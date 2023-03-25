Алкогольна культура: як випивають у різних країнах світу

На вживання алкоголю іноді дивляться як на мистецтво, комусь подобається смак, для когось випивка є інструментом для соціалізації, а хтось вбачає в алкоголі спосіб розслабитися або згаяти час. Здавалося б, це просто випивка; однак алкогольна культура напрочуд різноманітна, тому пропонуємо ознайомитися з традиціями та звичаями різних народів і зрозуміти їхній погляд на вживання напоїв.

Великобританія

Напої: віскі, ель, сидр, джин, піммс

Журналіст Вільям Грівз, спираючись на свій досвід роботи з пабами та барами, розробив набір правил етикету, які показують алкогольну культуру англійців. Відтак, коли двоє чи більше людей заходять до пабу, один розпочинає розмову словами «Отже, що ж тут у нас?». Далі він замовляє і сплачує напої — так званий «перший раунд». Ця людина залишатиметься в цій ролі благодійника, доки не спустошить свою власну склянку або хтось інший не зголоситься «почати новий раунд».

Від будь-якого нового учасника не очікують, що він стане очільником нового раунду, однак, він може придбати напій для себе або спробувати купити раунд для всіх присутніх.

Як правило, кожен у групі має сплатити раунд, однак якщо заклад закривається або за вечір випито забагато алкоголю, ті, хто не встиг замовити, можуть призначити себе «відкривачем» наступного разу.

Невиконання вимог може призвести до соціального відчуження, грубих поглядів і розпивання в самотньому куточку в пабі.

Італія

Напій: вино

Тут культура споживання алкоголю підкреслює емоційність і темперамент італійців. Вони впадають із крайнощі в крайність: або насолоджуються букетом ароматів та смаків кожного ковтка вина, зневажаючи пиво та інші алкогольні напої; або швидко заходять до бару/пабу, беруть пляшку пива чи іншого напою і йдуть так само стрімко, як і зайшли — і так через різні проміжки часу декілька разів на день.

Італійці поєднують алкоголь з їжею і вважають, що він доповнює і значно покращує смак страв. Зазвичай Ви не знайдете італійців, які попередньо випили своє вино, перш ніж розпочати трапезу, оскільки напої покликані доповнити страву.

Франція

Напої: вино, коньяк, шампанське

Французи дуже пишаються вином, яке вони роблять, і отримують величезне задоволення від вина, яке вони п’ють — у цьому й полягає філософія алкогольної культури Франції.

Тут, як і в Італії, вино супроводжує їжу, при чому його п’ють повільно, у першу чергу насолоджуючись товариством один одного. Протягом двогодинного обіду Ви, імовірно, вип’єте один-два келихи вина. На вечерю французи обирають коньяк або бренді.

Говорячи про застільний етикет, якщо Ви не є господарем вечірки, зачекайте, щоб Вас обслужили. Важлива порада: не робіть ковток, поки не обслугують усіх за столом, інакше ризикуєте образити господаря.

Якщо хтось виголошує тост, уважно слухайте і в кінці зробіть ковток. Обов’язково встановлюйте зоровий контакт з кожною людиною за столом, коли вітаєтесь. Коли цокаєтесь келихами, не тягніться через через стіл — просто дочекайтеся своєї черги. Цей процес може здатися трохи повільним, і в цьому суть. Вечеря для французів — це час сповільнитися, випити вина, перекусити та поговорити.

Німеччина

Напій: пиво

Німці люблять своє пиво і п’ють його у будь-який час. Використання лише чотирьох інгредієнтів (вода, хміль, солод, дріжджі) відрізняє німецьке пиво від багатьох інших. Це зберігає традиційні технології виробництва крафтового пива та забезпечує чистий смак.

Хоча пити пиво є величезною частиною німецької культури — настільки, що у німецькій мові є слово «Bierernst» («серйозне пиво») — і цим насолоджуються регулярно, рідко можна побачити німців у стані алкогольного сп’яніння.

Основні німецькі переконання щодо вживання пива: цокаючись бокалами, Ви повинні дивитися в очі іншій людині. Не зустрітися поглядом може стати величезною помилкою і навіть прокляттям. Також не думайте пити з пляшки, якщо не хочете критики та здивованих поглядів. На це є вагома причина: склянка з широким верхом необхідна, щоб дріжджі вільно поширювалися і смак був більш насиченим.

Південна Корея

Напої: соджу, квіткові вина, чонджу, макголі

Під час випивки ніколи не наливайте собі напій — це вважається грубим. Спочатку розливають напої старшим, молодші терпляче чекають своєї черги — ніхто не повинен пити перед найстаршою людиною. При чому наливати дозволено лише коли склянка порожня, користуючись обома руками.

На знак поваги молоді мають відвернутися від старших, коли п’ють. Також заборонено відмовлятися від напою. Проте якщо Ви дійсно не можете більше пити, можете обрати людину, яка зробить це за вас. Натомість будете зобов’язані цій людині.

Перу

Напої: пиво, піско (різновид бренді), віскі, ром

Коли збирається компанія, той, хто вигукує якусь фразу першим купує пляшку алкоголю і наповнює усім чарки. Після завершення раунду пляшка передається наступній людині, і цей ритуал повторюється, поки пляшка не буде порожня. Це триває, поки всі не куплять по пляшці.

Також є особливий спосіб вживання напою: той, хто купив пляшку, наливає напій в келих, випиває, а потім передає його наступному. Останній ковток треба залишити і вилити на землю, щоб очистити склянку для наступної людини.

Вважається, що цей звичай має коріння в культурі корінних народів Анд, де люди віддають пошану Матері-Землі.

США/Північна Америка

Напої: пиво, мартіні, віскі, ром

Американці доволі лояльно ставляться до алкоголю: у гостях за столом їжу супроводжує вино, а якщо хочеться щось міцніше — є окремий столик, де господарі пропонують декілька видів напоїв на вибір. При цьому ніхто нікого не змушує і не припрошує випити «за компанію», бо це не вважається добрим тоном.

Серед цікавих звичаїв не тільки у США та Північній Америці, а й у інших гірських країнах практикують «shotski»: чарки ставлять на лижу так, щоб одночасно три-п’ять людей могли випити. Поточний рекорд був встановлений у 2019 році, коли у цій «грі» взяло участь 1310 учасників.

Ангеліна Міненок

(Головне фото: https://nowtoronto.com)