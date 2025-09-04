Голуби й гарґульї: чому варто завітати до Мілана

Де можна усиновити гарґулью, відвідати провідний оперний театр світу та побачити статую Віктора Еммануїла II, котру бояться всі голуби Європи? Звичайно ж, у Мілані!



Мілан — італійське місто-відмінник. Йому вдалося досягнути успіхів ледь не в усіх галузях: фінанси, промисловість, наука, культура, модна індустрія. Додайте до цього його поважно довгу історію та швидкий сучасний розвиток — такий молодець, що любо глянути! Однак, як завжди, всі лаври забрав харизматичний братець Рим, залишивши Мілану хоча й почесне, але не таке цікаве друге місце. Тож зараз говоритимемо про головні міланські принади, що варті золотої медалі!

Де зупинитися?

Як і в будь-якому великому європейському місті, у Мілані є багато готелів, гостелів на різний смак і гаманець: і розкішні п’ятизіркові номери за 200 євро, і скромні ліжка за 10.

Якщо ж навіть проживання в готелі ви бажаєте перетворити на незабутній досвід, то радимо цікаву локацію — «Antica Locanda dei Mercanti», чарівний маленький будиночок ХVІІІ століття. Місце з більш італійською атмосферою годі й уявити: пастельні стіни, дерев’яні віконниці, маленькі тераси з парасольками та чимало горщиків із квітами — усе це прикрасить ваше перебування в місті.

Де гуляти в Мілані?

Fiera Milano

У Мілані відбуваються найважливіші міжнародні конференції, з’їзди та симпозіуми. Саме для таких цілей у північно-західній частині міста, недалеко від станції метро «Амендола», побудований величезний виставковий комплекс «Fiera Milano», де ви матимете нагоду побачити експозиції на найрізноманітніші теми, як-от туризм, мода, меблі, оптика, продукти харчування, охорона навколишнього середовища та медицина. Для того, щоб не загубитися в цьому неймовірно довгому переліку, перед подорожжю завітайте на офіційний сайт центру та оберіть найцікавіші події.

Замок Сфорца

Протягом століть жителі Мілана вважали замок Сфорца символом тиранії та іноземного панування: тут довгий час розташовувалися іспанські та австрійські війська. Лише після об’єднання Італії наприкінці ХІХ століття ця величезна фортеця стала шанованим культурним центром. Нині в грандіозному комплексі є численні музеї з приголомшливими витворами мистецтва, зокрема картинами Андреа Мантеньї, Тиціана, Тинторетто та останньою скульптурою Мікеланджело. І це ще не все: у 2012 році історики знайшли на території замку втрачені твори Караваджо.

Собор Дуомо

Собор Дуомо, або ж Міланський собор, — одна з визначних пам’яток міста, що побудована в стилі полум’янистої готики. Це четвертий за величиною готичний храм у світі, третій — в Європі, і другий (після ватиканського собору Святого Петра) в Італії. Гігантська будова з рідкісного білого кандолійского мармуру височіє в центрі Мілана, на однойменній площі. Хоча будівництво собору розпочалося ще в XIV столітті, завершилося воно тільки за 500 років, у ХІХ.

Полюбляєте виклики? Тоді у нас є дещо цікаве: якщо ви все-таки завітаєте до Міланського собору, обов’язково спробуйте порахувати статуї на його території. Якщо будете достатньо наполегливими, то перелічте й гарґуль — їх 135, а найзавзятіші дізнаються і про кількість людських фігур — 700. Однак щоб подивитися на всіх кам’яних мешканців собору, вам знадобиться декілька днів: усього тут 3 400 статуй! До речі, будь-яку гарґулью можна формально всиновити, зробивши невеликий внесок для збереження та розвитку собору.

Ла Скала

Навіть якщо ви не охочий до опери, ви не пошкодуєте, якщо придбаєте квиток на виставу в «Ла Скала». Екстравагантний театр побудували в 1770-х, а після вибуху під час Другої світової війни він зазнав капітальних ремонтів. Від його розкішного інтер’єру у вас перехопить подих: море червоного оксамиту, шовкової парчі та золотої ліпнини. У центрі головної зали висить чудова люстра, що складається з майже 400 лампочок. У «Ла Скалі» регулярно виступають музиканти, співаки, першокласні танцюристи та актори, тому поїздка до Мілана не була б повноцінною, якби ви не відвідали цей знаменитий оперний театр.

Вітторіано

Наостанок зазирнемо до Вітторіано — меморіального комплексу, зведеного на честь першого короля об’єднаної Італії — Віктора Еммануїла ІІ. Нині тут розташовано багато музеїв та оглядових майданчиків, і, звичайно ж, пам’ятник королю. Цікаво, що монумент завжди стоїть чистим-чистісіньким, попри море голубів, що літають навколо. У чому ж секрет? Усе просто: птахів відлякують електричні прилади, вбудовані в статую.

Де попоїсти?

Якщо ви приїхали до Мілана в спекотну пору року, то обов’язково завітайте до популярної крамниці морозива «Vanilla Gelati Italiani», що недалеко від Міланського собору. Тут ви скуштуєте джелато — італійський заморожений молочний десерт з додаванням горіхів чи ягід.

Подейкують, найкращу піцу в Мілані продає заклад «Spontini», який теж розташований неподалік собору. Рецепти тут не зовсім традиційні: коржи товщі й сиру більше, ніж в класичній італійській піці. Однак присягаємося, що цей смак ви ніколи не забудете.

Навіть якщо здебільшого, почувши слово «Італія», люди відразу уявляють Рим, Мілан із його атмосферою творчого піднесення залишається символом італійської культури, в якій так ладно сплелися традиції й інновації.

Карина Григорян

Головне фото: vive.cultura.gov.it