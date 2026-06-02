Німецьке місто контрастів та деталей

Берлін — місто, про яке вже багато написано. Проте часто це сухі туристичні замітки про історичні пам’ятки та місця зі смачними стравами. Німецька столиця заслуговує на більшу увагу та детальнішу розповідь про себе, бо цей шалений мікс непоєднуваного може вразити навіть найвимогливіше туристичне око.

Де краще зупинитися?

З дешевим або ж навіть безкоштовним житлом в Берліні точно проблем не буде. «CouchSurfing» завжди до ваших послуг. У німецькій столиці багато хостів, які радо приймають як у день вашого запиту, так і за попередньою домовленістю в декілька тижнів. Ви отримаєте безкоштовно не тільки місце для ночівлі, але й потенційну компанію для прогулянок та іноді навіть сніданок (деякі хости дозволяють брати їхні продукти). Якщо ж казати про інші бюджетні варіанти, то це, звичайно, хостели. За 1000 грн на одну людину можна знайти варіант поруч із центром, або ж безпосередньо у ньому. За ці гроші ви скоріш за все отримаєте ліжко у невеликій спільній кімнаті та ванну з туалетом на чотирьох. Так само дешеві, але більш комфортні варіанти можна знайти, якщо подорожуєте хоча б вдвох. У тих самих хостелах є можливість зняти окремий номер із власною ванною та туалетом приблизно за 3000 грн на двох. Також є сенс перевірити, що пропонують готелі, адже деколи там є доволі бюджетні опції. Якщо ви подорожуєте компанією з трьох чи більше людей, то шукайте житло через сервіс «Airbnb». Там можна забронювати апартаменти приблизно за 1500 гривень з кожної людини.

Прогулянка містом контрастів

Фактично туристичне життя у Берліні розпочалось після 2010 року, коли місто зайнялось активною реставрацією будівель і побудовою нових споруд. Тут і досі можна побачити у центрі радянські «панельки» поруч із такими вишуканими витворами архітектурного мистецтва, як Берлінський кафедральний собор. Розпочинаючи прогулянку зі східного Берліну від Александерплац та рухаючись у бік Бранденбурзьких воріт, цей контраст можна відчути як ніколи. Вже на площі з одного боку сучасні ТРЦ, а з іншого — Берлінська телевежа у типовому соцреалістичному стилі. Рухаючись далі вздовж Карл-Лібкнехт-штрассе у напрямку воріт проходимо повз архітектурні шедеври: це і Старий музей, і Університет імені Гумбольдтів, і Німецька державна опера. Але Берлін — місто деталей, було б неправильно з нашого боку пройти Музейний острів, на завернувши на Бодештрассе та не побачивши будинок, де мешкає Ангела Меркель. Також раджу не проходити повз державну оперу та відвідати Бебельплац — площу біля університету. Тут, прямо під вашими ногами, в її центрі буде маленька табличка з написом німецькою «Це була лише прелюдія. Там, де спалюють книги, згодом спалюють і людей». Ці слова написав Генріх Гейне в 1820-1821 роках. Через 112 років на Бебельплаці студенти, які свято вірили в ідеї нацизму, спалили 25000 томів «негерманських» книжок. Серед них були й твори Гейне. Тут зовсім поблизу заховалась ще одна цікава туристична дестинація, про яку знають далеко не всі. Шоколадна крамничка «Rausch Schokoladenhaus» — це і музей, і кав’ярня, і магазин в одному закладі.

Зовсім скоро ви побачите справді величні Бранденбурзькі ворота, а тут маєте змогу подивитися на точну шоколадну копію вагою 300 кг. Спробувавши найсмачніший у вашому житті шоколад, продовжуйте рухатися вздовж Карл-Лібкнехт-штрассе. Відчуйте місто: дорогою зайдіть до місцевої їдальні та випийте келих холодного пива, поспостерігайте за місцевими на вулиці, обов’язково поверніться у бік східного Берліну та ще раз подивіться на телевізійну вежу. Бачите, сонце відблискує з округлої частини башти у вигляді хреста? Ще давно все місто жартувало, що це помста Папи Римського. А ось нарешті й головний символ міста — Бранденбурзькі ворота. Картинка з будь-якої берлінської листівки у вас прямо перед очима в реальному житті. Ви тільки уявіть, це були лише кілька вулиць. А скільки дестинацій і туристичних можливостей ще чекають попереду. Варто лише мати бажання дізнатися та побачити нове і вміти помічати деталі.

Гастрономічний бік подорожі

Берлін відомий своїми їдальнями. Там вони розкидані по всьому місту. І якщо ти знаєш хороші місця, то матимеш змогу поїсти смачно, ситно і зовсім недорого. Наприклад, їдальня «Populär» знаходиться у 50 метрах від Рейхстагу. Середній чек на одну людину приблизно 6-7 євро, але при цьому ви отримаєте повноцінну страву та напій. Інша їдальня, варта уваги, — «Little Green rabbit». Знаходиться прямо в центрі на Унтер ден Лінден. Хоча вона і вегетаріанська, там кожен зможе щось знайти до смаку. Для Берліну традиційною стравою є рулька «айсбайн» з квашеною капустою та запечена картопля. Знайти це блюдо можна легко у багатьох місцевих кафе та ресторанах.

Якщо ви приїхали до Берліну коштувати ковбаски, то маю неприємну новину: це традиційна страва Баварії. Проте навіть тут є класичний мюнхенський бар, відомий на весь Берлін — «Hofbräu Wirtshaus Berlin». Сюди йдіть за атмосферою «Октоберфесту», живою музикою, баварськими ковбасками та пивом.

Берлін — місто далеко не ідеальне, але воно назавжди залишається у серці. До нього хочеться повертатися другий, третій, десятий, сотий раз. А потім зрозуміти, що більше і не хочете з нього їхати. «Ich bin ein Berliner», — казав Кеннеді. «Ich bin ein Berliner», — скажете в Берліні й ви, бо це на 100% про сприйняття світу.

Владислава Горбачова

Головне фото: budgetyourtrip.com