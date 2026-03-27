Найбільший бізнес-центр у світі або Нью-Йорк по-китайськи

Це – той випадок, коли важко здогадатися про власне місцезнаходження, якщо хтось Вам про нього не нагадає. Саме такі відчуття викликає Шанхай – економічний центр Китайської Народної Республіки.

Когнітивний Дисонанс

Варто прибути до Шанхаю, очі починають шукати Статую Свободи та Емпайр-Стейт-Білдінг, бо не зрозуміло, чи Ви потрапили у Нью-Йорк, чи все ж таки у Шанхай. Усе тут просто кричить про свої сучасність і новизну. Після слів «комуністична держава» уявляється дещо інше, аніж стереотипна картинка капіталістичної Америки, чи не так?

Тому що, насправді, Китай вже давно переступив через відсталість комунізму і зробив 20 кроків в сторону прогресу, тримаючись комуністичної політики лише формально – Шанхай тому прямий доказ. Життя навколо кипить, всі кудись біжать, ідуть, летять. Багато машин, багато людей поміж великої кількості хмарочосів.

Східна Перлина

Однією з головних пам’яток міста є шанхайська телевежа. Із висотою в 468 метрів, це – найвища телевежа в Азії й третя за висотою телевежа в світі. Вона поступається тільки вежам у Торонто та Москві. Розташовується вона в новому районі Пудун на східному березі річки Хуанпу.

До того ж, це не тільки функціонуюча телевежа. Ще вона фактично виконує роль торгового центру. У її приміщеннях розташовані ресторани, кафе, сувенірні лавки, музей, а також присутній оглядовий майданчик на висоті пташиного польоту. Щороку телевежу відвідує близько трьох мільйонів китайських та іноземних туристів.

Дерибасівська: Shanghai Edition

У центрі міста найпопулярнішою вулицею є Нанкін лу – велика пішохідна вулиця, переповнена торговими центрами і всілякими іншими закладами. У 19 столітті це була просто доріжка, що йде зі сходу на захід від Шанхайської набережної. З розвитком міста та імпорту іноземних товарів, один за одним почали відкриватися сотні магазинів, і вулиця Нанкін лу стала швидко розвиватися. Незабаром її стали називати “Торгова вулиця номер 1”. І сьогодні, тут справді можна купити все, починаючи з сувенірів у вигляді магнітиків і закінчуючи годинниками Rolex та ювелірними виробами Cartier. Щоденна кількість відвідувачів величезна. Кожен день з ранку до ночі безліч місцевих і гостей з-за кордону їдуть сюди за покупками або на прогулянку. Увечері вулиця Нанкін лу перетворюється на велике світлове шоу з яскравих неонових вивісок і вогнів.

У Шанхаї ще є безліч цікавих храмів, музеїв, видовищних хмарочосів, виставок, магазинів тощо. В якийсь момент стаэ необхідною машина часу: настільки не вистачає часу, щоб відвідати все навкого. Особливо очі розбігаються на центральній площі. Dunkin` Donuts, Burger King, Starbucks та чого лише коштує один чотирьох поверховий Nike, де можна пропасти на цілий день. А на фоні всього цього височіють хмарочоси з відомими назвами, зокрема Radisson Blu. Можна нескінченно розповідати про це неповторне місто, але краще один раз побачити на власні очі.

Кочурський Артем

Головне фото: print4you.com.ua