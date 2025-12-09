Черкаси на weekend: що подивитися та куди піти за два дні

Черкаси – місто, які ідеально підходить для яскравих вихідних. Це місто поєднує в собі мальовничу природу Дніпра, красиві оглядові майданчики, сучасні парки та місця для прогулянок. Пропоную переглянути гід-лист як чудово провести час в місті козацької слави.

Долина троянд

Це місце вважається однією з найвідоміших локацій міста. Це простора зелена зона на березі річки Дніпро. Влітку тут квітнуть троянди, місцеві засмагають на пляжі, а діти бавляться біля сухого фонтану. Доволі часто тут влаштовують різні заходи та фестивалі: від майстер-класів до запуску повітряних куль.

Долина троянд ідеально підходить для фотосесій, романтичних прогулянок, ранкової кави або ж пробіжки.

Пагорб Слави

Відразу після прогулянки Долиною троянд ви можете піднятись на Пагорб Слави, який розташований поблизу. Звідси відкриється панорама на місто, річку Дніпро та лівий берег.

Пагорб – не лише історичне місце, а й одна з найатмосферніших «точок» для зустрічі заходу сонця.

Черкаська набережна

Модернізована, чиста й довга, вона ідеальна для ранкових пробіжок, катання на велосипеді, прогулянок. Вздовж набережної розташовані зони відпочинку, кафе та ресторани: Salvadore, Стара пристань, Фаро дель Порто. Набережна в районі Митниця має особливий шарм. Саме там знаходиться Річковий порт, де до повномасштабного вторгнення курсував теплохід. Він мандрував від річпорту до Черкаської дамби, мікрорайону Дахнівки й назад.

Зараз цей маршрут скасували, але є можливість помилуватися катерами та кораблями які там пришвартовані.

Парк «Сосновий бір»

Тут пахнуть височезні сосни, є зручні пішохідні стежки, мости та оглядові майданчики. Площа парку доволі велика. Він поєднує природну зону та розважальну інфраструктуру, тому тут легко провести хоч цілий день. У центрі працює невеликий парк розваг: колесо огляду, ланцюгова карусель, батути, автодром та кілька дитячих атракціонів. Також є канатний парк – сучасна локація з трасами різного рівня складності. Підходить і для дітей, і для дорослих. У «Сосновці» є майданчики для тренувань, дерев’яні турніки та стежки, популярні серед бігунів. Через різний рельєф місцевість підходить для інтервальних тренувань. Окрім всього перерахованого вище тут працюють сезонні фуд-поїнти: морозиво, кавові кіоски, легкі снекові зони. У теплу пору року є й кілька літніх терас. Одна з важливих точок маршруту – меморіальний комплекс, присвячений загиблим воїнам.

Тож, якщо хочете перезавантажитись, надихнутись природою й знайти місця, які справді дивують, то Черкаси найкраще місто для цього. Запасайтесь хорошим настроєм, зручним взуттям і вирушайте на вихідні сюди. Дніпро, затишні парки, оглядові майданчики та легка курортна атмосфера зроблять цю поїздку незабутньою!

Катерина Клименко

Головне фото: blog.pokupon.ua