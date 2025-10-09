Унікальні місця, про які ти навряд чи знаєш

Неймовірна краса манить туристів з усього світу, щоб поспостерігати за стародавніми вулканами, зграями рожевих фламінго, стадами диких лам, гігантськими кактусами. Такі пейзажі завжди викликають захват та масу бурхливих вражень.

Чанд-Баорі

Архітектурний комплекс Чанд-Баорі, розташований в в маленькому індійському селищі Абанері, являється одним із найглибших колодязів зі сходами. Ця споруда занурюється під землю на 30 метрів, а на трьох її стінах з ідеальною симетрією знаходиться 3500 сходинок, якими можна спуститись до невеликого мутно-зеленого озера.

Науковці досі не можуть з’ясувати точний період появи Чанд-Баорі. Одні схиляються до того, що сходи збудовані між ІХ та ХІ століттям. Інші ж кажуть, що вони з’явились ще за 600 років до н.е.

Але місцеві вигадали легенду і дурять туристів, мовляв ще задовго до нашої ери демони спорудили Чанд-Баорі за один день.

Пити воду з колодязя протипоказано, адже вона дуже брудна. Туристам радять лише змочити ноги та руки.

Рорайма

Рорайма – одна із столових гір світу. Столовими горами називають гори із плоскою поверхністю. Заввишки Рорайма 2180 метрів, а площа плато на її поверхні – близько 30 квадратних кілометрів. Вона складається із твердого пісковика і є частиною стародавнього плато, якому більше 2 мільярдів років.

Про існування цієї гори було відомо через розповіді індійців тепуї, які проживали в цих краях. Але європейцям було тяжко її знайти, загублену в амазонських джунглях, тому такі розповіді вважали видумкою.

На такій ізольованій плоскій території є унікальні види рослин та тварин, які довго знаходились без контакту із зовнішнім світом. На вершині Рорайми росте близько 26 видів орхідей та декілька комахоїдних рослин, таких як геліамфора та росянка рораймська. Ці види доволі поширені там через бідність заболоченого грунту. Тваринний світ також доволі специфічний, хоча і невеликий. Тут проживають миші, амфібії, ящірки, посухи і кілька видів птахів. Цікаво, що багато тварин мають чорний колір.

Велике призматичне джерело

Велике призматичне термальне джерело – це найбільше геотермальне джерело в США. Вражає воно не тільки своїми розмірами (а це 49 метрів в глиб), а і незвичайним природнім кольором. Це джерело не просто так ще назвали Призмою, адже воно поєднує в собі всі кольори веселки. Залежить колір від термофільних бактерій, які знаходяться на поверхні та від пори року. Колір бактерій змінюється від зеленого до червоного, залежно від температури води, в якій вони перебувають. Чим вища температура, тим більше колір іде до червоної гами. Влітку можна побачити помаранчевий колір, а взимку зелений.

Середня температура води в джерелі – +71 градус за Цельсієм. Інтенсивність притоку води близько 2 тони в хвилину.

Салар Де Уюні

Салар Де Уюні – це найбільший солончак у світі, площею 10 582 квадратних кілометрів. Основні матеріали, з яких він складається – це гіпс та галіт.

Близько 40 тисяч років тому ця територія була частиною озера Мінчін. Згодом воно висохло і розділилось на 2 ділянки (також солончаки). Вчені кажуть, що солончак Уюні містить запас в 10 млрд тон солі, з яких щороку видобувається менше 25 тисяч.

Завдяки своєму розташуванні та ідеальній площині цей солончак є одним із основних автомобільних маршрутів через болівійський Альтиплано, за винятком дощової погоди. У сезон дощів солончак покритий шаром води до 30 см і має дзеркальний ефект. Тому фото в цій місцевості в такий час буде дуже оригінальним. Температура тут дуже нестабільна. Зранку може бути 0о по Цельсію, а вже вдень до 70о.

В самому центрі солончаку можна побачити кілька невеликих островів, в минулому вершини вулканів. Їхня структура надзвичайно крихка і подібна до складу коралів.

Вікторія Коцюбинська

Головне фото: travel.24tv.ua