Шарм-ель-шейх – перлина Єгипту та незабутнього відпочинку

Відкрийте для себе один із найпопулярніших курортів Єгипту, який заворожує золотими пісками, кришталево чистою водою та неймовірним світом коралових рифів. Шарм-ель-Шейх, що в перекладі означає “затока Шейха”, розташований на півдні Синайського пів острова в Єгипті, омивається Червоним морем.

Коли краще планувати подорож?

Комфортний для відпочинку період – це восени та на весні, коли погода годиться для пляжного відпочинку та ще немає виснажливої спеки. Цей час також відомий як “оксамитовий сезон”. Влітку дуже спекотно, а взимку може бути прохолодніше та вітряно, хоча ціни нижчі.

Як дістатися?

Найпоширеніший та найзручніший спосіб дістатися до Шарм-ель-Шейха – це авіапереліт. Можна купити пакетний тур в одного з туроператорів. У вартість туру вже включено: авіапереліт в обидва боки (чартерний рейс), трансфер з аеропорту Шарм-ель-Шейха до готелю, проживання та харчування (зазвичай “все включено”). Вильоти здійснюються з великих міст Європи (Польща, Молдова, Румунія та інші).

Якщо не купувати тур, можна летіти самостійно. Є менш зручні маршрути з пересадкою. Через Стамбул: Turkish Airlines або інші авіакомпанії. Через Каїр: переліт до Каїра, а потім внутрішній рейс (наприклад, EgyptAir) або автобус до Шарм-ель-Шейха.

Де зупинитися?

Шарм має широкий вибір готелей на будь-який смак та гаманець. Four Seasons Resort Sharm El Sheikh – це п’ятизірковий сімейний готель, розташований в престижному районі Шаркс Бей, підійде для найвибагливішого клієнта. Славиться, тим що близько розташований до моря, має власний піщано-кораловий пляж, багато схвальних відгуків та 4.7 з 5 загального рейтингу. Ціна залежить від категорії номеру, орієнтовно від 400-3000$ за ніч. До послуг гостей 5 відкритих басейнів, 10 ресторанів на відкритому повітрі, спа-центр, дитячий клуб All Seasons, професійний дайвінг-центр PADI на одному з найкращих рифів регіону.

Ivy Cyrene Island Aqua Park Resort – це чотиризірковий готель розташований в районі Монтаза, у відносно не вітряній бухті, що є перевагою в холодну пору року, недалеко від аеропорту (близько 6-8 км), звідки відкривається краєвид на затоку Набк та острів Тіран. Готель знаходиться на другій лінії (через дорогу), але до пляжу зазвичай надається безкоштовний шатл-бас (трансфер). Пляж кораловий, тому для входу в глибину використовується понтон (близько 40 метрів). Рекомендується спеціальне взуття. Головна особливість, має свій аквапарк із водними гірками, яким також можуть користуватися гості сусіднього Ivy Cyrene Sharm Hotel. Вважається хорошим варіантом в середньому/дешевому ціновому сегменті Шарм-ель-Шейха, орієнтовна ціна за ніч 100-200$. Оцінки хороші, 4.05 / 5, найвище оцінений персонал.

Uni Sharm Aqua Hotel – це невеликий готель в районі Хадаба, поруч розташовані торгові ряди Il Mercato (променад, магазини). Територія готелю компактна, але озеленена. Відстань до безкоштовного орендованого пляжу – 2 км, надається безкоштовний трансфер на пляж (один раз на день). Готель відносять до бюджетного сегменту, приблизно 50-70$ за ніч. Має суперечливі відгуки, рейтинг близько 3.4 / 5.

Харчування

Єгипетські готелі 4, 5 зірок зазвичай пропонують міжнародну кухню у форматі “шведський стіл”. Асортимент складається із звичних для різних народів страв. Головна родзинка столу – це арабські солодощі: булочки, кунафа, халва, ом малі, пахлава, рахат лукум, фініки, манго. За межами території готелю безліч кафе та ресторанів, де можна скуштувати більше традиційної їжі (кушарі, фуль, таамея). У Старому місті є цілий ряд рибних ресторанів, де можна самотужки вибрати свіжу рибу (креветки, кальмари, червоний снеппер тощо).

Що відвідати

Червоне море вважається одним із найкращих у світі для дайвінгу та снорклінгу. Для цього доступний Ras Mohammed National Park – це всесвітньо відомий морський заповідник. Якщо ви не прихильники такого виду діяльності та все одно бажаєте побачити яскравий підводний світ, то чудовим варіантом стане екскурсія батискафом. Комфортне занурення на глибину з величезними ілюмінаторами для спостереження за морськими мешканцями (тривалість 1,5 години). Щоб побачити затонулі кораблі та коралові сади можна відвідати острів Тиран.

Одна з найкрасивіших і найбільших мечетей в місті Мечеть Аль-Мустафа, приваблює туристів своєю архітектурою. Недалеко знаходиться ще Небесний собор, який є коптською церквою. Це сучасна будівля, відома своїми величними фресками та розписом купола.

Шарм-ель-шейх пропонує ідеальне поєднання європейського сервісу та єгипетської екзотики – це неймовірна частинка Червоного моря, де пустеля зустрічається з підводним раєм. Подорожуйте та насолоджуйтеся!

Вікторія Грибовська

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