Каттоліка – затишний італійський курорт

Каттоліка – маленьке містечко на узбережжі Адріатичного моря. Щосезону сюди з’їжджаються італійці зі всієї країни, щоб відпочити на піщаному пляжі, відвідати історичні околиці та насолодитися вишуканою місцевою кухнею.

Ще у XIX столітті у Каттоліці відпочивали відомі італійці, серед яких – брат Наполеона Бонапарта. Містечко – ідеальне для затишного відпочинку. Не настільки відоме, як сусіднє Річчоне (фавор серед локальних знаменитостей), Каттоліка стане місцем справжньої італійської відпустки.

Із Каттоліки можна легко дістатися до легендарної республіки Сан-Марино, відвідати місце народження Рафаеля Санті Урбіно та помилуватися околицями історичної Градари. Усього за дві години можна доїхати до Болоньї та побачити перший у світі університет. Для любителів пасивного відпочинку тут є широкий піщаний пляж, яхти, прекрасний краєвид та смачна місцева кухня. Зацікавило? Тоді пакуйте валізи!

Де жити

Мусимо попередити: у літній сезон ціни за житло тут набагато вищі. Економномер для двох у готелі обійдеться від 36 євро за ніч. Готелі прямо на узбережжі в рази дорожчі. Багато жителів міста здають в оренду апартаменти. Ціна за них починатиметься від 80 євро. Нерухомість у цьому регіоні досить дорога, а власників уважають заможними людьми.

Що подивитися

Окрім околиць, які ми вже згадали, у самій Католіці також можна непогано провести час. Тут є власні бари і танцмайданчики. Поціновувачам екскурсій радимо вирушати на одноденні тури до околиць. Історичного в самій Каттоліці – мало, хоч і є декілька місць, здатних здивувати.

Вежа Малатеста. Замок колись могутнього клану розташований у містечку Градара. Там можна подивитися його реконструкцію, а також кімнати господарів. У Каттоліці також був маєток Малатеста, але зараз від нього залишилася лише вежа. Побудована у 1491 році, вона слугувала місцем оборони від турецьких завойовників. Також там розташовувався комендантський пункт для попередження нападу піратів.

Королівський музей Каттоліки. Музей розташований у колишньому госпіталі пілігримів. Після них ця площа слугувала місцем для Папських Карабінерів. І лише у 2000 році сюди вирішили перенести музей міста. Він має дві секції: археологічну та морську. У першій розташовані історичні знахідки регіону. У другій – макети кораблів, документи із суднобудівництва та інші, дотичні до морського життя місцевості, речі. Улітку можна відвідати безкоштовні екскурсії англійською. Музей працює цілий рік, окрім понеділків. Вхід безкоштовний.

Королівський театр Каттоліки. Якщо вас не бентежить погане знання італійської, то можна відвідати місцевий театр. Він вміщує до 700 осіб і має елегантну архітектуру та дивовижну акустику. Тут проходять як класичні концерти, так і світлові шоу. Улітку можна відвідати амфітеатр – Арену. Попереджаємо, що квитки на вистави треба купувати завчасно.

Акваріум Le Navi. Єдиний акваріум у Європі, де відвідувачі можуть максимально наблизитися до мешканців морських глибин. Його резервуар містить 700 тисяч літрів морської води, а живуть там представники 400 видів морських тварин. Акваріум складається з трьох маршрутів: зелений, фіолетовий та жовтий. На зеленому маршруті представлені види екзотичних тварин: змії, комахи, амфібії, павуки, ящірки. Вирушивши фіолетовим маршрутом, можна потрапити у справжній морський вир. Цей маршрут розробили біологи, біоакустики та музиканти. На жовтому маршруті можна доторкнутися до старих кораблів, галер та інших рукотворних скарбів із морських глибин.

Критий ринок. Побудований ще у 1926 році, він є одним із найколоритніших місць Каттоліки. Там можна придбати все: від фруктів до морських продуктів. Особливо радимо придбати останні. Де ще можна скуштувати таку свіжину, як не біля Адріатичного моря?

Що поїсти

Найвідоміша страва Емілії-Романьї – п’ядіна. Це коржик з тіста, у який загортають найрізноманітніші інгредієнти. Він може бути як з куркою та салатом, так і з шоколадом та бананами. Місцеві їдять його практично з усім.

Також радимо спробувати пасту з морепродуктами. Тут вона неперевершена. Насолодитися цими стравами можна у будь-якому ресторанчику. Найбільше туристи радять відвідати ресторани Bar Rio та Dalla Gioconda. Обидва спеціалізуються на морській та місцевій кухні та мають гарне співвідношення «ціна / якість».

Звісно не можна оминути італійське морозиво – джелатто. Воно продається у маленьких кав’ярнях. Ціна стартуватиме від 2,5 євро за кульку, але повірте: воно того варте.

Отож, якщо ви хочете побачити, як відпочивають італійці, то вам однозначно треба їхати в Каттоліку. Там ви не почуєте знайому мову як на курортах Єгипту або Туреччини, зате відчуєте себе місцевим мандрівником і навіть трохи вивчите італійську. А ввечері можна сісти на причал із келихом хорошого червоного вина і насолодитися неймовірним краєвидом.

Анна Смолько

Головне фото: joinup-ukraine.com