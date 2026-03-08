Замість музеїв — супермаркети: Чому Grocery Tourism став новою формою культурного дослідження

Раніше ми везли з поїздок керамічних півників, магніти або дизайнерський одяг. Проте сьогодні пріоритети змінилися. Найбажанішим трофеєм з-за кордону стає пачка кави з особливим обсмаженням, головка фермерського сиру в неочевидному пакуванні або скляна пляшка соусу, знайдена на нижній полиці звичайного локального маркету.

Термін Grocery Tourism (продуктовий туризм) перестав бути синонімом економії чи суто побутовим квестом. Це новий вид гедонізму. Ми дедалі частіше віддаємо перевагу блуканню між стелажами іноземних магазинів замість черг до відомих галерей, бо саме там, серед звуків кас та шурхоту пакетів, пульсує справжнє, не ретушоване життя.

Повсякденність як екзотика

Для сучасного мандрівника похід у закордонний супермаркет — це можливість на кілька годин зняти маску «туриста» і приміряти на себе роль місцевого мешканця. Це акт занурення в чужий побут, де естетика пакування відіграє роль не менш важливу, ніж смак. Те, що для парижанина є буденним йогуртом у склі, для нас стає витвором графічного дизайну та новим тактильним досвідом. Ми купуємо не просто їжу, ми купуємо естетичний код іншої країни.

У супермаркеті немає туристичних декорацій. Тут не намагаються вас вразити — і саме в цій щирості ховається справжня автентичність. Спостерігаючи за тим, що люди кладуть у свої кошики в звичайний вівторок, ми дізнаємося про культуру більше, ніж з путівників. Вибір хліба, ставлення до екологічного пакування, асортимент напівфабрикатів чи кількість видів оливкової олії — це дзеркало національного характеру, соціальних звичок та цінностей.

Дофамінова пастка та пошук унікальності

Популярність цього явища частково підігріта епохою цифрового контенту. Соціальні мережі, зокрема TikTok, перетворили розпакування продуктів (так звані grocery hauls) на окремий жанр візуального мистецтва. Ми підсвідомо прагнемо скуштувати саме ті «чипси з норі» або «лимонад зі смаком сакури», які бачили в естетичному відео блогера з Токіо чи Нью-Йорка. Це створює відчуття причетності до глобального світу, залишаючись при цьому в межах дуже особистого досвіду.

З іншого боку, продуктовий туризм — це реакція на стерильність мас-маркету. У світі, де торгові центри в різних столицях виглядають ідентично, ми шукаємо те, що неможливо замовити кліком на маркетплейсі. Продуктовий ексклюзив стає новим маркером «бути в темі», а рідкісна пачка солі з узбережжя — сувеніром для тих, хто цінує контекст.

Від Естонії до США: Географія смакових черг

Продуктовий туризм має різні обличчя:

Скандинавський прагматизм: Мешканці Фінляндії чи Естонії часто їздять до сусідів за вигіднішими цінами або специфічними продуктами (наприклад, за легендарним солоним шоколадом).

Американський культ «Trader Joe’s»: У США цей магазин став місцем паломництва завдяки своїм лімітованим колекціям продуктів, за якими люди готові їхати в інший штат.

Азійський калейдоскоп: Супермаркети Японії чи Кореї — це справжні парки атракціонів для мозку, де кожен продукт виглядає як футуристичний гаджет.

«Супермаркет — це дзеркало суспільства. Хочете зрозуміти культуру країни? Подивіться на її відділ овочів та полиці з напівфабрикатами».

Як практикувати Grocery Tourism

Щоб перетворити звичайний шопінг на усвідомлену пригоду, варто змінити кут зору. Замість того, щоб шукати звичні міжнародні бренди, придивіться до локальних колаборацій. Великі мережі часто співпрацюють із невеликими фермерствами, створюючи унікальні лінійки товарів, які існують лише в межах одного регіону.

Окрему увагу варто приділити Private Labels — власним маркам магазинів. Часто за скромним дизайном ховаються справжні гастрономічні скарби, відібрані експертами саме для місцевого ринку. І не обмежуйте себе лише продуктами харчування. Відділи аптечної косметики в Європі чи побутової хімії в Азії пропонують засоби з унікальними ароматами та текстурами, які можуть стати набагато кращим подарунком собі чи близьким, ніж традиційний сувенірний крам.

Продуктовий туризм — це не про дефіцит і не про ціни. Це про щиру цікавість до того, як влаштований світ. Це можливість додати дрібку іноземного затишку у свій ранок, нагадуючи собі, що світ великий, різний на смак і завжди вартий дослідження.

Головне фото: tykyiv.com

Владислава Чередніченко