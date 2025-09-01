Ерфурт – маленьке місто з величною історією

Ерфурт – тихе містечко в самому серці Німеччини, перші згадки про яке датуються 742 роком. Із часів Середньовіччя воно вважалося місцем науки й освіти, адже саме тут відкрили третій на території сучасної Німеччини університет, що нині відомий як Ерфуртський.

Ерфурт – студентське й торгове місто в Центральній Німеччині, що розташоване на річці Гері, столиця Тюрингії.

Це великий релігійний і культурний центр, який може похизуватися старовинними пам’ятками та будівлями. Історичний центр міста чи не найкраще зберігся серед усіх інших у Німеччині.

Найбільш відомими пам’ятками є кафедральний собор, давній міст Кремербрюке й цитадель Петерсберг.

Шлях до міста

Відстань від Києва до Ерфурта – близько 1,5 тисячі кілометрів. На власному автомобілі можна доїхати приблизно за 16 годин.

Найближчі великі міста до Ерфурта – Франкфурт-на-Майні (257 км), Нюрнберг (170 км), Магдебург (180 км) і Дрезден (200 км). З усіх цих міст можна дістатися до Ерфурта на автобусі. Зазвичай автобуси курсують 3-5 разів на день, вартість квитків – від 11$.

Ерфурт також є великим залізничним вузлом. Прямі регіональні потяги прямують із Берліна, Франкфурта, Лейпцига та інших міст. Кожного дня через Ерфурт проїжджають десятки потягів, які прямують в Австрію і Швейцарію. Наприклад, з Дрездена до Ерфурта щодня прямує 54 потяги. Квиток коштує близько 24$.

Проживання

Ерфурт – невеличке місто, де проживає приблизно 215 тисяч людей, тому тут лише 30 готелів, більшість з яких тризіркові. Велика частина з них перебуває на суттєвій відстані від центру міста. Якщо Ви хочете проживати близько до визначних місць Ерфурта, радимо бронювати житло заздалегідь. Здебільшого це необхідно робити не пізніше, ніж за 2 місяці. Середня ціна номера у тризірковому готелі на добу в високий сезон становить від 38 до 55$.

Їжа та напої

Усім відомо, що Німеччина славиться своїми смачними ковбасками та сосисками. Проте мало хто знає, що саме в Ерфурті виготовляють всесвітньо відомий сорт німецьких сосисок «Thuringer Bratwurst». У гостей міста є унікальна можливість спробувати цей делікатес на його історичній батьківщині. Купити сосиски можна в будь-якому кіоску.

Безперечними лідерами серед ресторанів національної кухні є «Tolle Knolle» й «Erfurter Brauhaus», який розташований у самому центрі міста. Середній чек становить приблизно 10$.

Тим, хто бажає доповнити трапезу кухлем справжнього німецького пива, буде цікаво відвідати ресторан «Haus Zur Pfauen», що має свою приватну броварню.

Історична та культурна спадщина

Кафедральний собор св. Марії – одна з найголовніших пам’яток Ерфурта. Розташована вона на площі Домплатц – у серці старого міста. Це один із найкрасивіших готичних соборів Німеччини. Він був споруджений у 8 столітті під час правління Карла Великого. На башті собору висить старий дзвін, який є найбільшим середньовічним дзвоном у світі.

Будівля університету є дуже популярною серед туристів. Ерфуртський університет відкрили в 1392 році. Цікавим є той факт, що з 1501 по 1505 роки тут учився реформатор і творець лютеранської церкви Мартін Лютер.

Міст торговців, або Кремербрюке, призначений не тільки для сполучення двох берегів, а й для забезпечення людей житлом. Сьогодні, через 700 років після будівництва, на мосту стоять будинки, в яких досі живуть люди. Раніше тут проживали лише крамарі. Удень вони торгували і міст перетворювався на справжній ринок. Зараз же тут живуть представники різних сучасних професій.

Цитадель Петерсберг – унікальний приклад середньовічної фортеці, яка чудово зберіглася до наших часів. Вона побудована в нетиповому для тогочасної Німеччини стилі: фасад – у стилі бароко, а інша частина будівлі – у стилі романтизм. Цікаво, що сам Наполеон не раз тут бував і проводив бої. Протягом 100 років тут розміщувалася військова база з архівом і в’язниця, проте після завершення Другої світової війни вони були переміщені звідси. Зараз фортецею проводять екскурсії. Вартість квитків із гідом для дорослих – 8 євро, для дітей, студентів і пенсіонерів – 4. Оскільки цитадель Петерсберг розташована на пагорбі, рекомендуємо одягати зручний одяг і практичне взуття.

Цікаво знати

Усю ніч Ерфуртом ходять нічні автобуси, на яких можна доїхати додому навіть після опівночі. Вони курсують щогодини з міського вокзалу й центру міста.

У пошуках неординарних сувенірів і предметів, що втілюють німецьку культуру, варто відвідати площу Рибний ринок. Чудовим подарунком з Ерфурта будуть пафбони – боби у вигляді мешканців міста.

Повністю оглянути Ерфурт Вам вдасться за 1-2 дні. Тут небагато пам’яток, тому люди їдуть сюди за атмосферою. Навіть у центрі міста немає гучних машин і голосних вечірок. Саме тому це місце варто відвідати тим, кому набридли великі галасливі міста й натовпи туристів.

Марина Білоножка

Головне фото: pizzatravel.com.ua