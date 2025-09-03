5 місць Єгипту, які варто відвідати

Популярні серед туристів країни – гарний і водночас складний вибір для подорожі. З одного боку, це перевірені маршрути, які оцінили мандрівники. З іншого – певне випробування креативності. Користуючись чужими рекомендаціями, популярними екскурсіями і розрекламованими послугами, часто можна пропустити багато цікавого.

Згадана тенденція стосується і відпочинку в Єгипті. Для багатьох – це сонячні пляжі, чисте море і піраміди. Ми жодним чином не знецінюємо цих архітектурних шедеврів, але спробуємо вийти за рамки усталеного бачення країни. Адже в Єгипті можна знайти ще багато несподіваного.

Кольоровий каньйон

Каньйон, який розташований поблизу міста Нувейба, сміливо можна назвати одним із найдивовижніших місць на нашій планеті. Скеляста порода має у складі різнокольорову речовину. Саме тому каньйон отримав назву «Кольоровий».

Якою б спекотною не була погода, на дні каньйону завжди прохолодно. Тут є багато лабіринтів із чарівними скелями з кольорового піщаника. Їх загальна протяжність – близько п’яти кілометрів. Ті, хто вирушає туристичним маршрутом, спочатку йдуть зверху, згодом спускаються на дно ущелини. Прохід стає все вужчим, тож такий екстрим варто обирати тим, хто не має клаустрофобії. На виході з каньйону туристів чекають екскурсійні джипи. Поруч є чимало сувенірних крамниць, де можна придбати товари місцевих ремісників.

Місто мертвих в Луксорі

Місто Луксор розташоване за 640 кілометрів від Каїра. Річка Ніл ділить його на дві частини: Східний Луксор — місто живих, де фараони мешкали і будували свої молитовні храми, і Західний Луксор — місто мертвих, де розташовані поховальні храми і гробниці, висічені в скелі.

Стародавній некрополь з’явився у Західному Луксорі за часів правління Тутмоса I. Фараон сподівався, якщо він побудує свою гробницю подалі від великих міст, її не знайдуть і не пограбують. Усього в Долині Царів близько 40 гробниць. Зараз лише деякі з них доступні для відвідувачів, але навіть цього достатньо, щоб ознайомитися з віруваннями і способом життя древніх єгиптян.

Храм цариці-фараона Хатшепсут у місті мертвих займає особливе місце. Будівля вирізана зі скелі і має незвичайну структуру, яка відрізняє її від тогочасних споруд. Хатшепсут була мудрою правителькою, тому єгиптяни все ще поклоняються їй. Дехто приходять у храм, щоб попросити милості і допомоги.

Блакитна діра в Дахабі

Поблизу Синайського узбережжя є незвичайне природне утворення, яке полюбляють прихильники підводного плавання. Блакитна діра є комплексом підводних вертикальних печер. Якщо глянути на неї згори, вона нагадує бездонну пляму темного кольору.

На глибині близько 56 метрів розпочинається тунель. Корали, які нависають з різних сторін, утворюють арку. Дайвери-екстремали часто пропливають у цьому місці без акваланга. Однак професіонали з підводного плавання не рекомендують таких «розваг». Доля багатьох плавців, які наважилися на подібне, виявилася трагічною.

Водночас – досвідчені інструктори заспокоюють – якщо плавати зі спорядженням, знайомство з підводним світом буде незабутнім. Фахівці радять обирати надійний акваланг і не занурюватися на глибину понад 30 метрів.

Біла пустеля Єгипту

Охочим побачити надзвичайну Африку, слід поїхати у відому на весь світ Білу пустелю, яка лякає і заворожує своїми химерними вапняковими пейзажами. Зараз у найближчому до Білої пустелі оазисі Фарафра живуть близько 5 тисяч бедуїнів, які охоче показують туристам пустелю і її визначні місця. Найкраще їхати на сафарі, взявши напрокат джип, і залишитися там на ніч. Адже найкрасивіші пейзажі тут у час, коли заходить червоне африканське сонце.

Заповідник Рас-Мухаммед

Рас-Мухаммед — перший національний заповідник в Єгипті, який відкрили у 1989 році. Його назва з арабської мови перекладається як «голова Мухаммеда». Заповідна зона простягнулася вздовж південного берега Синайського півострова. Найближче місто до нього — Шарм-ель-Шейх, розташоване за 12 кілометрів на північ.

Ця місцевість – напрочуд мальовнича! Вона дуже популярна серед туристів, завдяки кораловим рифам, мангровим деревам, багатому підводному світові, різноманітній сухопутній фауні і унікальним природним пам’яткам.

Отож, варто з упевненістю зазначити — туристи, які не виходять під час подорожі за рамки найпопулярніших маршрутів, багато втрачають. Варто трохи більше дізнатися про Єгипет, і ви переконаєтеся, що – це не лише піраміди, сонячні пляжі і комфортабельні готелі. Це величезний пласт історії, колоритна культура, цікавий побут і дивовижна природа. Тож не варто обмежуватися звичним мінімумом і відвідати більше, аніж пропонують в шаблонних рекламах туристичних послуг.

Ольга Тетеріна

Головне фото: coraltravel.ua