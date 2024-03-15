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Подорож у світ магії: квиток до музею Гаррі Поттера

ВідСофія Рязанова

Бер 15, 2024 #Великобританія |

Мандруючи Англією, кожен «поттероман», та й просто любитель легендарної серії романів Джоан Роулінг про чарівника Гаррі Поттера, повинен відвідати музей за мотивами цього захоплюючого всесвіту. Чарівний всесвіт, народжений з фантазії письменниці, захопив уяву мільйонів людей по всій планеті.

Кожен з нас хоча б раз чув про «хлопчика, який вижив». Музей створили Warner Brothers Studio після закінчення зйомок заключної частини фільму «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії».

Фото з сайту: businessinsider.com

Завдяки цьому місцю ви зможете заново поринути у чарівний світ, ступити слідами Гаррі, Рона та Герміони, заглянути в хатину Геґріда, алею Діаґон та Міністерство Магії. Ви побачите люк у Таємну кімнату, кабінет Дамблдора та інших професорів магії. І нікого не залишить байдужим легендарний Великий зал Гоґвортсу, який вражає своїми масштабами, затишок вітальні Ґрифіндора, та кухня сімейства Візлі. Ви дізнаєтесь про секрети створення кіномагії на інтерактивних виставках. А потім матимете можливість придбати справжню чарівну паличку. Це портал у світ чаклунства, де кожен може стати частиною улюбленої історії.

Історія створення

Після закінчення зйомок заключної частини фільму несподіваним багатством для знімальної групи стала тисяча складних і гарних артефактів, що залишилися після роботи над фільмом. Warner Bros. Studio Tour London не стала викидати реквізити, костюми і декорації, що залишилися, а вирішила зберегти їх і продемонструвати фанатам Поттеріани, щоб ті могли на власні очі побачити, як створюється кіномагія.

Як дістатися та екскурсії

Фото з сайту: wbstudiotour.co.uk

Екскурсії проводяться двічі на день, але квитки швидко розкуповуються, тому бронюйте заздалегідь. Найзручніший спосіб дістатися до студії – трансфер із центру Лондона. Вас заберуть та привезуть назад, а вхідний квиток уже включений. Якщо ви хочете дістатися самостійно, то можете доїхати автобусом (що займе близько 1 години) або поїздом (20 хвилин до станції Уотфорд Джанкшн). Від станції ходять яскраві двоповерхові автобуси- шатли. Час у дорозі становитиме близько 15 хвилин. Крім цього, музей пропонує велику кількість екскурсій. Ви можете обійти усі виставкові зали та майданчики як самі, так і з гідом. Екскурсовод розповість про чудеса, з якими ви зіткнетеся під час туру.

Відвідування Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter справжня пригода для шанувальників різного віку. Це незабутня подорож за лаштунки улюбленої серії фільмів.

Софія Рязанова
(Головне фото: viator.com)

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