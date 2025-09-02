Незвичні локації – Північна Македонія

Македонія ніколи не була популярною туристичною локацією в Європі й досі залишається таємницею – але ненадовго.

Республіка Північна Македонія – остання пустеля в Європі, невелика балканська держава з тисячолітньою історією та культурою, яка межує з Болгарією та Грецією. Якщо вам потрібна безлюдна, доступна і в матеріальному, і в територіальному плані місцина для вашої довгоочікуваної подорожі в цьому році, ось п’ять причин, через які Північна Македонія повинна стати першою у вашому списку.

Македонське вино

Чи знали ви, що вино виробляють в Північній Македонії понад 4000 років? Цього часу достатньо, щоб вдосконалити мистецтво його виготовлення.

Ростуть на виноградниках як відомі сорти винограду (Каберне Совіньйон, Піно Гриджо), так і місцевий виноград, який рідко зустрічається деінде.

Більшість усіх виноградних лоз у світі висаджені в Північній Македонії, а македонці у жовтні відзначають Всесвітній день Вранеца винним фестивалем та дегустаціями у своїй столиці – Скоп’є.

Винний туризм в Північній Македонії зростає, дедалі більше виноградників та підприємств відкриваються для відвідувачів. Розпаліть апетит, перш ніж вирушити в 360-градусну екскурсію винним заводом Тіквеш. Потім сплануйте поїздки до винзаводів Лазар та Попова Кула. Обидва пропонують екскурсії, дегустації та місця, де можна зупинитися серед виноградників.

Старий базар Скоп’є

Старий базар був комерційним центром Скоп’є з XII століття. Це було недалеко від річки Вардар і на головному торговому шляху між Сараєво та Афінами.

Османи побудували розгалужену мережу відкритих та критих ринкових будівель, караван-сараїв, мечетей, пам’ятників та всієї допоміжної інфраструктури, яка може знадобитися середньовічному купцю. Землетруси, пожежа та час взяли своє, але все одно це багата на культуру частина міста, яку варто дослідити. Залиште достатньо часу, щоб побродити історичними вулицями й поглинути цю атмосферу.

Озеро Охрид

Охридське озеро входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО і проходить через кордон між Північною Македонією та Албанією. Одне з найстаріших і найглибших озер Європи. Воно є важливим біосферним заповідником, а також безперечно мальовничим місцем для відпочинку.

Македонська кулінарія

Македонська кухня відображає балканські, середземноморські та турецькі впливи та включає найкращі місцеві сезонні інгредієнти, багато з яких органічні. Македонська їжа не тільки смачна, а й доступна: у ресторанах здебільшого помірні ціни, а хороша їжа для двох часто коштує не більше 400 гривень.

Одним з найкращих ресторанів Північної Македонії є Будинок Маків, поруч із монастирем Святого Йована Бігорського.

Тут подають домашній хліб, сири та ковбасні вироби місцевого виробництва, а також апетитні фірмові страви, такі як форель на грилі, рагу, запечене в глиняних горщиках, та малідзано – намазка з баклажанів та перцю, приправлена ​​дикими травами з пагорбів.

Македонські пішохідні стежки

Північна Македонія може похвалитися одними з найкращих пішохідних маршрутів в Європі, з кількома новими маршрутами, які були розроблені та збудовані за кошти ЄС за останні кілька років. Було створено понад 20 одноденних походів, а також різноманітні довші маршрути, включаючи ночівлю в сім’ї. Найдивовижніші місця для піших прогулянок у Північній Македонії включають гори Шар (один з найбільших масивів на Балканах), Лесниця, Віа Дінаріка та Каньйон Матка.

Якщо готові відкривати для себе незвичні, але колоритні і яскраві туристичні напрямки, Вам до Македонії. Відчуєте гостинність та дух Балкан й пройдетесь ще не витоптаними туристами стежками.

Катерина Зінченко

Головне фото: pytevka.com.ua