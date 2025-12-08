5 закладів Києва, які варто відвідати

Наразі в самому серці України – Києві – присутня велика конкуренція серед закладів харчування. Сучасне суспільство обирає не просто «місце, де можна поїсти». Люди шукають ресторани, що відрізняються асортиментом, рівнем обслуговування, високим сервісом та чимось, що може вразити.

Ось підбірка закладів, які запам’ятаються не тільки відмінним сервісом та смачними стравами, а й чудовим інтер’єром та незабутньою атмосферою.

Підбірка починається з нової сторінки української кухні – ресторану – 100 років тому вперед

Заклад розташований на вул. Володимирській, буд. 4. Його відкрили у Києві у 2019 році. Засновниками стали відомий шеф-кухар Євген Клопотенко та бізнесвумен Інна Поперешнюк — співзасновниця логістичної компанії. Команда ресторану досліджувала традиційні регіональні рецепти: спілкувалась з істориками, дослідниками кухні та переглядала старі кулінарні записи.

Дизайн закладу добре поєднує традиційні українські форми, матеріали та кольори. Основні елементи, які використовуються в інтерʼєрі: дерево, природні кольори, сухоцвіти. Заклад має два поверхи: на першому — барна зона, кухня з печі; на другому — головний зал. Атмосфера — затишна, сучасна, з українським характером.

Ціни для порівняння:

Борщ 1686 року – 295 грн

Салат з лісними опеньками, гніченими сливами, грушею печеною з медом та індичкою – 355 ₴

Гамула (яблуневе суфле, бринза, сидр) Карпати – 255 ₴

Це стильне місце для відвідувачів, які хочуть відчути «смак України» по-новому.

Ресторан «Прага»

У 1956 році на цьому місці відкрився заклад під назвою «Лебідь», а вже у 1959 році він отримав ім’я «Прага». Заклад став одним із небагатьох місць Києва, де поєднали українське та чеське, створюючи унікальну атмосферу. Після кількох десятиліть ресторан зазнав занепаду й простояв зачиненим з 1989 до 2009 року. Вже у 2011 році «Прага» знову відкрила двері для гостей.

«Прага» розташована серед Голосіївського парку, на березі озера, де плавають лебеді. Адреса: проспект Академіка Глушкова 1. Масивні колони, шовковисті відтінки, зелень та природа навколо створюють відчуття спокою, повільного життя і заміського маєтку. У закладі є кілька просторих залів, що підходять для будь-яких подій: від романтичної вечері до великого свята, а влітку особливим попит має тераса біля води.

Ціни для порівняння:

Качка в азійському стилі – 710 грн

Салат з креветками, овочами та манго – 590 грн

Празький торт – 325 грн

Якщо ви турист і хочете провести вечір у приємному місці, поєднавши смачну їжу, природу та історичний шарм – «Прага» може бути ідеальним вибором.

Kyiv Food Market

Це не один ресторан, а масштабний фудхол: простір, де під одним дахом зібрані понад 20 різних кухонь і закладів. Ідея полягає у тому, щоб зібрати «їжу міста», від кави й сніданку, до вечері з друзями — у центральному, зручному місці. Фудкорт розташований у Києві за адресою вул. Князів Острозьких 8 і відкритий для відвідувачів з 2019 року.

Будівля, в якій розташований маркет це колишня промислова споруда, перероблена під сучасний фуд-простір площею близько 2 тисяч квадратних метрів. На території одночасно діють кафе, бари, ресторани, гастрокорнери з різними типами кухні. В цьому місці ви можете відвідати заклади з азійською, китайською, тайською, японською, європейською, веганською кухнями, бургерами, піцою, стейками, street-food, десертами і напоями.

Ціни для порівняння:

Заклад: MINISTRY OF CHEBUREKS

Чебурек чотири сири – 215 грн

Картопля фрі – 125 грн

Компот – 80 грн

Заклад: キス KISU (Поцілунок)

Теплий бабл Pumpkin Spice лате – 210 грн

Матча-полуниця – 210 грн

Фреш апельсин – 250 грн

Oishi Ba

Oishi Ba – це міський кафе-бар, що відкрився восени 2025 року в центрі Києва, за адресою вул. Велика Васильківська 23. Назва походить від японського «oishi» — «смачно», а концепція закладу натхненна японською філософією вабі‑сабі: простота, природність, гармонія недосконалості та спокійний ритм життя. Головна ідея — створити в Києві місце, де можна поєднати східну естетику з урбаністичним ритмом столиці. За меню закладу стоїть відомий шеф-кухар Jeffrey Vella.

Заклад поєднує спокійні природні матеріали та кольори з яскравими акцентами: жовті та бордові тони, довга барна стійка, арт-елементи – серед яких триметровий жираф, ілюстрації з тваринами і рослинними мотивами. Заклад також позиціонує себе як pet-friendly простір (прийняття гостей із домашніми улюбленцями).

Ціни для порівняння:

Паста карбонара з підкопченою грудинкою – 330 грн

Салат із лососем та чукою – 330 грн

Десерт Ойши – 150 грн

Якщо Ви хочете смачної їжі та атмосферного вечора, обовʼязково завітайте. Тут можна як поснідати, так і провести вечір із коктейлем.

Завершає підбірку «солодка» локація Namelaka

Namelaka – десерт-кафе з душею. Заклад починав як невелика кондитерська-студія, де приготування десертів було ручною роботою за родинними, авторськими рецептами. Згодом заклад переріс у кафе з кавою, сніданками, десертами та напоями. Він розташований за адресою – вулиця Межигірська 63.

Інтер’єр Namelaka виконаний у ніжних, пастельних тонах, переважно у рожевих та світлих відтінках. В закладі присутній незвичайний декор: наприклад, є «рожеве дерево», гойдалки, квіти на столиках — усе це робить кафе дуже фотогенічним. У 2024 році десерт-кафе випустило колекцію десертів із зображенням творів українських митців — таким чином поєднавши гастрономію і мистецтво.

Ціни для порівняння:

Шоколадна картопелька (6 шт.) – 570 грн

Дубайська шоколадка (250 г) – 995 грн

Чому саме заклади варто відвідати?

Ви спробуєте все: від традиційної української кухні до сучасних барів і фуд-кортів. Зможете насититись приємною атмосферою та інтерʼєром. І звісно ж наробите багато крутих фото для вашого Instagram.

Катерина Клименко

Головне фото: hmarochos.kiev.ua