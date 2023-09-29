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Місто Паприки — що варто спробувати в Будапешті?

ВідДмитрій Лозенко

Вер 29, 2023 #Гастротуризм |, #Європа |, #Угорщина |

Столиця Угорщини відома розкішною будівлею Парламенту, величним Рибацьким бастіоном, термальними купальнями Сечені, красивими храмами й цікавими музеями. Але Будапешт – це не лише про історію, архітектуру й мистецтво. Він ще й про смак, приправлений щирістю угорців і всіма можливими видами паприки.

Будапешт називають перлиною Дунаю. Це місто розкинулося по обидва боки від річки й змогло поєднати в собі минуле й сучасне, вишукане й просте, спокійне й надмірно активне життя. Та Будапешт вражає не лише очі, а й шлунок. У цій статті ми розкажемо вам про смак даної європейської столиці. То що і де поїсти в Будапешті?

Csirke paprikás

Фото з сайту: viche.ck.ua

Якщо спробувати охарактеризувати всю угорську кухню лише однією стравою, то це буде курячий паприкаш. У ньому є все, що притаманне цій національній кухні: паприка, перець, цибуля, часник, зелень, помідор, м’ясо і сметана. Страва складається з вершкового соусу, у якому куряче м’ясо вариться протягом години. Традиційно паприкаш подають з яєчними варениками «нокедлі».

Де скуштувати? Ресторан Paprika Jancsi.

Gulyás

Фото з сайту: food.obozrevatel.com

Який же Будапешт без традиційного й відомого на весь світ гуляшу? Спочатку це була їжа пастухів, які варили суп на вогнищі в казанках. Цю ситну страву з обсмаженого м’яса, протушкованого з овочами та великою кількістю паприки, зазвичай готують з яловичини, але знайти гуляш зі свинини чи курки теж не складно.

Де скуштувати? Ресторан Vagon або Gettó Gulyás.

Halászlé

Фото з сайту: mindmegette.hu

Так називають суп угорського рибалки. Він схожий на рибний паприкаш, але готується з додаванням більшої кількості води. Як правило, використовують коропа, виловленого в річці Дунай. Особливістю страви є додавання традиційного порошку паприки, який і надає їй яскраво-червоного забарвлення. Існує багато версій цього рибного супу, але найпопулярнішими залишаються Баджа, Сегед і Тиса.

Де скуштувати? Ресторан Horgásztanya.

Lecsó

Фото з сайту: dietmaker.hu

Ця страва притаманна багатьом країнам і схожа на наше з вами рагу. В Угорщині леко зазвичай готують з помідорів, жовтого перцю та цибулі, які приправляють сіллю й порошком паприки. Оригінальний рецепт страви не містить м’яса, але любителі цього продукту часто додають у овочеве рагу ковбасу. Як правило, леко подають з хлібом і тарілочкою сметани.

Де скуштувати? Ресторан M10.

Turos csusza

Фото з сайту: gazeta.ua

Ця страва смакує далеко не кожному, адже поєднує в собі непоєднуване. Турош чуса – це локшина, яку подають з сиром, сметаною та шкварками. Спочатку локшину відварюють, перекладають на пательню із шкварками, після чого додають сир із сметаною й подають до столу. До того ж, ця страва може бути й десертом. У такому випадку зверху її посипають цукровою пудрою.

Де скуштувати? Ресторан Múzeum Cafe and Restaurant.

Lángos

Фото з сайту: depositphotos.com

Ця страва точно сподобається любителям вуличної їжі. Традиційний угорський ланго подається з часниковою олією, сметаною та тертим твердим сиром. А взагалі – це звичайне смажене тісто, яке можна подавати з найрізноманітнішими начинками. Знайти свій смак зможе кожен.

Де скуштувати? Ресторан Lángos Papa.

Sólet

Фото з сайту: sobors.hu

Солет вважають традиційною угорсько-єврейською стравою. Так називається вид рагу, який готують з квасолі, цибулі, ячменю та паприки. Зазвичай угорці подають його з гарніром та цілим або розрізаним навпіл яйцем.

Де скуштувати? Ресторан Kőleves.

Somlói galuska

Фото з сайту: budapestnewyear.com

Так угорці називають бісквіт, який, без сумніву, є одним з найвідоміших угорських десертів. У ньому поєднуються кільках смачних шарів: три різні ароматизовані бісквітні торти, вершки, родзинки, волоські горіхи й шоколадний соус. Іноді бісквіт змочують у ромі та додають до нього цедру апельсина.

Де скуштувати? Ресторан Gundel.

Kremesh

Фото з сайту: food.pibig.info

Ще одна насолода для поціновувачів десертів. Кремеш часто називають угорським «Наполеоном», але він має лише два шари. Між ними – багато повітряного солодкого крему, який контрастує з хрусткими розсипчастими коржами. Інколи це тістечко поливають глазур’ю або ж посипають цукровою пудрою. Подають кремеш, як правило, порізаним на прямокутні шматочки.

Де скуштувати? Кондитерська Pesti Jegbufe.

 

Будапешт — європейська столиця, багата не лише історією, а й смаколиками. Тож, опинившись у цьому неймовірному місті, не забудьте приділити хоч трохи часу гастротуризму.

Руслана Цинковська

(Головне фото з сайту: tripadvisor.com)

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