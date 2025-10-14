Лицарське місто Валлетта

Лицарське минуле Валлетти ще досі відлунюється в стінах старовинних фортець, у таємних підземних лабіринтах і навіть у назві міста, що її воно отримало на честь Великого магістра госпітальєрів — Жана Парізо де ла Валлетта. Якщо ви романтики рівня Дон Кіхота та охочі до знайомства з історією, то це місце створене саме для вас!



Столиця Мальти розташована на однойменному острові, на узбережжі Середземного моря. Це невелике місто зі всього-на-всього 80 гектарами та шістьма тисячами мешканців відоме на весь світ своїми унікальними історичними пам’ятками, найчистішими пляжами та помірним кліматом.

Як доїхати?

На Мальті є лише один міжнародний аеропорт, розташований поблизу муніципалітету Лука, приблизно за 5 км від Валлетти. Доїхати до столиці можна трьома способами: автобусом, автомобілем та на таксі.

Автобусний квиток коштуватиме два євро за денний рейс і три за нічний. Подорож мине швидко: між аеропортом та Валлеттою тільки півтори години дороги. До речі, якщо ви й надалі плануєте подорожувати островом на автобусі, то найвигідніше відразу придбати безлімітний проїзний на сім днів (Tallinja card). Ціна картки для дорослого — 21 євро, для дитини — 15.

Прокат автомобіля обійдеться від 22 євро на день. Орендувати авто можна безпосередньо в аеропорту. Вартість бензину — приблизно 1,3 євро за літр. Однак зверніть увагу, що в’їзд на автомобілі в історичний центр Валлетти платний.

На сайті аеропорту ви дізнаєтеся орієнтовну вартість поїздки на таксі в різні міста Мальти. До Валлетти така подорож коштуватиме від 15 євро.

Де зупинитися?

На сайті Booking.com можна знайти десятки варіантів готелів та гостелів на будь-який смак. Найдешевші з них — приблизно 65 євро на добу.

Якщо ж ви хочете сповна насолодитися історичними краєвидами Валлетти, то пропонуємо вам звернути увагу три цікаві готелі: «La Falconeria» та «Excelsior Grand Hotel», що розташовані в історичному центрі міста, та «Osborne Hotel», розміщений у старому палаці, який побудували лицарі ордену Святого Іоанна. Проте проживання в них доволі дороге — від 74 до 240 євро.

На що подивитися?

Попри те, що Валлетта — найменша столиця в усій Європі, блукаючи її вулицями, ви точно не знудитеся: загалом тут нараховують 320 історичних пам’яток. У 1980 році місто навіть внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як «найбільш концентрований історичний район у світі». Валлетта відома бароковою архітектурою, різноманітними пам’ятниками та безліччю цікавинок, більшість з яких датується XVI та XVIII століттями.

Почнемо наше знайомство зі столицею Мальти, завітавши до театра Маноеля — одного з найстаріших розважальних закладів Європи, який відкрили в 1731 році. Кошти на його будівництво виділив Великий магістр Антоніо Маноель де Вільєна, на честь якого згодом заклад і назвали. Сьогодні в театрі відвідувачі мають нагоду насолодитися різноманітними театральними постановками англійською та мальтійською мовами, оперою, музичними концертами, поетичними читаннями та щорічною різдвяною пантомімою від Мальтійського аматорського драматичного клубу.

Ішим цікавим місцем у Валлетті є Сади Верхньої Барракки, які більше схожі на фортецю, ніж на парк, і з яких відкривається надзвичайний краєвид на Ґранд-Гарбор і старі квартали. Це мальовниче місце розташоване на верхньому поверсі Петропавлівського бастіону, який побудували в 1560-х роках. Там також є кілька пам’ятників видатним особистостям, зокрема серу Вінстону Черчиллю.

За кілька кварталів від Садів можна побачити Оберж-де-Прованс — колишній притулок французьких лицарів, побудований у XVI столітті. Сьогодні це Національний археологічний музей Мальти.

Форт Святого Ельмо на узбережжі півострова Скіберрас найбільш відомий завдяки своїй активній участі у Великій облозі 1565 року. Коли османи вдруге вторглися на Мальту, Форт Сент-Ельмо став ареною найінтенсивніших боїв і зазнав наймасовішого гарматного обстрілу. Нині там розміщений Військовий музей Мальти, де зберігається техніка та інші речі, пов’язані з Першою та Другою світовими війнами.

Що поїсти?

Мальтійська національна кухня — мікс європейської та арабської — вважається «кухнею для бідняків»: її страви нескладні й готують їх з недорогих продуктів.

Серед цікавинок, що обов’язково варто спробувати: пиріжок із листкового тіста з рикотою (pastizzi), мальтійський рибний суп (aljotta), закуска-коржик із часником і помідорами (ftira), овочевий суп із сиром та яйцем (soppa tа ‘l-armla), макарони з м’ясним соусом, запечені в тісті (timpana), і ніжне м’ясо тушкованого кролика (fenek). А також неймовірно популярний на Мальті десерт — смажені у фритюрі трубочки тіста з начинкою з рикоти та цукатів (kannoli).

У Валлетті рекомендуємо заглянути в ресторан «The Submarine», де на туриста чекає бюджетний перекус. У меню — рибні сендвічі та бургери, бутерброди з лососем, крем-сиром, руколою, бальзамічним соусом і багато іншої смакоти. Вартість сендвічів — від 3,5 євро.

Лайфгаки для туристів

Мальтійці дуже доброзичливі та відкриті люди. Потрібно розміняти гроші на автобус або дізнатися правильний шлях? Не соромтеся питати — вам не відмовлять у допомозі!

У холодну пору року навіть в сонячну погоду на острові дме дуже сильний вітер. Тож збираючись на Мальту не в сезон, не забудьте теплі речі.

Сонце, лицарі, прекрасна архітектура, смачна їжа — у Валлетті є все, щоб зробити ваш вікенд неймовірним. Якщо ви дивилися «Вбивство у Східному експресі», то вже знайомі зі шматочками дивовижних краєвидів Мальти. А тепер саме час побачити все на власні очі!

Марина Брутян

Головне фото: uk.gancarczyk.com