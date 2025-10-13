Прогулянка містом вітрів: 5 найцікавіших місць у Чикаго

Звуки мегаполісу важко з чимось сплутати: сирени поліцейських автівок, групки офісних клерків, вуличні музиканти, кав’ярні та… шум хвиль! Якщо вам спав на думку Нью-Йорк, то ви помилилися — мова про його брата, але геть не близнюка, — Чикаго.

Помилково вважати, що у таке місто як Чикаго немає сенсу їхати на відпочинок. Це менш божевільне місце, ніж Нью-Йорк, душа Чикаго врівноважена та романтична. Любителям урбаністичних канікул це місто точно сподобається, адже туристичних точок тут хоч відбавляй. Але одягайтеся тепліше: Чикаго розташоване на узбережжі гігантського озера Мічиган, через що вітри тут підіймаються чималі. Що в Чикаго наполегливо рекомендуємо відвідати – читайте далі.

Чиказький інститут мистецтв

Це місце цікаве тим, що тут розташовано найбільше зібрання імпресіоністичних полотен у світі. До колекції інституту належать роботи таких художників як Вінсент ван Гог, Едгар Дега, Огюст Ренуар, Жорж Сера та багато інших. Окреме місце в музеї приділено «королю» імпресіоністів Клоду Моне — його роботи ледь вміщаються у декількох великих залах! Полотна інших стилів та епох ви також знайдете тут у чималій кількості. Особливо популярною є секція із сучасним мистецтвом: ви побачите роботи Енді Воргола, зокрема і його знамениту картину із Мерілін Монро.

Будівля інституту мистецтв цікава ще й тим, що тут знаходиться навчальний заклад, де навчаються студенти на різноманітних мистецьких факультетах. Тільки-но уявіть: вивчаєте якусь епоху – і можете одразу ж пройти коридором та на власні очі побачити картини, про які щойно читали у підручнику. Фантастика!

Міленіум парк

Споглядання мистецтва втомлює, тому ідеальним рішенням після відвідин музею буде прогулятися у Міленіум парку неподалік. Він завоював свою популярність за оригінальний дизайн, зручність і красу ландшафтів. Тут усюди розкидано незвичайні скульптури, артоб’єкти й інсталяції, а на території проходять виставки сучасного мистецтва. Просто мрія для інді-компаній!

А ще у Міленіум парку розташований один із головних символів прогресивного Чикаго, авангарду сучасного мистецтва й території натхнення для ультрамодних художників – Клауд-гейт. Це гігантські дзеркальні ворота, що за своєю формою нагадують хмаринку, завдяки чому й отримали свою назву (а ще місцеві називають цю споруду дзеркальною квасолею). Її дизайн розробляв запрошений з Лондона майстер Аніш Капур.

У парку також розташовано фонтан під назвою «Корона», спроєктований Жауме Пленсом. Конструкція є відеоінсталяцією, розміщеною на великих екранах-фасадах, з яких вибризкують струмені води. Зображення на екранах постійно змінюється, а під час літньої спеки побавитися у фонтані можуть усі охочі: тут немає перегородок для води, що стікає, вона розливається прямо на підлогу.

Вілліс-Тауер

Яке ж знайомство з містом без панорамного огляду! У Чикаго важко знайти будівлю, що налічує менше кількох десятків поверхів, тому оглядати місто потрібно також із хмарочоса. Вілліс-Тауер – перший за висотою хмарочос США. Висота цього 110-поверхового(!) будинку становить 442 метри. Будівлю обладнано спеціальним ліфтом, що підіймається із такою високою швидкістю, що у вас миттєво закладе вуха. На верхньому поверсі є майданчик, з якого можна оглянути все місто на 360 градусів. Втім, це ще не всі цікавинки: де-не-де підлога оглядових балкончиків є скляною! А ви б не злякалися походити по склу на висоті 442 метрів?

Ріка Чикаго

Річка з’єднує Великі озера та Мексиканську затоку, загальна довжина її сягає понад 250 км. У результаті бурхливого промислового розвитку міста в XIX ст. води річки забруднювалися, а після сильних дощів і потопів у місті спалахували епідемії. Тому в 1900 році річище перенаправили до басейну річки Міссісіпі. Це єдина у світі річка, що тече задом наперед. У межах міста через неї перекинуто 38 розвідних мостів. А щороку на День святого Патрика річку фарбують в яскраво зелений колір. Звісно ж, використовується лише екологічно чиста фарба – рослинна.

Озеро Мічиган

Якщо ви не бачили озеро Мічиган – ви не бачили Чикаго. Це гігантська водойма, яка є більшою за деякі моря. Воно входить до системи Великих озер — чималої групи прісноводних водойм. Радимо замовити невеличку екскурсію на пароплаві. Вас покатають цим природним дивом і ви подивитеся на місто з нового, неймовірно красивого ракурсу: скляні хмарочоси, що врізаються у небо, омиває водна гладь, у якій відбивається грайливе сонячне проміння.

Провівши усього один день у дивовижному Чикаго, ви закохаєтеся у нього назавжди. Однак, хоч особлива атмосфера міста вітрів і є привітною та гостинною, здається, Чикаго навряд чи пустить іноземного туриста у своє серце. Він покаже вам свою ідеальну зовнішність із білозубою посмішкою, але його душу, у якій живе американська мрія, розкусити не так вже й легко. Принаймні, з першого разу.

Катерина Маньківська

Головне фото: ukrainianpeople.us