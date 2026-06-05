Загадкова Намібія

Якщо пасивний пляжний відпочинок, вологий гірський клімат та детальні екскурсії до найвизначніших історичних пам’яток не для Вас, а натомість все частіше з’являються думки провести час надзвичайно екстремально, то поїздка в одну з країн Африки – саме те, що Вам потрібно!

Намібія – небагата південноафриканська держава, яка примітна своєю природою. Тут є і бурхливі ріки, і величні пустелі, і непрохідні джунглі. Власне, саме за цим сюди і їдуть ті нечисленні туристи, які не бояться забратися так далеко від цивілізації – за унікальними місцями, яких не побачити більше ніде. Мандрувати країною складно, іноді навіть небезпечно, не кожному вдається витримувати нещадний африканський клімат та специфічну флору й фауну, утім колорит країни вражає своєю екзотичністю і неординарністю.

Де зупинитися?

Незважаючи на досить високу вартість квитків, знайти дешеве житло в Намібії цілком реально. Ціни на ліжко в хостелі в чотиримісній кімнаті стартують від 250 грн. Трохи більше доведеться заплатити за проживання в готелі – від 650 грн. У Віндгуці туристи зможуть знайти собі житло на будь-який смак та винайняти апартаменти будь-якого класу й ціни. Часто готелі пропонують своїм гостям сніданок, що входить у вартість номеру, а деякі навіть працюють за системою «all inclusive». Також туристи можуть зупинитися в окремих апартаментах, винайняти квартиру або будинок – це коштуватиме від 800-1000 грн.

Що подивитися?

Головною визначною пам’яткою країни є її природа. Туристи з усього світу прилітають сюди, оскільки кожен може знайти що подивитися в Намібії. Одне з найзагадковіших місць африканської держави – національний парк Берег Скелетів. Крім безлічі тварин і птахів, в ньому є закинута нафтова вежа, на якій гніздяться баклани, корпус розбитого корабля, унікальний водоспад в пустелі і дюни, які при певному напрямку вітру гуркочуть, як авіаційний двигун – шум чути за кілька кілометрів.

Природна пам’ятка розташована у дуже небезпечному для мореплавців місці. Вітри з пустелі Наміб постійно несуть пісок в океан. Потерпілі крах в цій частині узбережжя моряки опинялися в дуже пустельній місцевості і найчастіше виявлялися приреченими на болісну смерть. Так що Берег Скелетів має цілком виправдану назву.

Ще один національний парк, Соссуфлей, приваблює туристів відомою Мертвою долиною. Жовтий пісок, дюни іржавого відтінку, ясне блакитне небо і висохлі стовбури дерев — ось картина одного з найкрасивіших місць Намібії. Таке поєднання кольорів, мабуть, не знайти ніде на планеті. Тут височіють острови загиблих дерев, що скам’яніли 250-300 мільйонів років тому. Колись Мертва долина мала вологий ґрунт і відповідну рослинність. Сильні зливи стали причиною того, що річка Цаухаб вийшла з берегів. У результаті, були затоплені прилеглі ділянки і з’явилися дрібні басейни. Вода у сформованих водоймах сприятливо позначилася на зростанні «верблюжих акацій», які досягали 17 метрів і вище. У красі цього дивного місця немає життя, утім, пейзажі Мертвої долини можна сміливо назвати інопланетними, а ландшафти глиняного плато Соссуфлей своєрідними.

Чим годуватимуть в Намібії?

Чудова новина для м’ясоїдів – в Намібії ви обов’язково знайдете, чим поласувати. Саме тут туристи зможуть покуштувати ніжне м’ясо антилопи, м’ясо страуса, крокодилове м’ясо, а також безліч інших унікальних м’ясних страв. Дивовижні кулінарні традиції місцевого населення дозволили створити вишукані і різноманітні рецепти. Основу всього становить м’ясо, яке зазвичай смажать на мангалі. Чудово готують в країні й морепродукти, особливо устриці. А головними стравами, які обов’язково потрібно спробувати, є «пойкісос» – приготоване з овочами, часником тушковане м’ясо, особливо насичене овочеве рагу «чакалака», а також в’ялена яловичина «білтонг».

Як підготуватися до екстремальної подорожі?

У кожній країні свої закони, правила та звичаї, тож перед поїздкою слід детально дізнатися про особливості держави, яку плануєш відвідати. Перед подорожжю до Намібії обов’язково слід прийняти антималярійний курс, також рекомендується зробити щеплення від лихоманки. В цілому, безпека в країні на високому рівні. Вода в готелях, ресторанах, громадських закладах придатна для пиття. Утім, варто не забути про засоби захисту від сонця, а також ліхтарик з достатньою кількістю батарейок, щоб зробити подорож якомога комфортнішою та безпечнішою.

Тож, Намібія точно не залишить вас байдужими, така подорож подарує приємні, яскраві, екстремальні та нестандартні враження.

Катерина Колосова

Головне фото: visiontoursandsafaris.com