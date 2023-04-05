Комфорт у небі: лайфхаки для подорожі літаком

Мандрівки небом – це один із найбезпечніших і найкомфортніших способів подорожей по світу. Вони дозволяють заощадити багато часу і сил на дорогу. Однак з перельотами пов’язано багато хвилювань: як не запізнитися на рейс, як нічого не забути, чи пропустять ручну поклажу, як не загубити багаж… Нижче ми пропонуємо кілька лайфхаків, які допоможуть зробити Вашу подорож літаком максимально комфортною!

Квитки обирайте на Scyscanner, але КУПУЙТЕ на офіційних сайтах авіакомпаній

Купуйте авіаквитки на офіційних сайтах авіакомпаній, але спершу шукайте їх на “агрегаторах”. Найпопулярніша та найзручніша пошукова система – Skyscanner . Цей сайт видає рейтинг зручних рейсів за запитом від різних авіакомпаній із позначкою «найшвидший», «найвигідніший» і т.д.

Також варто звіряти ціну на різних пошукових системах-агрегаторах, оскільки різниця може бути 2-5% на одні й ті ж квитки.

Не беріть багато речей

Не потрібно брати з собою громіздкі валізи, це зекономить Ваш час і сили, а у разі потреби, можна докупити необхідні речі вже на місці. У короткі подорожі краще брати наплічник, його вагу в аеропорту перевіряють не так часто.

Не намагайтеся бути першим у черзі

Спробуйте зайти останнім і вибрати одне з вільних місць. Якщо таких не виявиться, просто сядете на заброньоване. Якщо ви летить удвох, спробуйте придбати місця в одному ряду біля проходу та вікна. Часто крісло по центру залишається вільним. Якщо ж хтось сяде між вами, то домовтеся обмінятися сидіннями.

До того ж, якщо зайти у літак одним із перших, по завершенні польоту доведеться останнім чекати на свій багаж.

Одягайтеся зручно і тепло

Будь-який політ – це випробування для нашого організму. Тому, аби політ пройшов легко та комфортно, важливо обрати правильний та зручний одяг. Він не повинен тиснути чи сковувати рухи. Потрібно враховувати і те, що при тривалому перельоті може стати холодно, адже літаки оснащені кондиціонерами. Подбайте про теплу кофту \ кардиган, який ви можете взяти з собою в ручну поклажу. Одягатися тепло одразу перед посадкою також не варто, бо з температурою у літаку важко вгадати. Верхній одежа має бути такою, щоб її можна було легко зняти або ж одягти.

Візьміть з собою свій перекус

Літак забезпечує пасажирів їжею, втім не забувайте, що за ланч у хмарах вам доведеться заплатити вдвічі більше реальної ціни.

Уникайте алкоголю і пийте багато рідини

По можливості, на борту літака не вживайте газованих та алкогольних напоїв, адже вони прискорюють зневоднення організму. Аби підтримувати водний баланс, пийте воду.

Прихопіть у літак шльопанці

Перше, що можна зробити, зайшовши в літак – зняти вуличне взуття і одягнути зручні шльопанці або тапки. Ваші ноги менше набрякатимуть під час польоту, а ви почуватиметеся набагато комфортніше.

Аптечка у нагоді

При собі завжди потрібно мати мінімальну аптечку з найнеобхіднішим набором. Щоб зекономити місце, можна обрізати пластинки ліків. Обов’язково попередньо ознайомтеся з правилами ввезення і перевезення медикаментів.

Після прильоту будьте готові до головної болі, акліматизації. Тому не спішіть відразу бути активним, відіспіться, відпочиньте.

Кажуть, що велика подорож розпочинається з першого кроку. Незважаючи на усі складнощі і страхи, зробіть цей крок, і перед вами відкриється новий і прекрасний світ, повен відкриттів і яскравих вражень. Приємних польотів!

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Автор – Каріна Воловідник

(Головне фото ua.depositphotos.com)