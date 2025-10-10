Шляхетне місто Краків

Краків – це давнє польське місто. Його офіційна назва – Столичне королівське місто Краків, адже протягом семи століть саме тут коронували монархів Польщі. До 1610 року Краків був польською столицею, а нині це Культурна столиця Європи з неймовірним історичним центром, який внесено до списку ЮНЕСКО.

Як доїхати до Кракова

Автобусом до Кракова можна доїхати зі Львова або Києва. Проте, обираючи цей вид транспорту, пам’ятайте про довгі затримки на кордоні. У середньому автобусний квиток з Києва коштуватиме від 600 грн, а зі Львова – від 300 грн. А втім, деякі перевізники пропонують знижки 10-15% пенсіонерам, дітям та студентам.

Також до Кракова їздять потяги. Подорож триватиме довго (майже 20 годин, якщо вирушати з Києва), але на кордоні стояти не доведеться.

Де зупинитися

У Кракові є безліч варіантів, де можна зупинитися. До того ж вартість проживання відносно невисока, як порівняти з іншими європейськими містами. Якщо ви плануєте бюджетну подорож, то забронюйте місце в гостелі – ціна за добу стартує від 250 грн (приблизно 33 польських золотих). Номер у 3- чи 4-зірковому готелі коштуватиме від 1500 до 3000 грн.

Що варто відвідати

Краків майорить різноманітними історичними пам’ятками, тому розраховуйте на те, що вам не вистачить одного дня для огляду всіх принад. Зазвичай туристи починають знайомство з культурною столицею, завітавши до історичного центру Кракова – Старого Міста. Головною його частиною є Площа Ринок, оточена кам’яницями, кожна з яких має свою приховану історію. Посередині площі розташовані Суконні ряди (Сукенніце) з ратушною вежею, костелом святого Войцеха та пам’ятником Адаму Міцкевичу. Також у Старому Місті можна побачити Маріяцький костел, ворота Флоріана і Краківський барбакан.

Підземелля Ринку

Під східною частиною Площі Ринок розташована філія Історичного музею Кракова, яка має назву Підземелля Ринку. Це місце приваблює численними мультимедійними експозиціями, найвідомішою з яких є постійна виставка «Сліди європейської ідентичності Кракова». Якщо ви цікавитеся подорожами у минуле, та придбати власну машину часу вам бракує коштів, то ця експозиція саме для вас. З підземелля ХХІ століття за допомогою звуків, голограм, екранів та проєкторів ви перенесетеся у середньовіччя та на власні очі побачите життя тодішніх мешканців Кракова.

Маріяцький костел

Костел Діви Марії або Маріяцький костел – це храм, збудований в ХІІІ столітті міщанами Кракова. Його вважають найкрасивішою готичною базилікою в країні. Коли ви почуєте мелодію, прогулюючись поблизу костелу, то не дивуйтеся: щогодини трубач з найвищої башти храму виконує гейнал (спеціальний сигнал, що раніше слугував годинником).

Суконні ряди або Сукенніце

Суконні ряди, від яких віє справжнім духом Кракова, за історію свого існування побували в усіх можливих бувальцях. Збудовані в ХІІІ столітті торгові прилавки за часів короля Казимира Великого були перероблені на готичний зал довжиною понад 100 метрів. Після жахливої пожежі, яка майже повністю знищила Сукенніце у 1555 році, споруду реставрували і перетворили на представницький будинок. Сучасного свого вигляду ряди набули тільки в ХІХ столітті після масштабної перебудови. Нині в середині будівлі, так само як і в ХІІІ столітті, процвітає торгівля, а на другому поверсі знаходиться Галерея живопису.

Ратушна вежа та Флоріанська брама

Ратушна вежа – це вціліла 70-метрова частина середньовічної башти. Її побудували на початку ХІV століття. Усередині башти знаходиться філія Історичного музею, а в підвалі – театр сатири. З найвищого поверху вежі можна насолодитися незрівнянною панорамою міста та оглянути вбудований у башту старий годинниковий механізм.

Флоріанська брама – це залишки укріплень, які оточували Краків уздовж трьох кілометрів та обороняли в’їзд до міста. Брама була зруйнована в ХІХ столітті. За залишками укріплень починається Флоріанська вулиця. Вона славиться низкою химерних старих кам’яниць, де жили відомі люди Польщі, знаходилися кабаре, друкарні та таверни. Нині тут часто влаштовують вуличні експозиції картин.

Де поїсти

У Кракові є безліч місць, де вас смачно нагодують.

Якщо ви бажаєте випити філіжанку кави за столиком, де сто років тому збиралася культурна еліта Кракова, то ласкаво просимо до кав’ярні «Noworolski». Заснована у 1910 році, вона вважається одним з найвідоміших закладів міста. Кав’ярня знаходиться на першому поверсі Сукенніце, тому ви можете зайти до неї, поки гуляєте Старим Містом.

«Charlotte. Chleb i Wino» – популярний заклад французької кухні, що знаходиться неподалік старого центру. У кафе найкраще снідати: у меню є багато сніданкових наборів, легких страв та різних видів чаю. Головною особливістю закладу є великий асортимент хліба та круасанів, що лежать на кожному зі столиків. У «Charlotte. Chleb i Wino» вистачить місця як для тихого сніданку наодинці, так і для веселого відпочинку з великою родиною.

А повечеряти можна в «Konfederacka 4», що знаходиться неподалік від Конгрес-центру. Особливість закладу – відкрита кухня, тому є можливість спостерігати за процесом приготування їжі та спілкуватися з кухарями.

Краків – королівське місто із цікавою багатостолітньою історією та старовинною європейською архітектурою. Такого захопливого культурного краєвиду неможливо знайти у жодному іншому місті Європи, а, може, і в цілому світі. Саме тому воно посіло перше місце серед польських пам’яток у списку Світової спадщини.

Валерія Сулима

Головне фото: zakavto.com.ua