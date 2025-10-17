9 міфів про економію під час подорожей

Подорожі — недешеве задоволення. Тому чимало людей намагаються зекономити кошти під час мандрівок. Але дуже часто «народні» поради не мають нічого спільного із реальністю. До вашої уваги найвідоміші міфи про варіанти економії.



Міф 1. Лоукости — це завжди бюджетно

Звісно, ціни в лоукост-перевізників найнижчі на ринку. Середня вартість авіаквитків коливається у межах 45–110 євро, незалежно від напрямку. Також можна постійно моніторити сайти перевізників і, натрапивши на акцію, зекономити ще близько 30 % від вартості квитка.

Але на цьому вигода закінчується. Вам доведеться заплатити за їжу і напої на борту. Також у вартість перельоту не включено перевезення багажу і, у деяких випадках, навіть ручної поклажі — за це теж доведеться доплатити. Інколи доплата за багаж перевищує вартість самого квитка. До того ж, лоукостери нерідко обирають для посадки аеропорти, які розташовані за межами міста — доведеться витрати час, сили і гроші, щоб дістатися до пункту призначення.

Міф 2. Чим раніше, тим дешевше

Не станемо заперечувати, що напередодні вильоту ціни на квитки підвищуються. Але мало хто знає, що бронювання квитка за рік не має сенсу. «Відправні» ціни встановлюють за стандартним тарифом. Зазвичай, вони зростають за 2–3 тижні до вильоту. Тож, якщо ви хочете вигідно придбати квитки, займіться цим за 60–120 днів до мандрівки.

Міф 3. Житло у центрі – не по кишені

Якщо ви любите тишу, спокій і чисте повітря, то житло за містом — відмінний варіант. Але майте на увазі, що зекономити це навряд чи допоможе. Щоденні витрати на дорогу до центру міста, де, як правило, зосереджені усі туристичні атракції, зведе вашу економію нанівець. Крім того, ви витрачатимете силу і дорогоцінний час на дорогу.

Пам’ятайте — завжди можна знайти бюджетні варіанти житла у «туристичних» районах.

Міф 4. Хостел – найвигідніший варіант

Чимало туристів, задля економії, живуть у багатомісних кімнатках із незнайомцями. Хоча ціни на Airbnb нерідко бувають нижчими, ніж за ліжко у хостелі. До того ж, в апартаментах завжди є персональна кухня і пральна машина. Таким чином, ви зекономите на їжі, а також не матимете потреби брати із собою половину гардеробу.

Ще один варіант — каучсерфінг. У цьому випадку, ви зможете не тільки безкоштовно зупинитися в місті, а й поспілкуватися з місцевими і відчути неповторний національний колорит.

Міф 5. У Duty Free – найнижчі ціни

Магазини безмитної торгівлі — чудовий варіант провести час перед рейсом. Але, насправді, лише 10 % товарів у Duty Free — дешевші, ніж в інтернет-магазинах, де, до речі, часто можна натрапити на знижки та акції. Із вас не стягують податок, але і не пропонують максимально вигідну ціну.

Міф 6. Про подорожі з турагенціями

Якщо говорити про такі популярні напрямки, як Єгипет чи Туреччина, то летіти туром — набагато вигідніше. У вартість буде включено і проживання, і харчування, і трансфер, і послуги гіда, і страховка, і цілодобова підтримка компанії. Крім того, у вас не болітиме голова від оформлення документів і планування мандрівки. Що стосується екскурсій «на місці», то вигідніше буде звернутися до локальних туристичних фірм. Ви отримаєте ту саму програму, але з економією до 60 %.

Міф 7. Усе включено — це одноразова оплата

Завжди уточнюйте, які послуги входять до вартості пакету all-inclusive. Адже інколи навіть за використання Wi-Fi, пляшечку води із мінібару чи вхід в аквапарк на території готелю доведеться заплатити при виселенні.

Щоб не виникало неприємних ситуацій, уважно читайте дрібний шрифт в описі туру і уточніть інформацію про послуги в адміністрації готелю.

Міф 8. Про обмін валюти

Доволі поширена помилка — обмінювати готівку в аеропорту, на залізничних чи автовокзалах. Курс у цих місцях, як правило, максимально невигідний для туристів. Краще обміняти невелику суму незадовго до вильоту, щоб мати можливість дістатися із аеропорту/вокзалу до міста.

Сьогодні одним із найвигідніших варіантів є безготівковий розрахунок. Це краще, ніж знімати готівку у банкоматах. Використовуючи картку для оплати покупок, ви не сплачуватимете комісію, а конвертація суми відбуватиметься за поточним курсом банку. Але не забудьте повідомити співробітникам банку про виїзд за кордон — інакше вашу карту можуть заблокувати!

Міф 9. Зекономити на страхуванні

Одна із найрозповсюдженіших помилок, за яку доводиться дорого платити. Із вами може статися будь-що: від легкої застуди до серйозних травм. А за прийом у лікаря доведеться викласти від 30 євро, здачу крові із пальця — від 15 євро. Втрата багажу, зміни в організації подорожі, аварії чи форс-мажори, травми, отримані під час відпочинку, легка застуда чи серйозне захворювання — будь-яка з цих ситуації тягне за собою чималі витрати. Своєчасне оформлення страхового полісу допоможе зберегти не лише ваші нерви, а й гроші.

Це була лише крапля в океані міфів довкола подорожей. Вірити у них чи ні — справа ваша. Довіряйте своєму внутрішньому голосу, подорожуйте й отримуйте задоволення від мандрівок.

Анастасія Богомолова

Головне фото: x-vymir.com