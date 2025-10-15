Казкова Трансільванія

Що подивитися в Трансільванії, крім замку Дракули, і чому сюди потрібно їхати?

Виття вовків, старовинні замки, які омиваються морським прибоєм, і вампіри – саме такий образ викликає Трансільванія у безлічі людей. Однак якщо ви відійдете від цього кліше, породженого відомим романом Брема Стокера, ви знайдете на північному заході Румунії багато цікавого. Поїздка в Трансільванію – це набагато більше, ніж просто подорож на батьківщину Дракули.

Природна краса

Зубчасті вершини Карпатських гір межують на заході з Західно-Румунськими горами, вкритими густими прадавніми лісами і зеленими пагорбами. Трансільванія, мабуть, є одним з небагатьох регіонів в Європі, який має недоторканий ландшафт.

Входження в сільську місцевість Трансільванії – це не тільки повернення в старовинний світ темних лісів, наповнених ведмедями і вовками, але і в життя селян, які зберігали свою культуру протягом століть.

Пішохідні та велосипедні маршрути, спелеологія, можливість піднятися на гори, чисті озера, пагорби і ліси – цього достатньо, щоб поїздка до Трансільванії стала вашою найкращою ідеєю.

Мальовничі міста

Незважаючи на те що Трансільванія викликає в уяві образи красивих сіл та незайманої природи, в ній є також і міста. Клуж-Напока є найбільшим містом в області. Воно відоме своїми брукованими вулицями, будинками в стилі бароко і широкими бульварами з численними кафе – є що подивитися. Тут живе більшість румунських студентів, тому нічне життя кипить щосили.

Заплутана історія

Таємничі даки – стародавня раса, пов’язана з фракійцями, які населяли землю до приходу римлян. Римляни завоювали регіон і перетворили його в провінцію Римської імперії. Трансільванія в кінцевому підсумку стала частиною Угорського королівства, а потім – незалежним князівством. Незважаючи на те що Трансільванія зберегла свій автономний статус, вона протягом століття залишалася під величезним впливом Османської імперії. Але потім її поглинула Австро-Угорська імперія. У 20 столітті кордони Трансільванії постійно змінювалися. На початку 20 століття вона стала частиною Румунії. Після Першої Світової війни Угорщина завоювала цей край, а під час Другої Світової війни він знову став румунським. Складна історія ховається в її замках, містах і церквах – завдяки їй в Трансільванії є що подивитися сучасному туристу.

Церкви-фортеці – те, що потрібно подивитися в Трансільванії обов’язково. Ці пам’ятки культури унікальні, вони свідчать про бурхливе минуле Трансільванії. Більшість з цих церков були побудовані в середні століття, щоб захищатися від татарських і османських вторгнень. Їх в регіоні понад сто, зараз деякі з таких церков є об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Культурне розмаїття

Поїздка в Трансільванію познайомить вас з іншими культурами і народностями. Трансільванія належить Румунії, але проживають там також угорці, саксонці, цигани, серби і вірмени – у подорожі ви зіткнетеся з різними культурами і мовами. На месах в містах Клуж-Напока і Тиргу-Муреш ви побачите безліч угорців, а в румунських селах зіткнетеся з циганами в яскравому одязі. Різноманітність культур робить Трансільванію цікавим місцем для відвідування.

Цей край славиться своїм декоративно-прикладним мистецтвом, а саме вишивкою і різьбленням по дереву. З поїздки в Трансільванію можна привезти оригінальні подарунки рідним і близьким – сорочки з ручною вишивкою. Придбати їх можна у майстринь на одній з історичних вулиць міста, на туристичних ринках або в кустарних майстернях на узбіччі дороги. Хоч Трансільванія не має репутацію країни-винороба, все ж тут також вирощують виноград і виробляють смачне вино. Навколо Алба-Юлії та Альба-Каунті ви знайдете кілька цікавих виноробів і льохів.

Пориньте у моторошну казку гірських просторів Трансільванії, адже ці враження залишаться з вами назавжди.

Дарина Вернигора

Головне фото: tamtour.com.ua