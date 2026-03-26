Барселонська Бокерія як приклад наслідування всім світовим ринкам

Інакше кажучи, Ла-Бокерія – частинка каталонської “Барни”, де можна загубитися в різномаїтті кольорів, запахів і смаків. Це також одне з найбільш відвідуваних туристами місць. Розбираємо три факти, чому.

1. Найбільш фотогенічний ринок світу.

Якщо завітати до відомої мережі Instagram, неможливо й злічити, скільки фото роблять собі на згадку люди: як і самі іспанці, так і туристи. Адже така різнобарвність продуктів одразу впадає в око, а всі можливі ракурси будуть апріорі успішними.

На стелажах можна побачити як і звичні апельсини, банани й ананаси, так і манго, пітахайї й маракуйї. Проте так усе тільки починається: що далі заходите на територію, у то яскравіший світ потрапляєте.

Не купуйте фруктові салати та свіжі соки одразу при вході, пройдіться всередину – зекономите таким чином гроші.

2. Гастрономічний оазис для туристів і жителів міста.

Особливою родзинкою цього ринку є можливість на місці зробити з будь-якого обраного вами фрукта фреш або ж смузі, якщо хочеться саме прохолодного напою. Крім фруктових прилавків, є як овочеві, так і сирні, рибні та м’ясні.

Перша згадка за ринок датується 1217 роком і назва його походить від каталонського boc “коза”, бо спершу торгували тут саме цим м’ясом.

Різноманітність запропонованих продуктів дійсно вражає – а запахи полонять нюхові рецептори.

3. Колоритність продавців і продавчинь.

Найімовірніше, прогулюючись ринком, за прилавками Ви побачите цілі сім’ї, а не окремих комерційних продавців. Спробувавши з ними поговорити та почувши історії отримання та створення саме їхньої “точки”, можна зрозуміти, що працювати на цьому ринку – це аж ніяк не професія, яку зневажають, а навпаки – дуже поважна справа.

Люди працюють тут від відкриття – з дев’ятої ранку, до закриття – дев’ятої вечора. Ті подружні пари, які проводять за прилавками ринку весь день – це учителі, науковці та державні працівники, які вийшли на свою “щасливу старість”, як вони самі й зізнаються, сміючись.

Хоча й ми зазвичай уявляємо собі трохи інакшу щасливу та спокійну старість, яка не передбачає 12 годин на ногах поспіль, іспанці завжди раді туристам і навіть можуть безкоштовно пригостити смаколиком зі свого саду.

Дарія Панченко

Головне фото: propozitsiya.com