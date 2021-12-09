Могутній Стоунхендж та його таємниці

Завітали до Великобританії й вже надивилися на Біг-Бен? Ця місцева пам’ятка точно буде цікава кожному туристу, адже історія цього місця все ще ховає безліч таємниць.

Друїди, сонцестояння, стародавнє кладовище, висячі камені – усі ці слова відносяться до найвідомішої загадкової пам’ятки Великобританії – Стоунхенджа. Хтось вважає це місце надприродним, хтось каже, що це спорудження древніх астрономів для передбачення космічних явищ, а хтось взагалі припускає, що воно слугувало для обрядів жертвопринесення. Що так тамує дух туристів, коли вони проходять між камінням, дізнаєтесь нижче.

Стоунхендж

Стоунхендж (або Стоунгендж, англ. Stonehenge) – одна з найвідоміших пам’яток Великобританії, яка була занесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Давня споруда являє собою грандіозний Археологічний об’єкт епохи неоліту, побудованого між 3000 і 1500 роками до н. е. Загадковий Стоунхендж складається з величезних та малих кам’яних брил, які називаються менгіри або мегаліти.

Точне призначення цієї історичної «будівлі» досі невідомо, що й породжує таку кількість різних легенд. Хоча археологи схиляються до висновку, що Стоунхендж — це стародавнє кладовище, або спорудження древніх астрономів для передбачення космічних явищ.

Місце розташовано в 130 км на південний захід від Лондона недалеко від міста Солсбері. Території Стоунхенджу були заселені 10 000 років тому. Його будівництво почалося, ймовірно, в 3 000 р. до н. е. і було завершено приблизно у 1 500 році до н. е. Точний переклад староанглійської назви цього об’єкта (Stanhengues) невідомий. Однак у середньовіччі воно трактувалось як «висячі камені». Зараз офіційним перекладом місця є «кам’яне коло».

Взагалі таємне минуле Стоунхенджу породило різні гіпотези про призначення цього стародавнього мегаліту, але вчені виділили три основні версії:

• Курган-могильник – наразі відомо про поховання понад 60 людей епохи неоліту;

• Древній первісний храм – язичницьке капище, де проводилися ритуали, святкування та жертвопринесення;

• Астрономічна обсерваторія – Стоунхендж, із деякими неточностями, зорієнтований на різні стадії переміщення Сонця і Місяця.

А от легенди розповідають інше: кажуть, що Стоунхендж, як восьме диво світу, створив магією знаменитий чарівник Мерлін.

Розпочнемо мандрівку

Якщо Вам цікаво зарядитися особливою енергією цього місця, подивитися на Стоунхендж власними очима та пройтися просторими доріжками вздовж зелених полів – піша екскурсія ідеально для цього підійде. У Вас буде змога зробити ексклюзивні фото, насолодитися свіжим повітрям та містичною атмосферою цих великих камінців. Може показатися нудним, але споруда дійсно заряджає надзвичайною силою.

Після прогулянки Ви відчуєте себе новою людиною, ніби всі негаразди покинули Ваше життя, отже це неможливо проігнорувати.

Також на території є вистава за тематикою історії Стоунхенджа:

Відкрийте для себе історію цієї таємної локації на місцевій виставі «Exhibition of Stonehenge». Ви дізнаєтеся про походження цього каміння, про друїдів та їхнє значення в історії Стоунхенджа завдяки потужному поєднанню передових аудіовізуальних технологій та неймовірних стародавніх об’єктів.

У музеї представлено понад 250 археологічних знахідок та скарбів, виявлених на місці. Від ювелірних виробів, кераміки та інструментів до давніх людських останків. Приходьте і подивіться на обличчя людини, яка була тут 5500 років тому – судово-медична реконструкція, заснована на її кістках, знайдених неподалік великих цеглин.

Якщо Ви екстремальний турист і Вам хочеться більш глибоко поринути у вивчення цього загадкового місця, то саме для Вас зробили екскурсію всередину камінного кола. Stone Circle Experience – це реальний шанс випробувати силу і таємницю цих стародавніх сарсенів та блакитного каміння на собі. Прогулянка триває 45 хвилин і проходить рано-вранці або ввечері, поза звичайними годинами відвідування.

Квитки:

Вартість Stone Circle Experience складає 47 фунтів стерлінгів для дорослих (18+) та 28,20 фунтів стерлінгів для дітей віком від 5 до 17 років. Діти до 5 років – безкоштовно.

З 1 квітня 2022 року ціни буде підвищено до: для дорослих 48 фунтів стерлінгів, для дітей 29 фунтів стерлінгів.

Режим роботи:

• 9:30 – 19:00 – з 1 квітня по 31 травня;

• 9:00 – 20:00 – з 1 червня по 31 серпня;

• 9:30 – 19:00 – з 1 вересня по 15 жовтня;

• 9:30 – 17:00 – з 16 жовтня по 31 березня.

Поїхали?

У Стоунхендж із Лондона можна дістатися як у складі екскурсійної групи, так і самостійно:

• на авто – прямуючи по шосе М3 та А303 у бік Еймсбері;

• поїздом – з вокзалу Ватерлоу до залізничної станції Солсбері або Ендовер, звідки регулярно ходять автобуси до Стоунхенджа.

На території туристичного комплексу є кафе, сувенірний магазин, туалети та стоянка, а також тут можна замовити екскурсію.

Вже захотілося поринути у незабутню атмосферу цього об’єкта всесвітньої спадщини та найвідомішої доісторичної пам’ятки в Європі? Тоді скоріше плануйте відпустку і рушайте до цих магічних могутніх каменів. Зустрінемося там!

Рачиба Анастасія