Місто Паприки — що варто спробувати в Будапешті?

Столиця Угорщини відома розкішною будівлею Парламенту, величним Рибацьким бастіоном, термальними купальнями Сечені, красивими храмами й цікавими музеями. Але Будапешт – це не лише про історію, архітектуру й мистецтво. Він ще й про смак, приправлений щирістю угорців і всіма можливими видами паприки.

Будапешт називають перлиною Дунаю. Це місто розкинулося по обидва боки від річки й змогло поєднати в собі минуле й сучасне, вишукане й просте, спокійне й надмірно активне життя. Та Будапешт вражає не лише очі, а й шлунок. У цій статті ми розкажемо вам про смак даної європейської столиці. То що і де поїсти в Будапешті?

Csirke paprikás

Якщо спробувати охарактеризувати всю угорську кухню лише однією стравою, то це буде курячий паприкаш. У ньому є все, що притаманне цій національній кухні: паприка, перець, цибуля, часник, зелень, помідор, м’ясо і сметана. Страва складається з вершкового соусу, у якому куряче м’ясо вариться протягом години. Традиційно паприкаш подають з яєчними варениками «нокедлі».

Де скуштувати? Ресторан Paprika Jancsi.

Gulyás

Який же Будапешт без традиційного й відомого на весь світ гуляшу? Спочатку це була їжа пастухів, які варили суп на вогнищі в казанках. Цю ситну страву з обсмаженого м’яса, протушкованого з овочами та великою кількістю паприки, зазвичай готують з яловичини, але знайти гуляш зі свинини чи курки теж не складно.

Де скуштувати? Ресторан Vagon або Gettó Gulyás.

Halászlé

Так називають суп угорського рибалки. Він схожий на рибний паприкаш, але готується з додаванням більшої кількості води. Як правило, використовують коропа, виловленого в річці Дунай. Особливістю страви є додавання традиційного порошку паприки, який і надає їй яскраво-червоного забарвлення. Існує багато версій цього рибного супу, але найпопулярнішими залишаються Баджа, Сегед і Тиса.

Де скуштувати? Ресторан Horgásztanya.

Lecsó

Ця страва притаманна багатьом країнам і схожа на наше з вами рагу. В Угорщині леко зазвичай готують з помідорів, жовтого перцю та цибулі, які приправляють сіллю й порошком паприки. Оригінальний рецепт страви не містить м’яса, але любителі цього продукту часто додають у овочеве рагу ковбасу. Як правило, леко подають з хлібом і тарілочкою сметани.

Де скуштувати? Ресторан M10.

Turos csusza

Ця страва смакує далеко не кожному, адже поєднує в собі непоєднуване. Турош чуса – це локшина, яку подають з сиром, сметаною та шкварками. Спочатку локшину відварюють, перекладають на пательню із шкварками, після чого додають сир із сметаною й подають до столу. До того ж, ця страва може бути й десертом. У такому випадку зверху її посипають цукровою пудрою.

Де скуштувати? Ресторан Múzeum Cafe and Restaurant.

Lángos

Ця страва точно сподобається любителям вуличної їжі. Традиційний угорський ланго подається з часниковою олією, сметаною та тертим твердим сиром. А взагалі – це звичайне смажене тісто, яке можна подавати з найрізноманітнішими начинками. Знайти свій смак зможе кожен.

Де скуштувати? Ресторан Lángos Papa.

Sólet

Солет вважають традиційною угорсько-єврейською стравою. Так називається вид рагу, який готують з квасолі, цибулі, ячменю та паприки. Зазвичай угорці подають його з гарніром та цілим або розрізаним навпіл яйцем.

Де скуштувати? Ресторан Kőleves.

Somlói galuska

Так угорці називають бісквіт, який, без сумніву, є одним з найвідоміших угорських десертів. У ньому поєднуються кільках смачних шарів: три різні ароматизовані бісквітні торти, вершки, родзинки, волоські горіхи й шоколадний соус. Іноді бісквіт змочують у ромі та додають до нього цедру апельсина.

Де скуштувати? Ресторан Gundel.

Kremesh

Ще одна насолода для поціновувачів десертів. Кремеш часто називають угорським «Наполеоном», але він має лише два шари. Між ними – багато повітряного солодкого крему, який контрастує з хрусткими розсипчастими коржами. Інколи це тістечко поливають глазур’ю або ж посипають цукровою пудрою. Подають кремеш, як правило, порізаним на прямокутні шматочки.

Де скуштувати? Кондитерська Pesti Jegbufe.

Будапешт — європейська столиця, багата не лише історією, а й смаколиками. Тож, опинившись у цьому неймовірному місті, не забудьте приділити хоч трохи часу гастротуризму.

Руслана Цинковська

(Головне фото з сайту: tripadvisor.com)