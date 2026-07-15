10 речей, які варто зробити в Канберрі

Подорожуючи Австралією, туристи нерідко оминають Канберру — столицю Австралійського союзу (так-так, це не Сідней і навіть не Мельбурн). І даремно. Адже це прекрасне місто може здивувати не лише мальовничими схилами Бриндабелл і пейзажами евкаліптових саван, а й різноманіттям музеїв, барів і навіть пивними екскурсіями.

Наш чек-ліст із 10 пунктів, які допоможуть вам закохатися у Канберру:

1. Огляньте місто із висоти пташиного польоту

Насолодіться заспаною Канберрою під час польоту на кольоровій повітряній кулі. Перед вами розкинуться краєвиди долини, озера Берлі-Гріффін, «парламентський трикутник». У золотистому світлі вранішнього сонця, австралійська столиця має по-справжньому казковий вигляд. 45-хвилинний політ коштуватиме від 380 доларів.

2. Відвідайте ринок старого автобусного депо

Це справжній рай для шопоголіків, незалежно від того, полюбляєте ви блискучі дрібнички, модний одяг чи смачну випічку. Не недільному ярмарку депо Старого автобуса у Кінгстоні ви зможете знайти все і навіть більше.

3. Насолодіться прогулянкою на озері Берклі-Гріффін

Взуйте свої улюблені кеди чи кросівки, захопіть каву і тістечко — теплого сонячного дня обов’язково пройтися п’ятикілометровою стежкою «від мосту до мосту» через озеро Берлі-Гріффін. Почність свій шлях біля мосту Співдружності, посидьте на терасі в затишній кав’ярні, послухайте дзвони Національного карильйону і сфотографуйтеся біля Мемораільного літака «Капітан Кук» — і ви вже біля мосту Кінгз Авеню.

4. Розбийте тарілку чи киньте сокиру

Якщо у вас був складний період — команда Breaker допоможе випустити пару так, щоб ніхто (майже) не постраждав. Інструктори видадуть вам «зброю» (сокиру, молоток), проведуть інструктаж із техніки безпеки і зачинить на 15 хвилин у кімнаті, заповненій крихкими речами. Ламайте, трощіть – робіть усе, що допоможе вам зняти стрес.

5. Проживіть вечір, ніби у 1988 році

Пам’ятаєте часи, коли пропуск нової серії «Дикої троянди» викликав триденну депресію, а неонові тіні були мрією кожної дівчини? У «88mph» ви зустрінете чимало людей, які поділяться із вами лайфхаками щодо прояву плівкових фотографій чи потанцюють під найкращі хіти Depeche Mode.

У цьому стилізованому барі на вас чекають караоке-зали, аркадні ігри, танцмайданчик із диско-кулею, стіни з неоновою підсвіткою, тематична їжа і коктейлі. Блаженство.

6. Продегустуйте місцеве вино

Було б дивно відвідати Канберру, і не спробувати вина, які славляться не лише на всьому континенті, а й визнані одними із кращих у світі. Звичайно, увесь асортимент ви не продегустуєте, але 20 винних льохів, що розташовані за 30 хвилин їзди від міста, із радістю відчинять перед вами свої двері. На вас чекають Шираз, Темпранільо і Піно-нуар. Щоб не сперечатися, хто із друзів буде за кермом, можете обрати одну з десятка екскурсій з трансфером.

7. Проведіть день у компанії лам та альпак

Якщо ви завжди мріяли насолодитися мальовничими зеленими краєвидами поруч із ламами, попестити віслючків, подивитися за захід сонця у компанії альпак і повечеряти «по-фермерськи», то Аlpaca Magic — створений для вас.

8. Відвідайте Національний парк Намаджі

Парк Намаджі відомий не лише альпійськими луками і зустрічами із валабі і вомбатами, а й можливістю побачити побут аборигенів австралійського континенту. Попри те, що 80 % парку пошкоджено внаслідок лісових пожеж 2020 року, а більшість маршрутів наразі є недоступними, вам буде, чим зайнятися.

Ви можете вирушити найбільш популярною стежкою — Settlers (6–9 кілометрів) і побачити повсякденне життя австралійських аборигенів чи дослідити гранітні валуни Квадратної скелі, що розкидані на десять кілометрів.

9. Вирушіть у пивний тур

Підтримайте локальні пивоварні, забронювавши собі місце в турі — 160 доларів з людини (лише для осіб старше 18 років!) Під час семигодинної екскурсії ви відвідаєте три крафтові пивоварні і найбільший у місті паб, де на вас чекає смачний обід зі шніцелем, гамбургерами і, звичайно ж, пивом. Пивовари також поділяться унікальними секретами, завдяки чому ви зможете приготувати незвичайне солодке пиво і не тільки його.

10. Потіште дитину всередині себе

Відкиньте серйозні думки і дорослі проблеми — проведіть кілька годин у науково-технічному центрі Questacon. Це місце — справжня наукова країна чудес із сімома тематичними галереями, найпопулярнішими з яких є «Тиранозаври» і «Диво». За 24 долари ви отримаєте вхід на дві години у п’ять галерей і видовищне шоу від театральної групи «Збуджена частинка». Квитки необхідно бронювати онлайн.

Звичайно ж, не варто забувати і про найбільш відомі туристичні атракції міста. Виділіть трохи часу і зазирніть у Національну галерею і Національний музей Австралії, відвідайте Меморіал війни і насолодіться тишею у Національній бібліотеці. Можливо, саме Канберра стане тим містом, куди ви захочете повертатися знову і знову.

Анастасія Богомолова

Головне фото: massaget.kz