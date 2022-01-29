Поїздка до Сіднея – міста-символу Австралії

Часто на листівках можна побачити будівлю Сіднейського оперного театру. Але мало хто знає, що місто, де він розміщений, може похизуватися не лише співочими талантами. Сідней — місто високих хмарочосів та широких парків, міцних мостів та привітних людей. Тож що воно може запропонувати мандрівникові?

Багато хто вважає, що саме Сідней є столицею Австралії. Насправді, хоч це і найбільше місто континенту, проте воно не стало адміністративним центром. Зате центром краси, розкоші та свободи ще і як стало. Сідней щороку відкриває двері для тисяч туристів та до кожного ставиться з повагою і любов’ю.

Трішки історії

Місто на континенті заснували одним з перших. Спочатку Австралію у своїх кругосвітніх подорожах описав Джеймс Кук у 1770 році. Але перший великобританський флот до далеких берегів вирушив аж у 1788 році. І сталося це лише через те, що у ті часи в’язниці Британії переповнилися каторжанами. Задля звільнення місця, влада вирішила відправити частину в невідому поїздку, пообіцявши зняти з них клеймо злодіїв. Тож відтоді край аборигенів та кенгуру поповнився новими мешканцями. Всього великих приїздів флотів було 3. Найзручнішою бухтою для будівництва нового міста обрали Порт-Джексон, через її круглу форму, яку можна було вдало забудувати домівками.

Завдяки припливу інвестицій континент розцвів і на сьогодні Австралія є однією з найдорожчих країн світу, а Сідней її улюбленим сином, якому дістаються найкращі подарунки від туристів. Тож, будьте готовими, що мандрівка до сонячного міста виллється у чималу суму.

Почнемо з перельоту

Переліт з України до Австралії — це вже недешеве задоволення. Відстань між країнами становить понад 14 тисяч км. Ціни на квитки змінюються залежно від сезону. Наприклад, найдешевші ціни в лютому — можна знайти місце від 15 тисяч грн. Весняна пора варіюється в межах 20-24 тисяч грн за квиток в одну сторону. Найдорожче злітати в Сідней у червні — від 26 тисяч грн.

До речі, варто пам’ятати, що через розміщення у Південній півкулі, зима та літо в Австралії протилежні нашим. Тому, найхолодніший місяць там — липень, а найспекотніший — січень. Але не слід відразу брати у подорож пуховик. Сідней розташований у субтропічному поясі. Через те в цих краях завжди тепло і навіть в найхолодніші місяці температура зазвичай опускається не нижче 17 градусів за Цельсієм. Тож краще замість теплих речей складіть у валізу побільше купальників та плавок.

Громадський транспорт

Що на рахунок транспортної системи у самому місті? Пощастило, що вона дуже зручна. Турист тут може скористатися й автобусом, і трамваєм, і метрополітеном. Квиток у громадському транспорті варіюється в межах 2-4 австралійських доларів (далі — AUD). Проте, будьте готові що поїздка з аеропорту в центр на потягу обійдеться в 17 AUD. Звісно, ціна завищена через великий потік туристів. Якщо зібралися часто роз’їжджати, ось вам порада: у першому ж газетному кіоску придбайте кількаденний проїзний за 21 AUD, з яким мандрувати стане значно вигідніше.

Хочете їздити власним авто? Не проблема! У Сіднеї чимало компаній пропонують взяти авто на прокат. Така послуга буде коштувати близько 40-50 AUD за добу. А замовити машину можна відразу в аеропорту, адже чимало транспортних компаній функціонують вже там.

Далі — нічліг

Після того, як ви вдало розібралися з транспортом та дісталися центру міста, слід відразу подбати про житло. Сідней багатий як на готелі, так і на хостели. Проте ціна за хороший номер стартує від 100 AUD. У 5-зірковому готелі вже від 250 AUD. Чим далі від центру, тим дешевше. Так кімната у хостелі обійдеться приблизно у 50 AUD. А якщо ви згодні перепочити й у спільній кімнаті, то ліжко-місце коштує від 10 AUD за ніч.

