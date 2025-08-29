Баварія: найчистіше озеро Німеччини, дача Гітлера і діснеївський замок

Баварія – мабуть, найбагатша земля Німеччини у всіх аспектах. Проте більшість мандрівників чули лише про Мюнхен, Октоберфест і баварські сосиски. Ми вирішили розповісти, заради чого необхідно вирушити на південь регіону і які дива там можна побачити.



Альпійський смарагд

На півдні регіону, поряд із німецько-австрійським кордоном, розкинулося найчистіше озеро Німеччини – Кенігзее (нім. Königssee). Прозора вода віддзеркалює незаймані ліси національного парку Берхтесгаден; тут з усіх боків стікають водоспади, а панорама нагадує норвезькі фіорди.

Озеро розташоване за 160 кілометрів від Мюнхена. Дістатися можна автомобілем; мандрівники також користуються туристичними автобусами, які, щоправда, їздять до озера лише раз на день. Громадським транспортом потрібно добиратися з пересадками.

У парку Берхтесгаден заборонено їздити на автомобілі, тож від місця паркування до озера треба йти пішки. Це займає 20 хвилин. Дорога проходить через туристичне містечко Шенау-ам-Кенігзее, де повсюди розташовані сувенірні крамниці і кафе.

Дійшовши до озера, ви побачите розкішну панораму. Праворуч будуть каси. Радимо приїхати якомога раніше і купити квитки на перший човен – він відпливає о 9:00 ранку. Потрапити на той бік озера можна лише водою. Дорослий квиток в обидва боки обійдеться у 18,5 євро, але воно того варте.

Човни курсують між двома берегами озера, що завдовжки майже 8 кілометрів. Варто відзначити: природу тут цінують настільки, що із 1909 року озером можна пересуватися лише на катерах з електродвигунами. Тож подорож буде тихою, а шум мотору не заважатиме милуватися краєвидами з панорамних вікон. Не лякайтесь, коли човен зупиниться на пів дорозі – це човняр вирішив розважити пасажирів і зіграти на трубі у дуеті з відлунням гір.

Наступна зупинка – невеличкий острів, на якому розташувалася церква Святого Варфоломія, закладена у 1134 році. Ще 40 хвилин – і ви на іншому березі Кенігзее. Поряд із човновою станцією пасуться місцеві мешканки – альпійські корови; довкола – соковита зелень, а прозорі води, відзеркалюючи лісові схили, набувають смарагдового кольору.

Звідси стартують пішохідні маршрути – є як короткі, так і тривалі. Радимо обійти озеро Оберзее, яке живить Кенігзее. Для цього від човнової станції направляйтеся вгору за струмком. На березі Оберзее розташувалася головна локація для фото – дерев’яна хатинка на тлі зелених гір і найвищого водоспаду Німеччини – Рьотбаха. Як зробите фото, рушайте стежкою довкола озера. Шлях в одну сторону займе півтори години. Пам’ятайте, що останній човен відпливає о 16:00.

Дача Гітлера

Якщо ви неподалік від Кенігзее, можете заглянути на дачу Гітлера. Кельштайнхаус (нім. Kehlsteinhaus), що перекладається як «орлине гніздо», – це будиночок, розташований на висоті 1 834 метрів, на горі Кельштайн.

Нині там працює ресторан. Нагору відвідувачів довозить спеціальний автобус. Квитки можна купити в туристичній станції Dokumentationszentrum Obersalzberg. Каси працюють до 16:00; квиток коштує 12 євро. Вийшовши з автобусу, туристи підіймаються до вершини на ліфті, що розміщений у скелі. І нарешті перед відвідувачами відкривається альпійський краєвид.

Замок із діснеївських мультфільмів

Третя локація – замок Нойшванштайн, що розташований посеред Альп, за 120 кілометрів від Мюнхена. Із німецької його назва перекладається як «нова лебедина скеля». Нойшванштайн часто називають найгарнішим замком Німеччини. Існує думка, що саме він став джерелом натхнення для створення замку Сплячої красуні, який добре відомий із заставки кінокомпанії Disney.

Проте історія Нойшванштайну не така вже й казкова. Замок будували 17 років на замовлення короля Баварії – Людвіга II. У 1883 році він переїхав до замку, але у 1886 помер за загадкових обставин – його тіло знайшли на Штарнбергському озері, що поблизу. Того ж року замок відрили для відвідувачів. Вхідний квиток коштує 13 євро. Нойшванштайн приймає відвідувачів з 9:00 до 18:00 із квітня до жовтня, а у зимовий сезон з 9:40 до 16:00.

Сьогодні туристи можуть побачити вишукані інтер’єри, розкішний королівський балкон, а головна деталь – сюжети з опер Ріхарда Вагнера, яким захоплювався Людвіг Баварський. Стіни в залі Менестрелів, наприклад, прикрашені фресками зі сценами опери «Тангейзер», а в спальні – із «Трістана та Ізольди». Ще одна особливість замку – лебединий мотив. Лебідь — геральдичний птах старовинного роду Швангау, наступником якого вважав себе батько Людвіга, Максиміліан II Баварський. Коли виходитимете із замку, не забудьте пройтися підвісним сталевим мостом над прірвою Поллат – звідси видно водоспад і замок у всій красі.

Упевнені, що у Баварії знайдуться ще багато місць, які варто відвідати. Тож радимо не зациклюватися на відомих локаціях і відкривати для себе щось нове.

Софія Лазарова

Головне фото: neuschwansteincastletickets.tours