Заборонений під час подорожі. Фрукт, що не може подорожувати

Плануючи поїздку, кожен турист ретельно перевіряє свої дорожні сумки, щоб не «попасти в тенета». Та існує єдиний продукт, який може зіпсувати вашу поїздку.

Одним із табу для туристської поклажі є дуріан — «король фруктів» за смаком, але зі специфічним запахом брудних шкарпеток — саме за цієї особливості прозваний «забороненим». Його не дозволяють перевозити навіть у герметичному пакуванні, ручній поклажі та багажі. Не дивлячись на популярність в азіатській кухні.

На сьогодні, відомо лише про єдину невелику філіппінську авіакомпанію, яка все ж дозволяє пасажирам перевозити дуріан у багажному відсіку. Але за єдиної умови — фрукт потрібно попередньо зареєструвати.

Та якщо дуріан заборонений при перельотах, він залишається цінним у деяких культурах. Наприклад, у китайців він дуже цінується і вважається дорогими ласощами для дітей. Його купують лише на великі свята. Для жителів Малайзії поїдання дуріана є справжнім ритуалом, який можна порівняти з медитацією. А жителі Таїланду запевняють, що дуріан володіє божественним смаком — кремом із молоком та яйцями.

Слід додати, що у країнах Азії, де росте дуріан, фрукт вважається лікарською рослиною. Цей плід, так і називають — той, що дарує омолоджуючу силу.

Щодо неприємного запаху — це характерна ознака наявності в плодах індолу. Та він є дуже корисним, оскільки має бактерицидну дію. Тому таку екзотику спробувати варто та все ж запах забути неможливо.

Ольга Крамар

(Фото: ThaiNews)