пільгових категорій. Усі подробиці можна знайти на офіційному сайті.

Єдиний у світі музей однієї книги

Згадки про Шевченка не закінчуються Тарасовою горою у Каневі. В Черкасах існує один із найбільш незвичних музеїв, а саме – музей Кобзаря. У ньому знаходяться декілька раритетних видань, зокрема й оригінал 1840-го року. Адреса: вул. Байди Вишневецького, 37.

Романтика в долині троянд

Побачення або ж звичайна прогулянка можуть залишити прекрасний післясмак, якщо ви плануєте відвідати Долину троянд. Це невеличкий парк біля Дніпра, де висаджено безліч троянд. Головне – відвідати його в період цвітіння, тоді можна сповна насолодитися тендітним запахом та чудовим видом цих квітів.

Одна з вагоміших причин відвідування Черкас – Дніпро

Дніпро, і цим все сказано. Безпрограшна візитна картка міста. Якщо ви рибак – Welcome to CHE! Якщо ви поціновувач уікендів на свіжому повітрі з барбекю біля його величності Дніпра – також ласкаво просимо! Відвідайте пляжі та річковий порт.

То чи варто їхати до Черкас? Так! Ця подорож запам’ятається надовго. Наша країна прекрасна, а Черкаси лише зайвий раз це підтверджують. Де ще можна знайти таку природу, оригінальні пам’ятки та особливу українську атмосферу? Подорожуйте, адже воно того варте.

Валерія Савенко

Головне фото: procherk.info

