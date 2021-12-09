Різдво у Львові – чарівно, як у дитинстві 

Зовсім скоро всі будуть святкувати найчарівніше свято зими – Різдво. Цей період хочеться провести зі своєю сім’єю та друзями у теплій, затишній та веселій атмосфері, насолоджуючись святковими стравами та традиціями, тож найкращим варіантом для святкування Різдва буде подорож у Львів.

Різдвяний Львів – це казка!

Це місто ніби було створено для зимових свят. Таких традицій, доброзичливих людей, чарівної атмосфери та неперевершеної кави Ви не знайдете ніде, тож запрошуємо Вас на святкування Різдва у казкове місто Лева.

Різдвяні ярмарки

Різдвяні ярмарки – одне з найатмосферніших місць у Львові. Зазвичай вони починають діяти у середині грудня.

Мерехтливі вогники гірлянд, дерев’яні вироби, ялинкові прикраси, сувеніри з атрибутикою міста, аксесуари з овечої шерсті, прикраси з бісеру, різдвяні смаколики та багато іншого, що можна подарувати своїм близьким та привезти з собою у пам’ять про чарівну атмосферу різдвяного Львова.

Крім цього, кожен охочий зможе посмакувати гарячими стравами та напоями, а також заспiвати колядок.

Колядування

Неможливо уявити Львів без колядувальників, які гостинно зустрінуть Вас у місті. Усі вони – учасники Міжнародного різдвяного фестивалю «Велика коляда».

Колядують вони, зазвичай 7 та 8 січня, яке в народі так і називають “Колядою” на площі Ринок та перед Оперним театром.

Оскільки ми святкуємо Різдво зі світом, то колядувати починаємо також зі світом – 25 грудня. І – довго, від душі прославляючи народження Спасителя, свято Різдва Христового, народження нового року.

Традиції Львова

Невід’ємна традиція різдвяного Львова – це встановлення дідуха – основного символа Нового року і Різдва, що символізує прихід пращурів. Він заноситься до хати господарем міста, міським головою 6 січня, у Святвечір.

Сам дідух оточений восьми маленькими “дідушатами” яких несуть маленькі колядники. Ці “дідушата”символізують восьмикутну Різдвяну зірку. Опівдні на площі Ринок починається Святкова процесія внесення дідуха і закінчується біля Ратуші.

Усі, хто бере участь у Святковій процесії колядують «на щастя, на здоров’я і на всі гаразди». Дідух має 3,5 метра «зросту», а «косичка», яка прикрашає хлібне деревце, – завдовжки близько кілометра.

Львівська кава

Також, відвідуючи Львів, не забудьте завітати до хоча б однієї кав’ярні, адже одне з найбільших досягнень міста – це кава. У 1829 році у Львові відкрилась перша кав’ярня, саме звідси п’янкий аромат кави розлетівся невидимою вуаллю по всій Європі, заходячи в кожну домівку та душу.

У цьому місті Ви знайдете безліч різних кав’ярень на будь-який смак, але усюди буде зігріваюча, смачна та справжня львівська кава.

Поїхати на зимові свята у інше місто чи країну – завжди хороша ідея, але провести ці свята у Львові – ніби повернутися у дитинство, де все здається неймовірним, казковим та барвистим. Тож, радимо Вам завітати на Різдво у місто Лева, яке Вас тепло зустріне і точно подарує спогади на все життя!

Марія Реброва