Таємниця казкового Балі

У багатьох Балі асоціюється з островом повного релаксу наодинці з тропічними джунглями під мелодію бурхливої річки, музику гамелана та спів пташок, а також – із йогою та медитацією.

Індонезійський острів Балі останнім часом завоював високу популярність, і це не дивно. Жителі та гості острова займаються пошуком і пізнанням себе через мистецтво, танці, йогу, шаманізм та інші види діяльності. Джунглі зі священними храмами, хвилі, які підходять для серфінгу, й атмосфера добробуту приваблюють сюди різних мандрівників. Не важливо, приїжджаєте Ви на три дні чи на три тижні, шукаєте пляжного відпочинку або культурно-історичних цінностей, адже таємниць Балі вистачить у будь-якому разі.



Де зупинитися?

Обираючи район, варто спиратися на свої вподобання. Курорти Балі можна розділити на кілька груп: Кута і Семіньяк з великим вибором розваг; оптимальні для пляжного відпочинку Нуса-Дуа, Санур і Джімбаран; мальовничий Убуд, розташований далеко від океану; Чангу й півострів Букіт, що приваблюють досвідчених серферів.

Що й де подивитися?

Древній Храм Батуан, побудований більше тисячі років тому та прикрашений традиційним балійським орнаментом. На прикладі Батуана можна познайомитися з традиційними сільськими храмами Балі, побудованими за всіма релігійними канонами.

Водоспад Тегенунган, який випускає потужний потік води з висоти 25 метрів, – це найгарніший і наймальовничіший водоспад на острові!

Ліс мавп з розмаїтою дикою природою, що знаходиться поблизу міста Убуд. Це великий парк в джунглях, де живуть три групи довгохвостих мавп. У лісі розташовані стародавні храми та статуї, які додають місцевим пейзажам неймовірний балійський колорит.

Рисові тераси Тегаллаланг – один з найвідоміших і найспецифічніших пейзажів Балі, від якого Ви будете в захваті! Гості острова милуються зеленими терасами та дізнаються, як вирощують рис.

Що спробувати?

Ренданг (Rendang). Це дуже популярна страва індонезійської кухні. Вона готується з яловичини, тушкованої в дуже гострому або пряному соусі, що складається з кокосового молока, імбиру, куркуми й різних спецій і приправ.

Балі Гулінг (Bali guling). Порося на рожні – цю страву готують переважно на великі релігійні свята.

Жива кава й кава Копи Лювак. На Балі заведено варити каву не пізніше, ніж за 3 дні після обсмажування. Зерна вирощують на високогірних плантаціях вулкана Батура. Індонезія відома одним незвичайним сортом кави – Копи Лювак. Хоча це один з найдорожчих видів кави у світі, тут Ви зможете спробувати його за зовсім невеликі гроші.

Балі – магічний острів, сповнений мистецтва, любові, радощів, добрих людей і приголомшливих пейзажів. Це дивовижний куточок нашої планети, красу котрого складно передати словами та навіть фотографіями, тому варто побачити все на власні очі!

Катерина Поль

Головне фото: bingotours.ua