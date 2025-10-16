Дюни, пустелі та дика природа — відкриваємо Намібію

Намібія — одна з найдивовижніших і найкрасивіших країн Африки. Поїздка туди вразить вас незвичайними ландшафтами, дикою природою й екстремальними видами спорту. Намібія безсумнівно варта вашої уваги, а якщо ви ще й професійний фотограф, то точно бронюйте квитки вже зараз!

Спокій та гармонія Намібії

Почнемо нашу подорож із дивовижної місцевості Соссуфлей. Це солончак і сухе озеро, що оточене високими червоними дюнами та розташоване в південній частині пустелі Наміб у національному парку Наміб-Науклуфт — одній із найбільших природоохоронних територій світу. Покриваючи 50 000 кв. км, парк починається на плоскогір’ї центральної Намібії та впадає у величезний басейн пустелі. У Наміб-Науклуфт, окрім того, є й найвища в Намібії дюна (Дюна 7), з якої відкривається незабутній краєвид.

Широкі простори, обрамлені пурпурно-блакитними горами, роблять Наміб-Науклуфт місцем неповторної краси та спокою. Єдиний звук, який ви почуєте, — це тихий вітерець. Здається, що час тут стоїть на місці, ніби годинник зупинився приблизно за палеоцену (у країні й справді збереглися сліди динозаврів).

Справжнє африканське сафарі

Якщо ж ви приїхали, щоб подивитися на справжніх великих тварин, як на фотографіях та в телевізорі, то вам ідеально підійде Національний парк Етоша. Це один із найбільших заповідників Африки та гарантований незабутній досвід сафарі.

Тут можна побачити слонів, левів, леопардів, чорних і білих носорогів, гепардів, каракалів, бурих та плямистих гієн, жирафів, зебр та антилоп. Особливістю Етоша є те, що в сухий сезон більшість тварин перебуває в районі водопоїв. Дуже часто під час сафарі можна з легкістю під’їхати до одного з таких місць і поспостерігати за життям дикої природи. Майже National Geographic — тільки на відстані витягнутої руки.

Коли їхати найкраще?

Намібія — це прекрасне місце для туристів у будь-який сезон. Та якщо ви завзятий мандрівник, який полюбляє ходити на довгі відстані, або ж ваша головна мета — побачити слонів і сфотографувати антилоп, то краще спланувати свою подорож на зимові місяці.

Майте на увазі, що зима (і в країні вона триває з травня до листопада) — найдорожчий час для відвідування Намібії. Часто деякі тури розкуповують за рік. Проте якщо ви легко переносите високі температури, то можете їхати в будь-який сезон.

Який бюджет?

У країні головною валютою є намібійський долар і південноафриканський ранд. Мандрівники в середньому витрачають 7 доларів на харчування протягом одного дня та 14 доларів на місцевий транспорт. А середня ціна готелю в Намібії для пари становить 46 доларів США.

У великих містах (наприклад, столиці Віндгук) у вас не виникне проблем із пошуком банкомату чи оплатою покупок за допомогою кредитної картки. Якщо ж ви плануєте поїздку всією Намібією, вам потрібно буде постійно мати із собою готівку.

Намібія — це справжня африканська екзотика, якою можна насолоджуватися впродовж року. Багата флора та фауна, ніби космічні ландшафти, можливість кемпінгів і активного відпочинку — все це приваблює туристів і робить Намібію вартою того, щоб приїхати. Або ж сюди потрібно прилетіти хоча б для того, щоб побачити слонів та посидіти на найвищій дюні країни.

Валентина Половинка

Головне фото: crystal.tax