Тепер можна й розважитись

Опісля стандартних туристичних процедур наступає час ознайомитись з містом. Сідней багатий на культурні пам’ятки й обійти їх всіх за один день не вдасться.

Зате можна завітати до кожної, якщо купити квиток на туристичний автобус. Він виконаний в кращих англійських традиціях — двоповерховий, яскраво-червоного кольору. Другий поверх обладнаний панорамним дахом, тому забігайте нагору першим, адже всі відпочивальники хочуть зайняти найкраще місце, аби роздивитися все місто зверху.

Квиток на таку розвагу доволі дорогий — 40 AUD. Але зате ви зможете проїхатися всіма визначними місцям міста, що розкидані вздовж дороги в декілька десятків кілометрів. Квиток є багаторазовим, тому ви маєте змогу зійти біля будь-якої вподобаної пам’ятки, а потім повернутися до наступного транспорту та безкоштовно подорожувати цілий день. Отож, які місця можна побачити з сидіння автобуса мандрівників?

Центр міста та його околиці

В першу чергу, центр міста. Він чимось нагадує відомі світові столиці по типу Нью-Йорка. Все через численні хмарочоси, що додають місту презентабельності. Але кам’яні джунглі вирівняні природними парками, під які в Сіднеї не пожаліли відвести величезні території. Містяни в більшості ведуть здоровий спосіб життя. Тут ви часто зможете зустріти бігунів на вулиці, відпочивальників на газонах та сімейства, що виїхали на пікнік. Гарна, тепла погода так і манить поніжитися на сонечку разом з друзями.

Далі автобус рушить до важливих адміністративних будівель Сіднея. Серед них: муніципалітет, бібліотека тощо. Ви зможете розглянути архітектуру будівель, дізнатися історію створення та дещо про сьогодення.

Шлях буде триматися й природних красот міста. Наприклад, бухта Роуз . Це затока, що врізається у високі урвисті скелі в східній частині Сіднея. З неї відкривається чудовий краєвид на панораму міста.

Сіднейський оперний театр

Родзинкою автобусного туру стане найвідоміший символ Сіднея — оперний театр . Будівля, збудована у 1979 році та внесена до світової спадщини ЮНЕСКО, досі приваблює своїми незвичайними формами мільйони туристів в рік. Її незвичний дах називають вітрилоподібним.

Всередині, ця краса тримається на бетонному каркасі. Сьогодні це розвинений центр, де є не лише оперний театр з 5-ма концертними залами. До речі, квиток на оперну виставу тут коштує 50-80 AUD.

У споруді також розмістилися кілька ресторанів та барів з дорогою кухнею. Пара кінотеатрів. Та магазини з сувенірною продукцією та одягом. За екскурсію будівлею також потрібно заплатити.

Міст Харбор-Брідж

Якщо вийти на пристань біля Сіднейського оперного театру, то в око відразу впаде величезний арковий міст Харбор-Брідж . Він вважається другим найбільшим мостом у світі. Служить для з’єднання північної та південної частини Сіднея. Щодня тут проїжджають тисячі автомобілів, поїздів, велосипедистів та пішки проходять сотні пішоходів. Висота разом з аркою становить 503 м.

Зі споруди відкривається чудовий панорамний вид на вищезгаданий оперний театр та весь інший діловий центр міста. Мандрівникам, що хочуть забратися на його вершину, дозволена така послуга за 180 AUD. До речі, чимало світових зірок шоубізнесу відвідували вершину арки Харбор-Брідж.

Такою захопливою та вражаючою може видатися поїздка до Сіднея. Сучасні бетонні хмарочоси гармонійно поєднуються з широкими галявинами парків та скверів міста. А знайти собі заняття до душі зможе кожен охочий.

Бажаємо нашим читачам завітати до теплого Сіднея та побачити приголомшливі пам’ятки власними очима.

Олена Коваль.