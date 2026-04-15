Сеул: місто, яке недостатньо просто любити

Сеул – корейська столиця, яку відбудували з попелу та змогли зробити одним із провідних центрів Східної Азії. Наразі Сеул не просто місто, де відбуваються справи бізнесу, куди прямують нескінченні потоки туристів, а й місце, що однаково сильно цінує поп-культуру та надбання минулих поколінь. Для реклами туризму у місті зараз використовують фразу-зізнання у коханні, що є англомовною грою слів: “I Seoul you”. Бо ж, і справді, любити Сеул це занадто мало – його можна тільки щиро «сеулити».



Обирайте не житло, а район

Через статус прогресивної та інноваційної гіперстолиці, Сеул вражає цінами з самого початку подорожі. Однак є способи знайти недорогу оселю у місті на власний смак: оптимальний варіант — послуги сервісу Airbnb, аби підшукати квартиру на кілька днів у місті. Середня ціна за ніч – 20-25 доларів, що значно дешевше за фешенебельні готелі. До того ж, можна обрати район, що підійде саме вам: дорогий, але яскравий Гангнам; Сонгпа із торговельними комплексами та розвагами; Чунг з колоніальною архітектурою та історичною спадщиною; університетський Мапо з атмосферою сучасного молодіжного гранжу та інді-роком «з кожної праски».

Сеул: зараз

Сучасна Корея захоплює світ, але не фізично, а метафорично: місцева поп-музика, дорами (корейські серіали) та мода згуртовують поціновувачів всього якісного та незвичного попри різні континенти. У останні десятиріччя поп-культура стала невідривною частиною ідентифікації Сеула як міста та Кореї як країни в цілому. Втручання масово популярних течій та жанрів не уникнути ніде: реклами з айдолами (корейськими виконавцями популярної музики), акторами та моделями-законодавцями стилю усюди. Їхніми обличчями завішені навіть вагони метро: іноді – через рекламу відомих брендів, іноді – фанати роблять улюбленим артистам та знаменитостям такі подарунки на честь свят. Сеул неможливо пізнати без цієї сучасної дивакуватої характеристики.

Найкраще допоможе розібратися у місцевій поп-культурі візит до одного з найбільших музичних агентств країни – SM Entertainment. Адреса компанії є у відкритому доступі, і кожен охочий може прийти до головної будівлі, аби подивитися музей, присвячений проєктам компанії. У будівлі є кафе, де харчуються знаменитості, що співпрацюють з агентством: можна навіть обрати улюблену страву чи напій кумира, оскільки вони окремо позначені у меню. Якщо пощастить, то вдасться зустріти айдолів, що входять чи виходять з приміщення та відчути себе справжнім прихильником місцевої молодіжної культури.

Сеул: тоді

Діаметрально протилежне місце, яке можна відвідати для культурного збагачення – селище Букчон Ханок. Це мальовниче поселення складається з 400 традиційних будиночків та створює ілюзію, ніби ви й справді повернулися у часі. Картина постає дуже футуристична та старомодна водночас: вузька стежка, обабіч якої стоять ханоки (таку назву має корейське національне житло) та місцеві викручені дерева, а десь вдалині – мегаполіс, захований вічним смогом. До речі, у селищі є різні кафе, де можна спробувати Корею на смак. Серед різноманіття місцевих страв варто виділити смажені у гоструватому соусі шматочки тіста токпоккі та легендарний пібімбап – страва зі смаженими овочами, м’яса, рису та сирого яйця.

Отже, Сеул – це яскравий мікс вражень та відчуттів, скарбниця пам’яті королівського минулого і трендсеттер для майбутнього. Аби відвідати це місце треба мати неабиякий багаж знань та очікувань, щоб побачити, яким місто є насправді, та порівняти. Проте навіть недосвідчений турист зможе замилуватися Сеулом — варто лише зустріти захід сонця на річці Хан.

Валерія Карбушева

Головне фото: promin.cv.ua