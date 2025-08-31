Нещодавно Азори були невідомою точкою на карті. Та зараз у Вас є можливість відвідати це місце. Зазначмо, що на противагу материковій Португалії, яка вже серйозно потерпає від навали туристів, Азорські острови поки що не користуються популярністю. Тому відпочинок буде екологічний!

Азорські острови — ізольоване місце з унікальним кліматом та квітучою природою. Це архіпелаг з дев’яти вулканічних островів посеред Атлантичного океану. Острови діляться на 3 групи: західна (Флореш і Корву), центральна (Терсейра, Грасіоза, Сан-Жоржі, Піку та Файал) і східна (Сан-Мігель і Санта-Марія).

Відвідуючи Азорські острови, потрібно спланувати поїздку заздалегідь, оскільки подорожувати між островами не завжди легко та вигідно. Якщо Ви хочете максимально відпочити та не турбуватися через дрібниці, замовляйте багатоденний тур.

Острови відомі неймовірно блакитними озерами, гарячими джерелами та полями гортензій. Також Ви можете побачити кратери вулканів та плантації з чаєм, зайнятися підводним плаванням і, можливо, зустріти китів!

Як доїхати ?

Незважаючи на віддаленість, добратися до Азорських островів доволі легко. Прямі рейси доступні з Лісабона і більшості великих європейських міст — Лондон, Рим і Мадрид. Для мандрування островом краще взяти автомобіль, оскільки громадський транспорт доволі обмежений. А для пересування між островами, сідайте на літак або на пором. Переліт, звичайно, може бути дорогим, а поїздка на поромі займе цілу вічність. У будь-якому разі завчасно бронюйте квитки.

Острів Сан-Мігель

Сан-Мігель — найбільший в архіпелазі. Сюди приїжджають, щоб подивитися на історичні пам’ятники та відпочити на пляжі. Також Сан-Мігель має неофіційну назву «Зелений острів» через мальовничі ландшафти.

Тут не так багато готелів, адже туризм тільки почав розвиватися, але середнє проживання у них коштує від €25 до €170 (Furnas Boutique Hotel, Santa Barbara Eco-Beach Resort, Hotel Verde Mar & Spa).

Де поїсти та що скуштувати?

На Азорських островах варто спробувати рибу. Величезні порції з рідкісною рибою коштують 10-15 євро. Також скуштуйте банани та ананаси: вони надзвичайно соковиті та солодкі. І, звичайно, різноманітні сири. Місцеві корови пасуться виключно в екологічно чистих місцях, тож молочні продукти дуже смачні.

Тепер перейдемо до нашої добірки закладів:

Mega Sabor — хороша випічка, чай, кава;

Casa Marisca — дуже смачний восьминіг та салат із нього;

A Tasca — національна кухня та красивий інтер’єр. Неможливо забронювати столик по телефону, не піднімають слухавку. Тому краще прийти туди і забронювати особисто;

Michel Restaurant — новий заклад із ввічливим персоналом та хорошим меню.

А також: Mercado do Peixe, Cais 20, Restaurante Mariserra. Та бари: Baia dos Anjos, Provisirio.

Як планувати маршрут?

День 1:

Miradouro do Pisao — невелика оглядова площадка. Ідеально підходить для того, щоб почати знайомство з островом;

Vila Franca do Campo — кафе на березі океану, де Ви можете придбати воду або відпочити з горнятком кави;

Lagoa do Fogo — озеро у вулканічному кратері. Це одна з найвищих точок острова, тому часто водойма покрита щільним туманом. Ви можете простежити за мінливою погодою у режимі реального часу через веб-камери. Та навіть попри туман, уздовж всього походу Вас буде оточувати соковитий субтропічний ліс;

Водоспад Salto do Cabrito. Обов’язково візьміть купальник, тут можна охолодитися!

День 2:

Ананасова плантація Plantacao de Ananas dos Acores;

Sete Citades — місце, яке ми бачимо на більшості листівок з Азорських островів. Блакитне та зелене озера в кратері вулкана! Ви можете помилуватися краєвидом з оглядового майданчика Miradouro da Boca do Inferno або відправитися в повноцінний похід;

Santa Barbara — пляж на півночі острова в місті Ribeira Grande. Берег широкий, з чорним вулканічним піском та світло-блакитним океаном. А якщо Ви давно мріяли підкорити хвилі, тут є кілька шкіл серфінгу та прокат обладнання для нього, наприклад, Black Sand Box.

День 3:

Parque Natural de Ribeira dos Caldeiroes — парк, де знаходяться одразу два водоспади та яскрава, соковита рослинність;

Маяк Farol do Arnel. Спуск досить крутий, потрібно бути обережним;

Furnas — місце, де вже точно усвідомлюєш, на якому киплячому казані розташований архіпелаг: щільний гарячий пар валить з-під землі! Якщо зупинитися і прислухатися, під ногами чутно гуркіт води, а якщо нахилитися і помацати землю, відчуєш, що вона тепла. Раніше місцеві жителі використовували гарячі джерела для приготування їжі, викопуючи «бункери». А багато ресторанів поблизу у своєму меню досі пропонують страви, приготовані в природній «мультиварці».

Сподіваємося, Вас зацікавили Азорські острови і Ви обов’язково відвідаєте цю місцевість!

Анна Литвиненко

Головне фото: prostovisa.com