10 причин відвідати Будапешт

Будапешт – це місто, яке розташовано на двох берегах Дунаю. Це дві різні за атмосферою частини – Буда і Пешт. У цій статті Ви знайдете 10 пам’ятків, заради яких варто відвідати яскраву столицю Угорщини.

Угорські купальні

Поїздка в Будапешт у багатьох закінчується відвідуванням традиційних купалень. Навіть, якщо Ви не вважаєте себе любителем такого дозвілля, Ви просто не знаєте, від чого відмовляєтесь.

Щоб насолодитися термальними ваннами повною мірою, пропонуємо Вам відвідати купальні рано-вранці, поки немає напливу туристів. Окрім того, в деяких будапештських купальнях (наприклад, Лукач) бувають жіночі і чоловічі дні, деякі лазні пускають виключно жінок або тільки чоловіків. Про проведення «моногендерних» днів краще дізнаватися на офіційних сайтах купалень.

Найкращі купальні Будапешта:

Купальня та басейн Лукач – одна із старовинних купалень міста (Frankel Leo út, 25-27, ІІ район, Буда).

Купальні Геллерт у Будапешті – найкрасивіші у місті (Kelenhegyi út, 4, XI район, Буда).

Купальні Сечені – найбільший лазневий комплекс не лише Будапешта, а й усієї Європи (Állatkerti Körút, 11, XIV район).

Будайська фортеця

Будайська фортеця – це резиденція угорських королів у Будапешті.

У 1987 році Будайська фортеця, набережні та проспект Андраші були включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Старовинна частина міста, де знаходиться Королівський палац, Історичний музей, Церква Святого Мат’яша та багато інших визначних пам’яток. Піднятися до неї можна на старовинному фунікулері Siklo. ​​

Ознайомитися з усіма її пам’ятками можна на екскурсії «Будайська фортеця — місто в місті». Адреса: Szent György tér 2

Туфлі на набережній Дунаю

Мандрівники, які вперше приїхали в Будапешт, бувають дуже здивовані, побачивши на набережній Дунаю кілька десятків пар взуття. Чоловічі і жіночі туфлі і навіть дитячі черевички, відлиті з чавуну, – це меморіал на згадку про жертв Голокосту.

Пам’ятник “Туфлі на набережній Дунаю” був споруджений в пам’ять про загиблих євреїв, яких масово розстрілювали в 1944-1945 роках.

Меморіал відкрили 16 квітня 2005 року напередодні 60-ї річниці перемоги у Другій світовій війні в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Одна з найбільш символічних і зворушливих пам’яток у світі. Адреса: Id. Antall József rkp.

Зоопарк Будапешта

Це не тільки зоопарк, а ще й ботанічний сад столиці – найстаріший зоопарк Угорщини та один із найстаріших у світі. Він налічує 1072 види тварин і розташований у парку Варошлігет, який знаходиться в центрі міста.

Зоопарк відчинив свої двері 9 серпня 1866 року. Щорічно парк відвідують 1–1,1 мільйона людей. Цей зоопарк хвалять усі — і туристи, і місцеві жителі.

Крім цього, на території парку знаходиться тематичний парк Holnemvolt Park, де зібрані екзотичні види птахів та свійських тварин, а також різноманітні атракціони для дітей. Адреса:Állatkerti krt. 6-12.

Парламент

Найвідоміша і, безумовно, найкрасивіша будівля в Будапешті. Справжній символ міста та й Угорщини загалом.

У його архітектурі химерно сплелися елементи неоготики на зразок Вестмінстерського палацу та вплив паризького боз-ару.

Парламент відкритий для публічного доступу, і кожен має можливість побачити його не менш чудові інтер’єри.

Адреса: Kossuth Lajos tér 1-3.

Рибальський бастіон

Одна з визначних пам’яток Будайської фортеці, яку хочеться виділити окремо. Якщо при згадці її назви тобі представилися рибальські сіті та суворі рибалки, ти дуже здивуєшся.

Майстерно виконані арки та аркади, вікна й тераси, вежі й балюстради ваблять та закохують в себе туристів, що хочуть дізнатися таємниці, приховані в цій казковій, наче з картин, споруді. Мандрівники, гуляючи бастіоном, можуть думками потрапити в епоху Середньовіччя та відчути себе героями історичного фільму.

Це дивовижне місце не виконує вже свою оборонну функцію, проте стало чудовим оглядовим майданчиком з неймовірною панорамою Будапешту. Насправді це найкрасивіша білокам’яна фортеця з сімома баштами, названа так лише тому, що на цьому місці колись торгували рибою.

Найкрасивіший вид на Дунай і Пешт відкривається саме з Рибацького бастіону, так що радимо Вам обов’язково піднятися до нього, тим більше, що вхід – вільний. Адреса: Szentháromság tér.

Ланцюговий міст

Ще один символ міста – підвісний міст, що з’єднав наприкінці XVIII століття Буду та Пешт. За час свого існування міст пережив масу самих різних випробувань.

Ідея будівництва моста через річку належала графові Іштвану Сечені, а проект створив і реалізував інженер з Англії Вільям Тіран Кларк. Усі спроби підірвати цю споруду закінчувалися невдачею, окрім однієї, час якої співпав з кінцем Другої Світової війни.

У 1947 році був розпочатий процес збору коштів на його відновлення, відкриття відремонтованого моста відбулося двома роками пізніше.Помилуватися ним можна як з берегів, так і з палуби теплохода, на якому відбуваються прогулянки по Дунаю в теплу пору року.

Трамвай №2

Міський транспорт, який став пам’яткою Будапешта та чудовою альтернативою оглядових екскурсій. Йде він берегом Дунаю з боку Пешта, і можна дуже швидко і дешево оглянути всі знакові місця Буди.

Острів Маргіт

На Дунаї між Будою та Пештом розкинувся зелений острів Маргіт – умиротворений куточок у межах міста.

Паркову зону обплутують пішохідні доріжки, якими можна дійти до водонапірної вежі в стилі ар-нуво, руїн домініканського монастиря XIII століття, музичного фонтану та невеликого зоопарку.

Крім того, тут є бігові маршрути, термальні джерела та плавальні басейни. Влітку тут тісняться тимчасові бари, ресторани та заклади з живою музикою. Місцеві жителі обожнюють проводити тут час у літні місяці. На острів ходить автобус №26.

Базиліка Святого Стефана

Католицький собор у Будапешті, найбільший храм Угорщини. Будапештська базиліка — сокафедральний собор архієпархії Естергома-Будапешта разом із базилікою Святого Адальберта та сокафедра примасу Угорщини. Собор обов’язково вразить Вас своєю неперевершеною архітектурою і куполом, з якого відкривається неймовірний вид на Буду. Щоправда, щоб піднятися на оглядовий майданчик, потрібно піднятися угору через круту гвинтову драбину. Адреса: Szent István tér 1.

Будапешт заслужено вважається однією з найкрасивіших європейських столиць. Мальовничі пагорби на берегах Дунаю, прикрашені дивовижною архітектурою, особлива атмосфера та дух історії, колоритна кухня та численні культурні артефакти – все це приваблює туристів зі всього світу. Якщо хочеться жити у більш розміреному і тихому місці, обирайте Буду. А якщо є бажання відчути динаміку міста, краще зупинитися в Пешті. У будь-якому випадку, запрошуємо Вас відвідати це дивовижне місто та подивитись на 10 запропонованих нами пам’яток.

Марія Реброва