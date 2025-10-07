Жидачів: не про масштаби, а про атмосферу

Про це місто мало хто чув. Про нього не згадують як про туристичний чи культурний осередок. Проте дарма. Районний центр Жидачів, що на Львівщині, і якому виповнилось вже 856 років, має чим здивувати. Якщо Ви втомилися від «заїжджених» туристичних напрямків і шукаєте бюджетного душевного відпочинку – ласкаво просимо сюди.

Довідка: Жидачів – місто на південному сході Львівської області. Районний центр. Одне з найдавніших місць Прикарпаття. Населення – 10902 людей (станом на 2017 рік). Омивається річкою Стрий.

Як дістатись?

Маршрути до Жидачева зазвичай пролягають через Львів. До обласного центру можна дістатись потягом або автобусом практично з будь-якого куточка України. Від Львова до Жидачева їде автобус №234. Ціна проїзду – 55 гривень. Їхати приблизно годину. Якщо Ви любитель подорожей залізницею, то можете обрати пунктом призначення міста Стрий чи Ходорів. З цих населених пунктів їздять регулярні автобуси до Жидачева. Це буде дешевше і швидше, ніж їхати зі Львова.

Де жити?

Жидачів, хоч і маленьке місто, але жити туристам є де. Серед бюджетних варіантів – готель «Удеч», що розташований неподалік від центру міста. У номерах є всі необхідні вигоди. Розслабитися можна в басейні та сауні.

Де поїсти?

В Жидачеві є кілька супермаркетів у різних частинах міста. Серед закладів харчування можна виділити кафе «Дністер», «Наталі» та «Фаворит». Ціни середні, меню майже не відрізняється: піца, салати, гарніри та м’ясо, десерти, алкоголь. Якщо Ви зупинились у готелі, то як в «Удечі», так і в «Галпіні» є ресторани. Тому поїсти можна, не виходячи з готелю.

Куди піти?

Якщо Ви приїхали влітку, обов’язково візьміть із собою купальник та підіть засмагати на пляж і купатися у гірській річці Стрий. Надзвичайно чиста вода просто зачаровує. Проте треба бути обережними, адже водойма глибока, а течія дуже сильна. Якщо Ви не є вправним плавцем, то самому краще не купатися. Їдьте з компанією – і безпечніше, і веселіше. Пляж з’єднаний із місцевим парком, де можна піти на пікнік.

Порада: візьміть із собою плед, аби вкриватись вечорами або сидіти на пляжі.

Поряд із річкою є оглядовий майданчик із неймовірним краєвидом. Сидіти й милуватися можна довго, доки не закусають комарі.

Замкова гора розташована на окраїні міста. Колись на цьому місці був замок 12 століття. Нині він зруйнований. Поруч – лебедине озеро. Тут тихо та майже безлюдно, тому це чудове місце для романтичного побачення чи душевної розмови з друзями.

Заказник «Базиївка» – це ліс, пройшовши крізь який, для Вас відкривається неймовірний краєвид. Гарні фото Вам забезпечені!

Порада: у жодному разі не ходіть туди самі і ввечері. Може бути страшно.

Церква Воскресіння Господнього була побудована ще у 1888 році. У храмі зберігають чудотворну ікону – Жидачівську Оранту, якій понад 600 років. Прочани з усього світу приїжджають, аби побачити її.

Краєзнавчий музей розташований у центрі міста. Квиток коштує від 30 до 60 гривень. У музеї є історичні об’єкти, картини, пов’язані з історією міста, час від часу там проводять вистави галицьких митців.

За вісім кілометрів від Жидачева у селі Кохавино височіє старовинний Монастир імені Святого Герарда. Доїхати туди можна маршруткою або електричкою. Храм вражає своїм зовнішнім виглядом, не зважаючи на те, що він частково зруйнований. Усередині монастиря увагу вірян привертає чудотворний образ, якому понад 300 років.

Щорічно в Жидачеві біля річки проводять фестиваль «Удечфест». Приурочений він до свята Івана Купала і триває два дні. На сцені співають народні колективи району та молодіжні українські групи. Для креативних особистостей пропонують майстер-класи на різні теми. Любителів фотографії потішить фотозона та флешмоби. І, звичайно, на свято Купала не обійтися без стрибків через багаття.

Зацікавило? Тоді збирайте речі та їдьте в Жидачів. За невеликі гроші можна відпочити тілом і душею. Темп життя в Жидачеві – особливий. Зануришся у нього раз, запам’ятаєш назавжди.

Олена Огоновська

Головне фото: inlviv.in.ua