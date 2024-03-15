Подорож у світ магії: квиток до музею Гаррі Поттера

Мандруючи Англією, кожен «поттероман», та й просто любитель легендарної серії романів Джоан Роулінг про чарівника Гаррі Поттера, повинен відвідати музей за мотивами цього захоплюючого всесвіту. Чарівний всесвіт, народжений з фантазії письменниці, захопив уяву мільйонів людей по всій планеті.

Кожен з нас хоча б раз чув про «хлопчика, який вижив». Музей створили Warner Brothers Studio після закінчення зйомок заключної частини фільму «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії».

Завдяки цьому місцю ви зможете заново поринути у чарівний світ, ступити слідами Гаррі, Рона та Герміони, заглянути в хатину Геґріда, алею Діаґон та Міністерство Магії. Ви побачите люк у Таємну кімнату, кабінет Дамблдора та інших професорів магії. І нікого не залишить байдужим легендарний Великий зал Гоґвортсу, який вражає своїми масштабами, затишок вітальні Ґрифіндора, та кухня сімейства Візлі. Ви дізнаєтесь про секрети створення кіномагії на інтерактивних виставках. А потім матимете можливість придбати справжню чарівну паличку. Це портал у світ чаклунства, де кожен може стати частиною улюбленої історії.

Історія створення

Після закінчення зйомок заключної частини фільму несподіваним багатством для знімальної групи стала тисяча складних і гарних артефактів, що залишилися після роботи над фільмом. Warner Bros. Studio Tour London не стала викидати реквізити, костюми і декорації, що залишилися, а вирішила зберегти їх і продемонструвати фанатам Поттеріани, щоб ті могли на власні очі побачити, як створюється кіномагія.

Як дістатися та екскурсії

Екскурсії проводяться двічі на день, але квитки швидко розкуповуються, тому бронюйте заздалегідь. Найзручніший спосіб дістатися до студії – трансфер із центру Лондона. Вас заберуть та привезуть назад, а вхідний квиток уже включений. Якщо ви хочете дістатися самостійно, то можете доїхати автобусом (що займе близько 1 години) або поїздом (20 хвилин до станції Уотфорд Джанкшн). Від станції ходять яскраві двоповерхові автобуси- шатли. Час у дорозі становитиме близько 15 хвилин. Крім цього, музей пропонує велику кількість екскурсій. Ви можете обійти усі виставкові зали та майданчики як самі, так і з гідом. Екскурсовод розповість про чудеса, з якими ви зіткнетеся під час туру.

Відвідування Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter справжня пригода для шанувальників різного віку. Це незабутня подорож за лаштунки улюбленої серії фільмів.

Софія Рязанова

(Головне фото: viator.com)