Три способи відчути Дегу – корейський мегаполіс посеред гір

Для міжнародного туриста побачити неймовірні пам’ятки минулого, відчути неповторну місцеву культуру, скуштувати незвичайну їжу та полюбити локальний колорит – ключові завдання будь-якої подорожі. Південна Корея пропонує все це та багато іншого, але більшість людей, що збудували маршрут країною, не їдуть далі найбільших міст – Сеула та Пусана.

Дегу, через свій розмір і автентичну красу, може здатися черговим осередком промисловості, нецікавим для мандрівника. З населенням у 2,5 мільйона жителів, місто технічно не є непомітним «дорогоцінним каменем», але все-таки для більшості цей пункт не є обов’язковим для відкриття таємниць корейської спадщини. Однак обличчя Дегу насправді унікальне: фестивальне, модне та з особливим індустріальним шармом.

Дешево та сердито

Якщо ви подорожуєте в Дегу, вам не потрібно витрачати велику суму, щоб зробити поїздку комфортною, безпечною та приємною. Курорти, хостели, пансіонати та навіть «лав» готелі в корейському стилі можна знайти у будь-якому куточку Дегу.

Проте якщо бажаєте вивчити Дегу як справжній місцевий житель, оберіть квартиру на сервісі Airbnb. Цей веб-сайт став дуже популярним в Кореї за останні кілька років, і нині в Дегу є безліч варіантів для недорогого, але колоритного проживання. Середня ціна складає приблизно 45 доларів за ніч.

Дегу через призму трьох відчуттів

Перше, що треба зробити при знайомстві з містом – уважно його роздивитися. З землі Дегу може здатися не таким величезним, яким він є насправді, але вся ширина та велич міста навіть змусить боятися, коли ви бачите його згори. 83 Tower є найкращим місцем для того, аби дослідити Дегу з висоти пташиного польоту.

Місто розташоване в долині між скупченням гір і є осередком індустріального втручання серед мальовничого корейського ландшафту. Доки насолоджуєтеся краєвидами, не оминіть можливість розглянути стіни, на дисплеї яких вказано висоту 83 Tower у порівнянні з іншими відомими будівлями з усього світу, включно з Ейфелевою та Сіднейською вежами.

Після вивчення міста через зір спробуйте пізнати Дегу за допомогою… слуху? Музика є надзвичайно важливою частиною корейської культури. Молодіжна сцена там практично обертається навколо феномена, відомого як K-поп. Окрім молодіжних течій, корейці поважають й легендарних діячів, таких як Кім Квансок. Цей легендарний фольк-рок-музикант був відомий своїми хітовими піснями. У своїх баладах музикант зворушував корейського слухача тематикою печалі та страждань. Артист зміг продати понад 5 мільйонів копій своїх платівок у Кореї і, мабуть, був найпопулярнішим співаком у країні наприкінці двадцятого століття. Після його смерті у 1996, рідне місто Кім Квансока вирішило віддати честь музиканту і присвятило цілу вулицю його пам’яті. Місцину прикрашають мурали, статуї та, звісно, живі виступи вуличних музикантів із репертуаром артиста. Ця вулиця показує вміння корейців цінувати та оберігати свою спадщину; такий досвід пропустити просто не можна.

Третій спосіб пізнати Дегу – на смак. Корейська кулінарія – це мікс усього водночас: морепродукти та м’ясо, гостре та солодке, гаряче і крижане. Серед найкращих варіантів для того, аби відчути автентичний смак яскравого Дегу – реберця під назвою кальбі, які подають у місцевих ресторанчиках. У традиційних кулінарних осередках, таких як заклад Bongsan Jjimgalbi, можна наїстися корейських делікатесів досхочу та навіть взяти щось з собою.

Заховане у лоні орієнталістської природи, Дегу – це місто, що допоможе побачити Корею різною. Шлях до того, аби пізнати яскравий мегаполіс простий, але неочевидний: це місто треба просто відчути, через його краєвиди, музику та смаки.

Валерія Карбушева

Головне фото: peakvisor.com