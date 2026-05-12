Касабланка: марокканська казка

Про Касабланку ми чули багато, завдяки однойменній американській кінодрамі 1942 року. Але нічого голлівудського насправді в місті немає – тільки симбіоз мавританського і традиційного марокканського стилів відносить нас до тих колоніальних часів, коли на території панувала Франція.

Касабланка – найбільше місто королівства Марокко і друге за величиною в Африці. Сьогодні Касабланка з його бульварами, хмарочосами і модними магазинами більше нагадує європейський мегаполіс, ніж африканські нетрі. Його центр гучний і діловий, а на околицях розташовані бідонвілі – місцеві нетрі, що представляють зворотній бік, цього на перший погляд ідеального місця.

Місто постійно розвивається. Влада має грандіозні плани реконструкції, будівництва метро і налагодження роботи наземного транспорту. Тож варто якомога швидше відвідати місцеві околиці, доки вони не втратили своєї автентичності.

Мечеть Хасана ІІ

Найбільша мечеть Марокко, що поступається розмірами лише головному храму Мекки – Аль-Масджид аль-Харам. Висота її мінарета – 210 метрів; вона здатна вмістити близько 25 тисяч вірян, ще 80 тисяч людей можуть молитися на площі перед мечеттю.

Раніше на місці мечеті була вода. Але тодішній правитель, який віддав наказ про будівництво, згадавши відомий вислів із Корану – “божий престол над водою”. Після чого наказав засипати дев’ять гектарів землею і звести на цьому місці храм.

Шість тисяч майстрів впродовж п’яти років працювали над мозаїками, мармуровою підлогою, кам’яними колонами й іншим оздобленням храму. Цікавим є те, що мінарет має квадратну форму, а не круглу, як у більшості мусульманських країн. Справа в тому, що круглі мінарети будували там, де панувала Османська імперія, а Марокко ніколи не входило до її складу.

Мечеть розташована на березі Атлантичного океану. Від неї до маяка Ель-Ханка тягнеться прекрасна набережну із садом, затишними кафе і ресторанами. Це чудове місце для зустрічі заходу сонця.

Стара медина

Мединою називають історичний центр міст у Північній Африці. Зазвичай вона огороджена стінами, а її вулички можуть утворювати справжній лабіринт.

У Касабланці таких медин дві. Перша зі своїми білими будиночками колись дала назву самому місту (Касабланка з іспанської – “білий дім”). Затінені деревами площі і жваві місцеві кафе роблять це місце популярним серед тих, хто прогулюється центром міста.

Найбільш відомі варіанти входу до старої медини – через Баб Марракеш на Авеню Тахар Ель-Алауї або крізь ворота поруч із відбудованою годинниковою вежею на північно-східному куті Площі Націй. На вузьких провулках біля цих воріт розташовано більшість магазинів.

Решта медини залишається житловою, але від цього не менш колоритною. Вулички прикрашені безліччю арок – одним із символів ісламу.

На північній стороні медини, що виходить до порту, Ви побачите останні залишки укріплень Касабланки XVIII століття. Бастіон, відомий як сквала, відкриває панораму на океан.

Габбоус

Квартал Габбоус – це друга медина Касабланки. У 1926 році його побудували французи, щоб вирішити проблеми з перенаселенням у старому місті. Габбоус – це мікс марокканського й європейського стилів архітектури.

Комплекс із кількох будинків називається ріад. Він має один вхід – до внутрішнього двору. Це нагадує будинки-колодязі в Києві, але насправді в них небагато спільного, бо всередині цих двориків знаходиться не парковка, а фонтан і садок просто неба.

Макгама-дю-Паша – зал суду в мавританському стилі – розташований у Габбоусі і відкритий для туристів. Його подвір‘я оздоблені мозаїками XIX століття і різьбленням по гіпсу. Недалеко звідси можна побачити один із королівських палаців. Усередину туристів не пускають, але ніхто не забороняє милуватися його вишуканою архітектурою зовні.

У сімейному закладі Pâtisserie Bennis обов’язково скуштуйте традиційні солодощі – випічку з мигдалем і фаршированими фініками. Не оминіть один із місцевих ринків (або суків, як їх називають марокканці). Тут Вам запропонують все – від капців і килимів до найрізноманітніших спецій і сухофруктів. Оливки, до речі, продають по 2 євро за кілограм, але, звісно, можна крамувати.

Площа Мухамеда V

Ця постійно переповнена людьми площа оточена громадськими будівлями. З одного боку Вілая з її годинниковою вежею і Палац правосуддя в мавританському стилі, а з іншого – сучасний Великий театр Касабланки.

Фонтан на площі має свою історію. Він був дуже популярним місцем для зустрічей. Тому, коли його знесли для будівництва театру, владі довелося відбудувати фонтан в іншому місці.

Поруч із площею розташований La Poste Centrale – головний поштовий офіс Касабланки. Споруда виконана в неомавританському стилі. Пошта Касабланки славиться своєю мерехтливою синьо-зеленою мозаїчною плиткою під арочним портиком. Архітектора Адріана Лафорга надихнула будівля Головної пошти Алжиру.

Де зупинитися?

Ціни на номери в готелі, розташованому далеко від центру, стартують від 15 доларів за ніч. Серед варіантів, які пропонують розміщення до 30 доларів за ніч:

– Medina Hostel;

– Cosmos Hotel;

– Hotel Majestic.

Усі ці готелі розташовані поблизу центру міста.

Що скуштувати?

Традиційною стравою міста є кускус із овочами. Варто скуштувати баклажани, смажені з апельсинами – батинджаан, і курча з лимоном й оливками – джеж-емшель. Серед цікавих страв – пастилла, пиріг з яйцями, м’ясо голуба. Марокканську кухню можна спробувати в ресторані «Al Mounia».

У бюджетному закладі можна поїсти за 3-4 долари за людину. У ресторані середнього класу обід із трьох страв обійдеться максимум у 15 доларів.

Корисні поради

Ще десять років тому Марокко було не дуже популярним серед туристів. А сьогодні місцеві наживаються на відпочивальниках як тільки можуть. Будьте готові до того, що вони не люблять фотографуватися безкоштовно. У Касабланці взагалі важко зробити щось не за гроші, навіть дізнатися час чи дорогу. Але не варто через це сперечатися.

Перед поїздкою знайдіть надійне агентство та забронюйте зустріч із гідом. Він не тільки проведе вам цікаву екскурсію, а й забезпечить захист у місті. До того ж, місцеві здебільшого говорять французькою чи іспанською, англійську мало хто розуміє. Тому гід стане ще і перекладачем.

Касабланка для туристів – зовсім невелике місто. Щоб його оглянути, вистачить і двох днів. Але вам точно варто включити його у свій список місць, обов’язкових для відвідування в Марокко.

Катерина Орловська

